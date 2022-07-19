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В Киеве угрожают чиновникам из России, посещающим освобожденные регионы Украины
В Киеве угрожают чиновникам из России, посещающим освобожденные регионы Украины - 19.07.2022 Украина.ру
В Киеве угрожают чиновникам из России, посещающим освобожденные регионы Украины
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк угрожает российским чиновникам, которые посещают освобожденные территории Украины
2022-07-19T18:40
2022-07-19T18:40
2022-07-19T18:40
михаил подоляк
украина
россия
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
михаил подоляк, украина, россия, чиновники, новости
В Киеве угрожают чиновникам из России, посещающим освобожденные регионы Украины
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк угрожает российским чиновникам, которые посещают освобожденные территории Украины
Официальные лица из администрации (президента РФ Владимира – ред.) Путина периодически посещают оккупированные территории... Довольно рискованно... Украинский ответ обязательно последует
Михаил Подоляк
Советник главы офиса Владимира Зеленского
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.