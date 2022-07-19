https://ukraina.ru/20220719/1036647375.html

Военный эксперт объяснил, как Россия сравняет с землей высоты, на которых окопались ВСУ

Военный эксперт объяснил, как Россия сравняет с землей высоты, на которых окопались ВСУ - 19.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как Россия сравняет с землей высоты, на которых окопались ВСУ

Решить вопрос с высотами в Северске, которые по-прежнему находятся под контролем ВСУ, российским войскам будет сравнительно просто, у нее есть для этого все возможности. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-19T16:45

2022-07-19T16:45

2022-07-19T16:45

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Ранее Северск перешел под контроль союзных сил, но военные корреспонденты с мест пишут, что ключевое значение имеет не сам город, а высоты вокруг него. Эти высоты удерживаются украинскими войсками и оставлять их они пока не собираются.Эксперт уточнил, что если на высотах вокруг Северска нет жилых застроек, для нас не представляет сложности сровнять их с землей, для этого есть системы залпового огня ("Град", "Ураган" или "Смерч").Понятно, что на войне легко никогда не бывает, но решить задачу с Северском проще, чем с Мариуполем или Северодонецком, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220419/1033803472.html

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новости, всу, россия