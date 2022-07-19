Фёдоров: чем закончится спецоперация, как разобраться с Литвой и сдерживать США. Видео - 19.07.2022 Украина.ру
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Фёдоров: чем закончится спецоперация, как разобраться с Литвой и сдерживать США. Видео
Фёдоров: чем закончится спецоперация, как разобраться с Литвой и сдерживать США. Видео - 19.07.2022 Украина.ру
Фёдоров: чем закончится спецоперация, как разобраться с Литвой и сдерживать США. Видео
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью Украина.ру прокомментировал выход российского... Украина.ру, 19.07.2022
2022-07-19T17:22
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью Украина.ру прокомментировал выход российского рубля на валютный рынок Ирана, рассказал о том, передаст ли Иран России беспилотные летательные аппараты и какой может быть в этом случае реакция США, а также проанализировал ситуацию в европейской экономике из-за антироссийских санкций и спрогнозировал, что ждёт Украину:00:30 – Российский рубль выходит на валютный рынок Ирана: насколько это принципиально для РФ? 02:24 - Визит президента Владимира Путина в Иран: до чего удастся договориться? Передаст ли Иран России беспилотные летательные аппараты? 04:04 – Если Иран передаст беспилотники России, какой будет реакция США? 05:02 – Экономическое самоубийство Европы из-за антироссийских санкций: с какой целью это делается и какими должны быть действия России?13:46 – Почему не все европейские страны блокируют российские активы? 17:30 – Блокада Калининградской области: почему Литва действует именно таким образом и что будет дальше; 19:20 - Законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики. Насколько вероятно его принятие Государственной думой и что изменится в случае, если этот законопроект примут?25:43 – Что ждёт Украину?
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видео, лнр, видео

Фёдоров: чем закончится спецоперация, как разобраться с Литвой и сдерживать США. Видео

17:22 19.07.2022
 
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью Украина.ру прокомментировал выход российского рубля на валютный рынок Ирана, рассказал о том, передаст ли Иран России беспилотные летательные аппараты и какой может быть в этом случае реакция США, а также проанализировал ситуацию в европейской экономике из-за антироссийских санкций и спрогнозировал, что ждёт Украину:
00:30 – Российский рубль выходит на валютный рынок Ирана: насколько это принципиально для РФ?
02:24 - Визит президента Владимира Путина в Иран: до чего удастся договориться? Передаст ли Иран России беспилотные летательные аппараты?
04:04 – Если Иран передаст беспилотники России, какой будет реакция США?
05:02 – Экономическое самоубийство Европы из-за антироссийских санкций: с какой целью это делается и какими должны быть действия России?
13:46 – Почему не все европейские страны блокируют российские активы?
17:30 – Блокада Калининградской области: почему Литва действует именно таким образом и что будет дальше;
19:20 - Законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики. Насколько вероятно его принятие Государственной думой и что изменится в случае, если этот законопроект примут?
25:43 – Что ждёт Украину?
 
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