https://ukraina.ru/20220719/1036648200.html

"Позиционной войны не будет". Военный эксперт о том, как Россия выдавит ВСУ из Донбасса

"Позиционной войны не будет". Военный эксперт о том, как Россия выдавит ВСУ из Донбасса - 19.07.2022 Украина.ру

"Позиционной войны не будет". Военный эксперт о том, как Россия выдавит ВСУ из Донбасса

Вся территория Донбасса хорошо оборудована в инженерном отношении. ВСУ даже не надо окапываться. Они просто занимают те позиции, которые они подготовили за восемь лет войны. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-19T17:15

2022-07-19T17:15

2022-07-19T17:15

новости

россия

всу

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/24/1034312405_0:187:2980:1863_1920x0_80_0_0_985034a6beda6e409d3e629dc32d9909.jpg

Ранее Северск перешел под контроль союзных сил, но военные корреспонденты с мест пишут, что ключевое значение имеет не сам город, а высоты вокруг него. Эти высоты удерживаются украинскими войсками и оставлять их они пока не собираются. Также сообщалось, что противник перебросил из Северска часть сил в Артемовск и Соледар, чтобы усилить оборону в этом направлении.ВСУ обстреливали Донбасс восемь лет, но понимали, что бесконечно это продолжаться не будет. Они понимали, что республики Донбасса при поддержке России перейдут в атаку, поэтому они создали долговременные укрепрайоны по всей глубине Донецкой области и за ее пределами, пояснил эксперт.Что касается ситуации в Северске, то с высотами, где держат оборону ВСУ, разобраться достаточно просто, если там нет жилых застроек, для нас не представляет сложности сровнять их с землей. Для этого есть системы залпового огня ("Град", "Ураган" или "Смерч"), добавил специалист.Понятно, что на войне легко никогда не бывает, но решить задачу с Северском проще, чем с Мариуполем или Северодонецком, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, донбасс