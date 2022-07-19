https://ukraina.ru/20220719/1036645283.html

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут освобождать от ВСУ территорию вокруг Северска

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут освобождать от ВСУ территорию вокруг Северска - 19.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут освобождать от ВСУ территорию вокруг Северска

Высоты вокруг Северска зачистить от ВСУ просто, если там нет жилых застроек, то ВС РФ просто сравняют противника с землей системами залпового огня, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-07-19T19:00

2022-07-19T19:00

2022-07-19T19:00

северск

россия

украина

новости

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/32/1034303297_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fec7c2189233fae418c409c410ccba56.jpg.webp

Ранее Северск перешел под контроль союзных сил, но военные корреспонденты с мест пишут, что ключевое значение имеет не сам город, а высоты вокруг него. Эти высоты удерживаются украинскими войсками и оставлять их они пока не собираются.По его мнению, решить задачу с Северском проще, чем с Мариуполем или Северодонецком.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036460941.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

северск, россия, украина, новости, всу