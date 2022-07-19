https://ukraina.ru/20220719/1036648483.html

На Украине показали кота "патриотической" породы

"Кот-патриот" может стать символом Украины

На Украине показали кота "патриотической" породы

Украинские волонтеры из организации "Зоопатруль" 19 июля похвастались котом, у которого на лбу якобы прорисованы очертания герба Украины. Животное имеет все шансы стать новым символом местных националистов

2022-07-19T16:51

2022-07-19T16:51

2022-07-19T16:51

новости

украина

кот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036645529_0:86:464:347_1920x0_80_0_0_90722fcaac5b81057ed79bbabb043329.jpg.webp

После появления в сети кадров серого кота с трезубцем на лбу, пользователи принялись активно обсуждать необычное животное.В комментариях подписчики предположили, что у кота - особая порода - "патриотическая", выведенная специально на Украине.Другие уже назвали пушистого котом-патриотом.Ранее символом украинских патриотов часто называли бойцов полка "Азов", которые долгое время укрывались в Мариуполе на заводе "Азовсталь", а потом "вдруг" сдались в плен российским военным.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, кот