В Киеве угрожают чиновникам из России, посещающим освобожденные регионы Украины - 19.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220719/1036656742.html
В Киеве угрожают чиновникам из России, посещающим освобожденные регионы Украины
В Киеве угрожают чиновникам из России, посещающим освобожденные регионы Украины - 19.07.2022 Украина.ру
В Киеве угрожают чиновникам из России, посещающим освобожденные регионы Украины
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк угрожает российским чиновникам, которые посещают освобожденные территории Украины
2022-07-19T18:40
2022-07-19T18:40
михаил подоляк
украина
россия
чиновники
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/27/1033372701_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_f3582efda7d7a220e5139b2b0dae581e.jpg
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/27/1033372701_106:0:1033:695_1920x0_80_0_0_3d62465b43495c7035409551a7575012.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
михаил подоляк, украина, россия, чиновники, новости

В Киеве угрожают чиновникам из России, посещающим освобожденные регионы Украины

18:40 19.07.2022
 
© пресс-служба президента УкраиныМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© пресс-служба президента Украины
Читать в
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк угрожает российским чиновникам, которые посещают освобожденные территории Украины
Официальные лица из администрации (президента РФ Владимира – ред.) Путина периодически посещают оккупированные территории... Довольно рискованно... Украинский ответ обязательно последует
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
Советник главы офиса Владимира Зеленского
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
 
Михаил ПодолякУкраинаРоссиячиновникиНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут освобождать от ВСУ территорию вокруг Северска
19:00Чистки в СБУ, посол Венедиктова, Николаев "закрывают". Итоги 19 июля на Украине
18:40В Киеве угрожают чиновникам из России, посещающим освобожденные регионы Украины
18:15Эксперт рассказал, что Россия будет уничтожать в Донбассе в первую очередь
18:09"Ради мира": Президент ПМР предложил подписать документ о гарантиях безопасности
17:53"Отработаем нехороших людей": глава Николаевской области предупредил жителей о рейдах
17:45Приказ Шойгу. Военный эксперт о том, как Россия будет подавлять украинскую артиллерию
17:34Валентина Лисица: Когда деньги идут на войну, значит, они не идут на искусство
17:34Кирилл Стремоусов: Мы показали людям в Херсонской области, что бояться не надо
17:31Богдан Безпалько: СБУ - это просто местный филиал западных спецслужб
17:22Фёдоров: чем закончится спецоперация, как разобраться с Литвой и сдерживать США. Видео
17:20В Раде сказали, в какую страну поедет послом уволенная генпрокурор
17:15"Позиционной войны не будет". Военный эксперт о том, как Россия выдавит ВСУ из Донбасса
17:04Не пустили Вучича. Отношения между Сербией и Хорватией обострились из-за Украины?
17:00Чем воюют на Украине. Незаменимый "Калашников" и его модификации
16:51На Украине показали кота "патриотической" породы
16:45Военный эксперт объяснил, как Россия сравняет с землей высоты, на которых окопались ВСУ
16:44Переговоры в Тегеране. Кажется, это все же новая "Большая тройка"
16:32"Побеждаем технологиями": Баранец о выводах, сделанных из спецоперации
16:26"Возможно, Польша": Ахметов рассказал о планах по развитию медиа-бизнеса за рубежом
Лента новостейМолния