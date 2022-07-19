https://ukraina.ru/20220719/1036656742.html

В Киеве угрожают чиновникам из России, посещающим освобожденные регионы Украины

В Киеве угрожают чиновникам из России, посещающим освобожденные регионы Украины - 19.07.2022 Украина.ру

В Киеве угрожают чиновникам из России, посещающим освобожденные регионы Украины

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк угрожает российским чиновникам, которые посещают освобожденные территории Украины

2022-07-19T18:40

2022-07-19T18:40

2022-07-19T18:40

михаил подоляк

украина

россия

чиновники

новости

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Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

михаил подоляк, украина, россия, чиновники, новости