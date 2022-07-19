"РФ еще ничего не начинала": Литовкин рассказал, какие ракеты Россия не применяет в СВО - 19.07.2022 Украина.ру
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"РФ еще ничего не начинала": Литовкин рассказал, какие ракеты Россия не применяет в СВО
"РФ еще ничего не начинала": Литовкин рассказал, какие ракеты Россия не применяет в СВО - 19.07.2022 Украина.ру
"РФ еще ничего не начинала": Литовкин рассказал, какие ракеты Россия не применяет в СВО
Россия в СВО не применяла стратегическую и дальнобойную авиацию, также она может больше применять гиперзвуковых ракет и тяжелых бомб, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-07-19T19:30
2022-07-19T19:30
спецоперация
новости
украина
россия
ракеты
сво
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Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что "Россия на Украине еще ничего не начинала".По его словам, Россия знает, где находятся центры принятий решений в Киеве, Верховная Рада, есть Офис президента, Минобороны и Генштаб, а также много зданий и подземных сооружений, которые надо уничтожать при необходимости.Русские не американцы, которые занимаются рекламой и пиаром своих действий еще до того, как они произойдут, когда Россия проведет работу по уничтожению, тогда и сообщит об этом, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036424040.html
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новости, украина, россия, ракеты, сво

"РФ еще ничего не начинала": Литовкин рассказал, какие ракеты Россия не применяет в СВО

19:30 19.07.2022
 
© РИА Новости . Максим Туманов / Перейти в фотобанкТу 160
Ту 160 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Максим Туманов
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Россия в СВО не применяла стратегическую и дальнобойную авиацию, также она может больше применять гиперзвуковых ракет и тяжелых бомб, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что "Россия на Украине еще ничего не начинала".
Мы не применяли стратегическую и дальнобойную авиацию. Мы не применяли Ту-22М3 с его крылатыми ракетами. Мы не применяли Ту-160 и Ту-95 МС. Были случаи, когда мы "Кинжалами" нанесли удар под Ивано-Франковском, уничтожив бывший склад хранения ядерного оружия с вооружением и боеприпасами, но это были эпизодические действия. Мы можем применять больше гиперзвуковых ракет. И до тяжелых бомб может дойти, когда понадобится.
Виктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке
По его словам, Россия знает, где находятся центры принятий решений в Киеве, Верховная Рада, есть Офис президента, Минобороны и Генштаб, а также много зданий и подземных сооружений, которые надо уничтожать при необходимости.
Русские не американцы, которые занимаются рекламой и пиаром своих действий еще до того, как они произойдут, когда Россия проведет работу по уничтожению, тогда и сообщит об этом, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Заголовок открываемого материала
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