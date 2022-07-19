Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут освобождать от ВСУ территорию вокруг Северска
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкГородские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения
Высоты вокруг Северска зачистить от ВСУ просто, если там нет жилых застроек, то ВС РФ просто сравняют противника с землей системами залпового огня, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Ранее Северск перешел под контроль союзных сил, но военные корреспонденты с мест пишут, что ключевое значение имеет не сам город, а высоты вокруг него. Эти высоты удерживаются украинскими войсками и оставлять их они пока не собираются.
С высотами разобраться достаточно просто. Если там нет жилых застроек, для нас не представляет сложности сровнять их с землей. Для этого есть системы залпового огня: "Град", "Ураган" или "Смерч". Эта задача решаема, даже если на этих высотах оборудованы долговременные защитные инженерно-технические сооружения. Опыт у российских вооруженных сил есть, он позволяет решать такие задачи.
По его мнению, решить задачу с Северском проще, чем с Мариуполем или Северодонецком.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.