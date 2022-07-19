https://ukraina.ru/20220719/1036650964.html
Приказ Шойгу. Военный эксперт о том, как Россия будет подавлять украинскую артиллерию
Приказ Шойгу. Военный эксперт о том, как Россия будет подавлять украинскую артиллерию - 19.07.2022 Украина.ру
Приказ Шойгу. Военный эксперт о том, как Россия будет подавлять украинскую артиллерию
Российские войска всерьез займутся уничтожением группировки ВСУ в Авдеевке, чтобы противник не мог ударить им в тыл. Мы будем делать упор на борьбе с дальнобойной украинской артиллерией. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T17:45
2022-07-19T17:45
2022-07-19T17:45
новости
сергей шойгу
украина
артиллерия
россия
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.Эксперт отметил, что речь идет не только о системах залпового огня и "Точках-У", но и HIMMERSы, которые доставляются на Украину. Мы начнем более тщательно отслеживать их местонахождение и будем более эффективно их уничтожать.Понятно, что поскольку США и НАТО предоставляют ВСУ разведданные, противник будет маневрировать и маскировать свои батареи, но у нас есть опыт борьбы с американскими разведывательными системами, у нас есть системы радиоэлектронной борьбы, мы будем прерывать действия вражеских беспилотников, уверен специалист.Нельзя сказать, что мы всегда будем побеждать, но мы будем стремиться к этому. Опыт предыдущих боевых действий на нашей стороне, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220419/1033803472.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей шойгу, украина, артиллерия, россия
Приказ Шойгу. Военный эксперт о том, как Россия будет подавлять украинскую артиллерию
Российские войска всерьез займутся уничтожением группировки ВСУ в Авдеевке, чтобы противник не мог ударить им в тыл. Мы будем делать упор на борьбе с дальнобойной украинской артиллерией. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.
Эксперт отметил, что речь идет не только о системах залпового огня и "Точках-У", но и HIMMERSы, которые доставляются на Украину. Мы начнем более тщательно отслеживать их местонахождение и будем более эффективно их уничтожать.
"Для этого у нас есть все возможности. И беспилотники, и спутники, и самолеты дальней радиолокационной разведки и наведения, вертолеты Ка-52 со сверхзвуковыми ракетами и неуправляемым ракетным вооружением. Я уже не говорю про оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" и крылатые ракеты "Калибр", которые стартуют с кораблей Черноморского флота", - указал Литовкин.
Понятно, что поскольку США и НАТО предоставляют ВСУ разведданные, противник будет маневрировать и маскировать свои батареи, но у нас есть опыт борьбы с американскими разведывательными системами, у нас есть системы радиоэлектронной борьбы, мы будем прерывать действия вражеских беспилотников, уверен специалист.
Нельзя сказать, что мы всегда будем побеждать, но мы будем стремиться к этому. Опыт предыдущих боевых действий на нашей стороне, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.