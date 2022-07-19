https://ukraina.ru/20220719/1036651908.html
Фёдоров: чем закончится спецоперация, как разобраться с Литвой и сдерживать США. Видео
Фёдоров: чем закончится спецоперация, как разобраться с Литвой и сдерживать США. Видео - 19.07.2022 Украина.ру
Фёдоров: чем закончится спецоперация, как разобраться с Литвой и сдерживать США. Видео
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью Украина.ру прокомментировал выход российского... Украина.ру, 19.07.2022
2022-07-19T17:22
2022-07-19T17:22
2022-07-19T17:22
видео
лнр
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью Украина.ру прокомментировал выход российского рубля на валютный рынок Ирана, рассказал о том, передаст ли Иран России беспилотные летательные аппараты и какой может быть в этом случае реакция США, а также проанализировал ситуацию в европейской экономике из-за антироссийских санкций и спрогнозировал, что ждёт Украину:00:30 – Российский рубль выходит на валютный рынок Ирана: насколько это принципиально для РФ? 02:24 - Визит президента Владимира Путина в Иран: до чего удастся договориться? Передаст ли Иран России беспилотные летательные аппараты? 04:04 – Если Иран передаст беспилотники России, какой будет реакция США? 05:02 – Экономическое самоубийство Европы из-за антироссийских санкций: с какой целью это делается и какими должны быть действия России?13:46 – Почему не все европейские страны блокируют российские активы? 17:30 – Блокада Калининградской области: почему Литва действует именно таким образом и что будет дальше; 19:20 - Законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики. Насколько вероятно его принятие Государственной думой и что изменится в случае, если этот законопроект примут?25:43 – Что ждёт Украину?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036648979_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a49141da6bd0b896c171a29cbd9405b7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, лнр, видео
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью Украина.ру прокомментировал выход российского рубля на валютный рынок Ирана, рассказал о том, передаст ли Иран России беспилотные летательные аппараты и какой может быть в этом случае реакция США, а также проанализировал ситуацию в европейской экономике из-за антироссийских санкций и спрогнозировал, что ждёт Украину:
00:30 – Российский рубль выходит на валютный рынок Ирана: насколько это принципиально для РФ?
02:24 - Визит президента Владимира Путина в Иран: до чего удастся договориться? Передаст ли Иран России беспилотные летательные аппараты?
04:04 – Если Иран передаст беспилотники России, какой будет реакция США?
05:02 – Экономическое самоубийство Европы из-за антироссийских санкций: с какой целью это делается и какими должны быть действия России?
13:46 – Почему не все европейские страны блокируют российские активы?
17:30 – Блокада Калининградской области: почему Литва действует именно таким образом и что будет дальше;
19:20 - Законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики. Насколько вероятно его принятие Государственной думой и что изменится в случае, если этот законопроект примут?
25:43 – Что ждёт Украину?