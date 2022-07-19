"Позиционной войны не будет". Военный эксперт о том, как Россия выдавит ВСУ из Донбасса - 19.07.2022 Украина.ру
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"Позиционной войны не будет". Военный эксперт о том, как Россия выдавит ВСУ из Донбасса
"Позиционной войны не будет". Военный эксперт о том, как Россия выдавит ВСУ из Донбасса - 19.07.2022 Украина.ру
"Позиционной войны не будет". Военный эксперт о том, как Россия выдавит ВСУ из Донбасса
Вся территория Донбасса хорошо оборудована в инженерном отношении. ВСУ даже не надо окапываться. Они просто занимают те позиции, которые они подготовили за восемь лет войны. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T17:15
2022-07-19T17:15
новости
россия
всу
донбасс
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Ранее Северск перешел под контроль союзных сил, но военные корреспонденты с мест пишут, что ключевое значение имеет не сам город, а высоты вокруг него. Эти высоты удерживаются украинскими войсками и оставлять их они пока не собираются. Также сообщалось, что противник перебросил из Северска часть сил в Артемовск и Соледар, чтобы усилить оборону в этом направлении.ВСУ обстреливали Донбасс восемь лет, но понимали, что бесконечно это продолжаться не будет. Они понимали, что республики Донбасса при поддержке России перейдут в атаку, поэтому они создали долговременные укрепрайоны по всей глубине Донецкой области и за ее пределами, пояснил эксперт.Что касается ситуации в Северске, то с высотами, где держат оборону ВСУ, разобраться достаточно просто, если там нет жилых застроек, для нас не представляет сложности сровнять их с землей. Для этого есть системы залпового огня ("Град", "Ураган" или "Смерч"), добавил специалист.Понятно, что на войне легко никогда не бывает, но решить задачу с Северском проще, чем с Мариуполем или Северодонецком, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, россия, всу, донбасс

"Позиционной войны не будет". Военный эксперт о том, как Россия выдавит ВСУ из Донбасса

17:15 19.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Вся территория Донбасса хорошо оборудована в инженерном отношении. ВСУ даже не надо окапываться. Они просто занимают те позиции, которые они подготовили за восемь лет войны. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
Ранее Северск перешел под контроль союзных сил, но военные корреспонденты с мест пишут, что ключевое значение имеет не сам город, а высоты вокруг него. Эти высоты удерживаются украинскими войсками и оставлять их они пока не собираются. Также сообщалось, что противник перебросил из Северска часть сил в Артемовск и Соледар, чтобы усилить оборону в этом направлении.
ВСУ обстреливали Донбасс восемь лет, но понимали, что бесконечно это продолжаться не будет. Они понимали, что республики Донбасса при поддержке России перейдут в атаку, поэтому они создали долговременные укрепрайоны по всей глубине Донецкой области и за ее пределами, пояснил эксперт.
"Но я полагаю, что позиционных боев не будет. Мы будем эту оборону прогрызать и прорывать, так же, как мы это делали и раньше", - уверен Литовкин.
Что касается ситуации в Северске, то с высотами, где держат оборону ВСУ, разобраться достаточно просто, если там нет жилых застроек, для нас не представляет сложности сровнять их с землей. Для этого есть системы залпового огня ("Град", "Ураган" или "Смерч"), добавил специалист.
Понятно, что на войне легко никогда не бывает, но решить задачу с Северском проще, чем с Мариуполем или Северодонецком, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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