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"Ради мира": Президент ПМР предложил подписать документ о гарантиях безопасности
"Ради мира": Президент ПМР предложил подписать документ о гарантиях безопасности - 19.07.2022 Украина.ру
"Ради мира": Президент ПМР предложил подписать документ о гарантиях безопасности
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский предложил подписать единый документ о гарантии мира и безопасности, который поддержали бы все участники формата "5+2"
2022-07-19T18:09
2022-07-19T18:09
2022-07-19T18:09
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приднестровье
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Он предлагает подписать бумагу, гарантирующую мир между Приднестровьем и Молдавией. Россию, Украину, ОБСЕ он просит выступить в качестве посредников, а США и ЕС — в качестве наблюдателей.По его словам, ведение диалога затрудняет отсутствие работы формата "5+2", последнее совещание было сорвано по вине молдавской стороны в 2019 году.В случае если отсутствует возможность работы формата "5+2", должны быть контакты "1+1", есть политические представители, президент, иные должностные лица Молдавии, которые должны вырабатывать компромиссные решения по тем вопросам, которые на сегодняшний день не решаются, добавил Красносельский.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пмр, новости, приднестровье, молдавия, россия
"Ради мира": Президент ПМР предложил подписать документ о гарантиях безопасности
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский предложил подписать единый документ о гарантии мира и безопасности, который поддержали бы все участники формата "5+2"
Он предлагает подписать бумагу, гарантирующую мир между Приднестровьем и Молдавией. Россию, Украину, ОБСЕ он просит выступить в качестве посредников, а США и ЕС — в качестве наблюдателей.
Пусть все его подпишут, раз говорят о мире. Пусть поставят свою подпись и тем самым гарантируют мир на нашей земле. Пусть все говорящие о мире подкрепят свое желание подписью — это будет совместное заявление всех участников формата "5+2" о гарантии безопасности в Приднестровье", — сказал глава республики.
Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики
По его словам, ведение диалога затрудняет отсутствие работы формата "5+2", последнее совещание было сорвано по вине молдавской стороны в 2019 году.
В случае если отсутствует возможность работы формата "5+2", должны быть контакты "1+1", есть политические представители, президент, иные должностные лица Молдавии, которые должны вырабатывать компромиссные решения по тем вопросам, которые на сегодняшний день не решаются, добавил Красносельский.