Военный эксперт объяснил, как Россия сравняет с землей высоты, на которых окопались ВСУ - 19.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, как Россия сравняет с землей высоты, на которых окопались ВСУ
Военный эксперт объяснил, как Россия сравняет с землей высоты, на которых окопались ВСУ - 19.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия сравняет с землей высоты, на которых окопались ВСУ
Решить вопрос с высотами в Северске, которые по-прежнему находятся под контролем ВСУ, российским войскам будет сравнительно просто, у нее есть для этого все возможности. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T16:45
2022-07-19T16:45
новости
всу
россия
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Ранее Северск перешел под контроль союзных сил, но военные корреспонденты с мест пишут, что ключевое значение имеет не сам город, а высоты вокруг него. Эти высоты удерживаются украинскими войсками и оставлять их они пока не собираются.Эксперт уточнил, что если на высотах вокруг Северска нет жилых застроек, для нас не представляет сложности сровнять их с землей, для этого есть системы залпового огня ("Град", "Ураган" или "Смерч").Понятно, что на войне легко никогда не бывает, но решить задачу с Северском проще, чем с Мариуполем или Северодонецком, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, всу, россия

Военный эксперт объяснил, как Россия сравняет с землей высоты, на которых окопались ВСУ

16:45 19.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия обстрел пушка
ВСУ артиллерия обстрел пушка - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Решить вопрос с высотами в Северске, которые по-прежнему находятся под контролем ВСУ, российским войскам будет сравнительно просто, у нее есть для этого все возможности. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
Виктор Литовкин - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 13:18
Виктор Литовкин: кто онВоенный обозреватель, полковник в отставке
Ранее Северск перешел под контроль союзных сил, но военные корреспонденты с мест пишут, что ключевое значение имеет не сам город, а высоты вокруг него. Эти высоты удерживаются украинскими войсками и оставлять их они пока не собираются.
Эксперт уточнил, что если на высотах вокруг Северска нет жилых застроек, для нас не представляет сложности сровнять их с землей, для этого есть системы залпового огня ("Град", "Ураган" или "Смерч").
"Эта задача решаема, даже если на этих высотах оборудованы долговременные защитные инженерно-технические сооружения. Опыт у российских вооруженных сил есть, он позволяет решать такие задачи", - констатировал Литовкин.
Понятно, что на войне легко никогда не бывает, но решить задачу с Северском проще, чем с Мариуполем или Северодонецком, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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