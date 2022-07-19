https://ukraina.ru/20220719/1036651908.html

Фёдоров: чем закончится спецоперация, как разобраться с Литвой и сдерживать США. Видео

Фёдоров: чем закончится спецоперация, как разобраться с Литвой и сдерживать США. Видео - 19.07.2022 Украина.ру

Фёдоров: чем закончится спецоперация, как разобраться с Литвой и сдерживать США. Видео

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью Украина.ру прокомментировал выход российского... Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T17:22

2022-07-19T17:22

2022-07-19T17:22

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью Украина.ру прокомментировал выход российского рубля на валютный рынок Ирана, рассказал о том, передаст ли Иран России беспилотные летательные аппараты и какой может быть в этом случае реакция США, а также проанализировал ситуацию в европейской экономике из-за антироссийских санкций и спрогнозировал, что ждёт Украину:00:30 – Российский рубль выходит на валютный рынок Ирана: насколько это принципиально для РФ? 02:24 - Визит президента Владимира Путина в Иран: до чего удастся договориться? Передаст ли Иран России беспилотные летательные аппараты? 04:04 – Если Иран передаст беспилотники России, какой будет реакция США? 05:02 – Экономическое самоубийство Европы из-за антироссийских санкций: с какой целью это делается и какими должны быть действия России?13:46 – Почему не все европейские страны блокируют российские активы? 17:30 – Блокада Калининградской области: почему Литва действует именно таким образом и что будет дальше; 19:20 - Законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики. Насколько вероятно его принятие Государственной думой и что изменится в случае, если этот законопроект примут?25:43 – Что ждёт Украину?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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