https://ukraina.ru/20220719/1036647375.html
Военный эксперт объяснил, как Россия сравняет с землей высоты, на которых окопались ВСУ
Военный эксперт объяснил, как Россия сравняет с землей высоты, на которых окопались ВСУ - 19.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как Россия сравняет с землей высоты, на которых окопались ВСУ
Решить вопрос с высотами в Северске, которые по-прежнему находятся под контролем ВСУ, российским войскам будет сравнительно просто, у нее есть для этого все возможности. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T16:45
2022-07-19T16:45
2022-07-19T16:45
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всу
россия
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Ранее Северск перешел под контроль союзных сил, но военные корреспонденты с мест пишут, что ключевое значение имеет не сам город, а высоты вокруг него. Эти высоты удерживаются украинскими войсками и оставлять их они пока не собираются.Эксперт уточнил, что если на высотах вокруг Северска нет жилых застроек, для нас не представляет сложности сровнять их с землей, для этого есть системы залпового огня ("Град", "Ураган" или "Смерч").Понятно, что на войне легко никогда не бывает, но решить задачу с Северском проще, чем с Мариуполем или Северодонецком, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220419/1033803472.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия
Военный эксперт объяснил, как Россия сравняет с землей высоты, на которых окопались ВСУ
Решить вопрос с высотами в Северске, которые по-прежнему находятся под контролем ВСУ, российским войскам будет сравнительно просто, у нее есть для этого все возможности. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
Ранее Северск перешел под контроль союзных сил, но военные корреспонденты с мест пишут, что ключевое значение имеет не сам город, а высоты вокруг него. Эти высоты удерживаются украинскими войсками и оставлять их они пока не собираются.
Эксперт уточнил, что если на высотах вокруг Северска нет жилых застроек, для нас не представляет сложности сровнять их с землей, для этого есть системы залпового огня ("Град", "Ураган" или "Смерч").
"Эта задача решаема, даже если на этих высотах оборудованы долговременные защитные инженерно-технические сооружения. Опыт у российских вооруженных сил есть, он позволяет решать такие задачи", - констатировал Литовкин.
Понятно, что на войне легко никогда не бывает, но решить задачу с Северском проще, чем с Мариуполем или Северодонецком, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.