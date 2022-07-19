https://ukraina.ru/20220719/1036650964.html

Приказ Шойгу. Военный эксперт о том, как Россия будет подавлять украинскую артиллерию

Приказ Шойгу. Военный эксперт о том, как Россия будет подавлять украинскую артиллерию - 19.07.2022 Украина.ру

Приказ Шойгу. Военный эксперт о том, как Россия будет подавлять украинскую артиллерию

Российские войска всерьез займутся уничтожением группировки ВСУ в Авдеевке, чтобы противник не мог ударить им в тыл. Мы будем делать упор на борьбе с дальнобойной украинской артиллерией. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-19T17:45

2022-07-19T17:45

2022-07-19T17:45

новости

сергей шойгу

украина

артиллерия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/77/1034017794_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ecd7b27f8772c1202f2dff42d3430d0.jpg.webp

Ранее министр обороны Сергей Шойгу во время инспекции группировки "Восток" приказал поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых украинские войска ведут огонь по мирным жителям Донбасса.Эксперт отметил, что речь идет не только о системах залпового огня и "Точках-У", но и HIMMERSы, которые доставляются на Украину. Мы начнем более тщательно отслеживать их местонахождение и будем более эффективно их уничтожать.Понятно, что поскольку США и НАТО предоставляют ВСУ разведданные, противник будет маневрировать и маскировать свои батареи, но у нас есть опыт борьбы с американскими разведывательными системами, у нас есть системы радиоэлектронной борьбы, мы будем прерывать действия вражеских беспилотников, уверен специалист.Нельзя сказать, что мы всегда будем побеждать, но мы будем стремиться к этому. Опыт предыдущих боевых действий на нашей стороне, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220419/1033803472.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, украина, артиллерия, россия