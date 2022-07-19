https://ukraina.ru/20220719/1036648483.html
На Украине показали кота "патриотической" породы
"Кот-патриот" может стать символом Украины
На Украине показали кота "патриотической" породы
Украинские волонтеры из организации "Зоопатруль" 19 июля похвастались котом, у которого на лбу якобы прорисованы очертания герба Украины. Животное имеет все шансы стать новым символом местных националистов
2022-07-19T16:51
2022-07-19T16:51
2022-07-19T16:51
новости
украина
кот
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После появления в сети кадров серого кота с трезубцем на лбу, пользователи принялись активно обсуждать необычное животное.В комментариях подписчики предположили, что у кота - особая порода - "патриотическая", выведенная специально на Украине.Другие уже назвали пушистого котом-патриотом.Ранее символом украинских патриотов часто называли бойцов полка "Азов", которые долгое время укрывались в Мариуполе на заводе "Азовсталь", а потом "вдруг" сдались в плен российским военным.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, кот
На Украине показали кота "патриотической" породы
Украинские волонтеры из организации "Зоопатруль" 19 июля похвастались котом, у которого на лбу якобы прорисованы очертания герба Украины. Животное имеет все шансы стать новым символом местных националистов
После появления в сети кадров серого кота с трезубцем на лбу, пользователи принялись активно обсуждать необычное животное.
"Пока мы покупаем патриотическую одежду, у котиков тризубец с рождения", – говорится в подписи к видео.
В комментариях подписчики предположили, что у кота - особая порода - "патриотическая", выведенная специально на Украине.
Другие уже назвали пушистого котом-патриотом.
Ранее символом украинских патриотов часто называли бойцов полка "Азов", которые долгое время укрывались в Мариуполе на заводе "Азовсталь", а потом "вдруг" сдались в плен российским военным.