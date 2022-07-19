https://ukraina.ru/20220719/1036648801.html

"РФ еще ничего не начинала": Литовкин рассказал, какие ракеты Россия не применяет в СВО

"РФ еще ничего не начинала": Литовкин рассказал, какие ракеты Россия не применяет в СВО - 19.07.2022 Украина.ру

"РФ еще ничего не начинала": Литовкин рассказал, какие ракеты Россия не применяет в СВО

Россия в СВО не применяла стратегическую и дальнобойную авиацию, также она может больше применять гиперзвуковых ракет и тяжелых бомб, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-07-19T19:30

2022-07-19T19:30

2022-07-19T19:30

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Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что "Россия на Украине еще ничего не начинала".По его словам, Россия знает, где находятся центры принятий решений в Киеве, Верховная Рада, есть Офис президента, Минобороны и Генштаб, а также много зданий и подземных сооружений, которые надо уничтожать при необходимости.Русские не американцы, которые занимаются рекламой и пиаром своих действий еще до того, как они произойдут, когда Россия проведет работу по уничтожению, тогда и сообщит об этом, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036424040.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, ракеты, сво