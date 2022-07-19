Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут освобождать от ВСУ территорию вокруг Северска - 19.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут освобождать от ВСУ территорию вокруг Северска
Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут освобождать от ВСУ территорию вокруг Северска - 19.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут освобождать от ВСУ территорию вокруг Северска
Высоты вокруг Северска зачистить от ВСУ просто, если там нет жилых застроек, то ВС РФ просто сравняют противника с землей системами залпового огня, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-07-19T19:00
2022-07-19T19:00
северск
россия
украина
новости
всу
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Ранее Северск перешел под контроль союзных сил, но военные корреспонденты с мест пишут, что ключевое значение имеет не сам город, а высоты вокруг него. Эти высоты удерживаются украинскими войсками и оставлять их они пока не собираются.По его мнению, решить задачу с Северском проще, чем с Мариуполем или Северодонецком.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036460941.html
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Новости
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северск, россия, украина, новости, всу

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут освобождать от ВСУ территорию вокруг Северска

19:00 19.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкГородские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения
Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Высоты вокруг Северска зачистить от ВСУ просто, если там нет жилых застроек, то ВС РФ просто сравняют противника с землей системами залпового огня, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
Ранее Северск перешел под контроль союзных сил, но военные корреспонденты с мест пишут, что ключевое значение имеет не сам город, а высоты вокруг него. Эти высоты удерживаются украинскими войсками и оставлять их они пока не собираются.
С высотами разобраться достаточно просто. Если там нет жилых застроек, для нас не представляет сложности сровнять их с землей. Для этого есть системы залпового огня: "Град", "Ураган" или "Смерч". Эта задача решаема, даже если на этих высотах оборудованы долговременные защитные инженерно-технические сооружения. Опыт у российских вооруженных сил есть, он позволяет решать такие задачи.
Виктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке
По его мнению, решить задачу с Северском проще, чем с Мариуполем или Северодонецком.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 12:21Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 15 июля: обстрелы, Северск, ответ КНДР
 
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Заголовок открываемого материала
19:00Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут освобождать от ВСУ территорию вокруг Северска
19:00Чистки в СБУ, посол Венедиктова, Николаев "закрывают". Итоги 19 июля на Украине
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18:09"Ради мира": Президент ПМР предложил подписать документ о гарантиях безопасности
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17:45Приказ Шойгу. Военный эксперт о том, как Россия будет подавлять украинскую артиллерию
17:34Валентина Лисица: Когда деньги идут на войну, значит, они не идут на искусство
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17:22Фёдоров: чем закончится спецоперация, как разобраться с Литвой и сдерживать США. Видео
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17:15"Позиционной войны не будет". Военный эксперт о том, как Россия выдавит ВСУ из Донбасса
17:04Не пустили Вучича. Отношения между Сербией и Хорватией обострились из-за Украины?
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16:45Военный эксперт объяснил, как Россия сравняет с землей высоты, на которых окопались ВСУ
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