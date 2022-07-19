Эксперт рассказал, как российские вооружения проходят "экзамен войной"
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата "Маршал Шапошников"
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Военная спецоперация на Украине позволяет выявить сильные и слабые стороны российского оружия, и сделать соответствующие выводы. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Он напомнил, что каждая война подсказывает научной и конструкторской мысли, где и что надо доработать.
По словам обозревателя, в результате участия РФ в сирийском конфликте был также получен опыт и выявлены многочисленные недостатки отечественной военной техники.
Золотое оружие — это то, что успешно прошло экзамен войной. Наше оружие сегодня проводит такой экзамен
Он признал, что в случае с крейсером "Москва" была выявлена слабость его системы ПВО. Одновременно "достойно" показали себя российские высокоточные ракеты – "Искандеры", "Кинжалы" и "Калибры".
8 июня, 15:35«Будет как в Норвегии». Военный эксперт о том, как русские «Калибры» и «Балы» разберутся с «Гарпунами» ВСУЕсли на территорию Одесской или Николаевской области поступят натовские противокорабельные ракеты «Гарпуны», то экзистенциальная угроза для кораблей Черноморского флота. Об этом рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.