Эксперт рассказал, как российские вооружения проходят "экзамен войной"

«Будет как в Норвегии». Военный эксперт о том, как русские «Калибры» и «Балы» разберутся с «Гарпунами» ВСУ

Если на территорию Одесской или Николаевской области поступят натовские противокорабельные ракеты «Гарпуны», то экзистенциальная угроза для кораблей Черноморского флота. Об этом рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в интервью изданию Украина.ру