"Кот-патриот" может стать символом Украины
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На Украине показали кота "патриотической" породы
"Кот-патриот" может стать символом Украины
На Украине показали кота "патриотической" породы
Украинские волонтеры из организации "Зоопатруль" 19 июля похвастались котом, у которого на лбу якобы прорисованы очертания герба Украины. Животное имеет все шансы стать новым символом местных националистов
2022-07-19T16:51
2022-07-19T16:51
новости
украина
кот
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После появления в сети кадров серого кота с трезубцем на лбу, пользователи принялись активно обсуждать необычное животное.В комментариях подписчики предположили, что у кота - особая порода - "патриотическая", выведенная специально на Украине.Другие уже назвали пушистого котом-патриотом.Ранее символом украинских патриотов часто называли бойцов полка "Азов", которые долгое время укрывались в Мариуполе на заводе "Азовсталь", а потом "вдруг" сдались в плен российским военным.
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новости, украина, кот

На Украине показали кота "патриотической" породы

16:51 19.07.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / zoopatrul.ua
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / zoopatrul.ua
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Украинские волонтеры из организации "Зоопатруль" 19 июля похвастались котом, у которого на лбу якобы прорисованы очертания герба Украины. Животное имеет все шансы стать новым символом местных националистов
После появления в сети кадров серого кота с трезубцем на лбу, пользователи принялись активно обсуждать необычное животное.
"Пока мы покупаем патриотическую одежду, у котиков тризубец с рождения", – говорится в подписи к видео.
В комментариях подписчики предположили, что у кота - особая порода - "патриотическая", выведенная специально на Украине.
Другие уже назвали пушистого котом-патриотом.
Ранее символом украинских патриотов часто называли бойцов полка "Азов", которые долгое время укрывались в Мариуполе на заводе "Азовсталь", а потом "вдруг" сдались в плен российским военным.
 
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