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"Ради мира": Президент ПМР предложил подписать документ о гарантиях безопасности

"Ради мира": Президент ПМР предложил подписать документ о гарантиях безопасности - 19.07.2022 Украина.ру

"Ради мира": Президент ПМР предложил подписать документ о гарантиях безопасности

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский предложил подписать единый документ о гарантии мира и безопасности, который поддержали бы все участники формата "5+2"

2022-07-19T18:09

2022-07-19T18:09

2022-07-19T18:09

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Он предлагает подписать бумагу, гарантирующую мир между Приднестровьем и Молдавией. Россию, Украину, ОБСЕ он просит выступить в качестве посредников, а США и ЕС — в качестве наблюдателей.По его словам, ведение диалога затрудняет отсутствие работы формата "5+2", последнее совещание было сорвано по вине молдавской стороны в 2019 году.В случае если отсутствует возможность работы формата "5+2", должны быть контакты "1+1", есть политические представители, президент, иные должностные лица Молдавии, которые должны вырабатывать компромиссные решения по тем вопросам, которые на сегодняшний день не решаются, добавил Красносельский.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пмр, новости, приднестровье, молдавия, россия