"Ничего не предвещало": стало известно, что могло убить Руслану Писанку - 19.07.2022 Украина.ру
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"Ничего не предвещало": стало известно, что могло убить Руслану Писанку
"Ничего не предвещало": стало известно, что могло убить Руслану Писанку - 19.07.2022 Украина.ру
"Ничего не предвещало": стало известно, что могло убить Руслану Писанку
Украинская актриса и ведущая Руслана Писанка скончалась в Германии. Ее многолетний партнер по сцене Владимир Горянский в комментарии Vesti.ua 19 июля рассказал о состоянии телезвезды незадолго до смерти
2022-07-19T14:45
2022-07-19T14:45
новости
писанка
смерть
болезнь
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О смерти Русланы Писанки украинские СМИ сообщили 19 июля. Она скончалась в Германии, где проживала последние месяцы. Известно, что актриса страдала тяжелой болезнью, однако точный диагноз Писанки не раскрывается.Горянский заявил, что признаки плохого состояния здоровья 56-летней Писанки были и раньше. Актер напомнил, что она несколько раз падала в обморок прямо на сцене. В последний раз это произошло в начале февраля этого года. Во время этого инцидента она также сломала ногу. "Кто что про ее болезнь сегодня говорит, но признаки были и раньше, просто мы не понимали или не хотели понимать", - сказал он.По словам артиста, к смерти Писанки, помимо болезни, могли привести плотный рабочий график на телевидении и недавняя смерть матери, которая сильно на нее подействовала. Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, на счету которой десятки ролей, дубляж мультиков, также актриса написала книгу "Кулинарные соблазны от Киевской Руси".Артистка имела статус лауреата Государственной премии Украины имени Довженко и обладательницей ордена Святого Владимира.
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новости, писанка, смерть, болезнь, украина

"Ничего не предвещало": стало известно, что могло убить Руслану Писанку

14:45 19.07.2022
 
© Руслана Писанка / facebook
© Руслана Писанка / facebook
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Украинская актриса и ведущая Руслана Писанка скончалась в Германии. Ее многолетний партнер по сцене Владимир Горянский в комментарии Vesti.ua 19 июля рассказал о состоянии телезвезды незадолго до смерти
О смерти Русланы Писанки украинские СМИ сообщили 19 июля. Она скончалась в Германии, где проживала последние месяцы. Известно, что актриса страдала тяжелой болезнью, однако точный диагноз Писанки не раскрывается.
Горянский заявил, что признаки плохого состояния здоровья 56-летней Писанки были и раньше. Актер напомнил, что она несколько раз падала в обморок прямо на сцене. В последний раз это произошло в начале февраля этого года. Во время этого инцидента она также сломала ногу.
"Кто что про ее болезнь сегодня говорит, но признаки были и раньше, просто мы не понимали или не хотели понимать", - сказал он.
По словам артиста, к смерти Писанки, помимо болезни, могли привести плотный рабочий график на телевидении и недавняя смерть матери, которая сильно на нее подействовала.

"Я сейчас понимаю, почему она выбрала Германию – думала, что местные врачи ей помогут. Там Русе на днях сделали операцию, которая прошла успешно. Два дня назад я с ней разговаривал, она была веселая, все, вроде, было нормально и не предвещало такой трагедии. А сегодня ночью ей стало плохо и все…", - рассказал Горянский.

Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, на счету которой десятки ролей, дубляж мультиков, также актриса написала книгу "Кулинарные соблазны от Киевской Руси".
Артистка имела статус лауреата Государственной премии Украины имени Довженко и обладательницей ордена Святого Владимира.
Евгений Клопотенко
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Заголовок открываемого материала
14:45"Ничего не предвещало": стало известно, что могло убить Руслану Писанку
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