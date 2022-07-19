https://ukraina.ru/20220719/1036640107.html
"Ничего не предвещало": стало известно, что могло убить Руслану Писанку
"Ничего не предвещало": стало известно, что могло убить Руслану Писанку - 19.07.2022 Украина.ру
"Ничего не предвещало": стало известно, что могло убить Руслану Писанку
Украинская актриса и ведущая Руслана Писанка скончалась в Германии. Ее многолетний партнер по сцене Владимир Горянский в комментарии Vesti.ua 19 июля рассказал о состоянии телезвезды незадолго до смерти
2022-07-19T14:45
2022-07-19T14:45
2022-07-19T14:45
новости
писанка
смерть
болезнь
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102533/37/1025333729_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_4b7df1408dded1b130898e0483b45069.jpg.webp
О смерти Русланы Писанки украинские СМИ сообщили 19 июля. Она скончалась в Германии, где проживала последние месяцы. Известно, что актриса страдала тяжелой болезнью, однако точный диагноз Писанки не раскрывается.Горянский заявил, что признаки плохого состояния здоровья 56-летней Писанки были и раньше. Актер напомнил, что она несколько раз падала в обморок прямо на сцене. В последний раз это произошло в начале февраля этого года. Во время этого инцидента она также сломала ногу. "Кто что про ее болезнь сегодня говорит, но признаки были и раньше, просто мы не понимали или не хотели понимать", - сказал он.По словам артиста, к смерти Писанки, помимо болезни, могли привести плотный рабочий график на телевидении и недавняя смерть матери, которая сильно на нее подействовала. Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, на счету которой десятки ролей, дубляж мультиков, также актриса написала книгу "Кулинарные соблазны от Киевской Руси".Артистка имела статус лауреата Государственной премии Украины имени Довженко и обладательницей ордена Святого Владимира.
https://ukraina.ru/20220718/1036555439.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102533/37/1025333729_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_e6c10c1bc90eab52bec184bd942bb4ae.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, писанка, смерть, болезнь, украина
"Ничего не предвещало": стало известно, что могло убить Руслану Писанку
Украинская актриса и ведущая Руслана Писанка скончалась в Германии. Ее многолетний партнер по сцене Владимир Горянский в комментарии Vesti.ua 19 июля рассказал о состоянии телезвезды незадолго до смерти
О смерти Русланы Писанки украинские СМИ сообщили 19 июля. Она скончалась в Германии, где проживала последние месяцы. Известно, что актриса страдала тяжелой болезнью, однако точный диагноз Писанки не раскрывается.
Горянский заявил, что признаки плохого состояния здоровья 56-летней Писанки были и раньше. Актер напомнил, что она несколько раз падала в обморок прямо на сцене. В последний раз это произошло в начале февраля этого года. Во время этого инцидента она также сломала ногу.
"Кто что про ее болезнь сегодня говорит, но признаки были и раньше, просто мы не понимали или не хотели понимать", - сказал он.
По словам артиста, к смерти Писанки, помимо болезни, могли привести плотный рабочий график на телевидении и недавняя смерть матери, которая сильно на нее подействовала.
"Я сейчас понимаю, почему она выбрала Германию – думала, что местные врачи ей помогут. Там Русе на днях сделали операцию, которая прошла успешно. Два дня назад я с ней разговаривал, она была веселая, все, вроде, было нормально и не предвещало такой трагедии. А сегодня ночью ей стало плохо и все…", - рассказал Горянский.
Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, на счету которой десятки ролей, дубляж мультиков, также актриса написала книгу "Кулинарные соблазны от Киевской Руси".
Артистка имела статус лауреата Государственной премии Украины имени Довженко и обладательницей ордена Святого Владимира.