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"Ничего не предвещало": стало известно, что могло убить Руслану Писанку

"Ничего не предвещало": стало известно, что могло убить Руслану Писанку - 19.07.2022 Украина.ру

"Ничего не предвещало": стало известно, что могло убить Руслану Писанку

Украинская актриса и ведущая Руслана Писанка скончалась в Германии. Ее многолетний партнер по сцене Владимир Горянский в комментарии Vesti.ua 19 июля рассказал о состоянии телезвезды незадолго до смерти

2022-07-19T14:45

2022-07-19T14:45

2022-07-19T14:45

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О смерти Русланы Писанки украинские СМИ сообщили 19 июля. Она скончалась в Германии, где проживала последние месяцы. Известно, что актриса страдала тяжелой болезнью, однако точный диагноз Писанки не раскрывается.Горянский заявил, что признаки плохого состояния здоровья 56-летней Писанки были и раньше. Актер напомнил, что она несколько раз падала в обморок прямо на сцене. В последний раз это произошло в начале февраля этого года. Во время этого инцидента она также сломала ногу. "Кто что про ее болезнь сегодня говорит, но признаки были и раньше, просто мы не понимали или не хотели понимать", - сказал он.По словам артиста, к смерти Писанки, помимо болезни, могли привести плотный рабочий график на телевидении и недавняя смерть матери, которая сильно на нее подействовала. Руслана Писанка — украинская актриса и телеведущая, на счету которой десятки ролей, дубляж мультиков, также актриса написала книгу "Кулинарные соблазны от Киевской Руси".Артистка имела статус лауреата Государственной премии Украины имени Довженко и обладательницей ордена Святого Владимира.

https://ukraina.ru/20220718/1036555439.html

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новости, писанка, смерть, болезнь, украина