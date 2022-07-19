https://ukraina.ru/20220719/1036637732.html

Чем воюют на Украине. Незаменимый "Калашников" и его модификации

Чем воюют на Украине. Незаменимый "Калашников" и его модификации - 19.07.2022 Украина.ру

Чем воюют на Украине. Незаменимый "Калашников" и его модификации

Вообще-то говоря, Украина не отказывается ни от какого оружия – лишь бы на шару и побольше. Это ей просто линотраксы и гладиусы не предложили (но, полагаем, что Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T17:00

2022-07-19T17:00

2022-07-19T17:01

чем воюют на украине

автомат

михаил калашников

оружие

украина

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Вообще-то говоря, Украина не отказывается ни от какого оружия – лишь бы на шару и побольше. Это ей просто линотраксы и гладиусы не предложили (но, полагаем, что при наличии предложения возник бы и спрос). Однако от чего точно отказываться рано, так это от самого массового оружия в истории человечества – автомата Калашникова. Ранее на Украине он не производился, а сейчас производится небольшими партиями, причём стволы используются из советского ещё задела.Автомат (изначально – автоматический карабин) Калашникова производится более чем тридцатью странами (18 купили лицензии, 11 обошлись без лицензий, неизвестное количество производит полукустарным способом) и разошёлся по миру более чем в ста миллионах экземпляров (примерно пятая часть общего количества стрелкового оружия в мире). Помимо бывших соцстран их производила Финляндия (в том числе под натовские калибры 5,56×45 и 7,62×51), Израиль ("Галил"), ЮАР. АК состоят на вооружении армий 106 стран, он изображён на гербах Зимбабве, Мозамбика и Восточного Тимора, а в прошлом – Буркина-Фасо.На Украине имелось несколько миллионов автоматов (точное количество неизвестно) на вооружении силовых структур и на складском хранении. Значительная часть из них была продана, утилизирована и переделана в гражданские образцы. Тем не менее, запасы остаются огромными и с начала СВО массово используются старые варианты АК под советские патроны.Разработка автоматического оружия под промежуточный патрон началась в 1943 году. До этого конструировались винтовки под винтовочный патрон 7,62×54 мм. R и пистолет-пулемёты под патрон 7,62×25 мм. ТТ. Толчком стало появление американского и немецкого промежуточных патронов и оружия под них (карабин М1 и штурмовая винтовка StG-44).Смысл перехода на промежуточный патрон состоял в том, что винтовочный был слишком мощный – автоматическая стрельба была неточной, а само оружие – тяжёлым и неудобным, пистолетный же слишком слабосильный – прицельная дальность пистолета-пулемёта Шпагина составляла всего 200-300 метров.В 1947 году автомат Калашникова выиграл конкурс (сам конструктор получил Сталинскую премию первой степени и орден Красной Звезды), а в 1949 году принят на вооружение. Впервые он был применён в 1956 году, во время подавления восстания в Венгрии. Под тот же патрон был разработан СКС (самозарядный карабин Симонова).Первое о чём говорят, так это о родстве с немецким автоматом StG-44. Существует даже версия, что реальным разработчиком был его создатель Хуго Шмайссер, работавший после войны в Ижевске. Это, однако, не так – у обоих автоматов разный характер движения затворной рамы, принцип запирания, работа предохранителя и многое другое. Это не говоря о том, что АК создавался не в Ижевске, а в Коврове.Что действительно было позаимствовано у немецкого конструктора, так это идеология – использование промежуточного патрона (у немцев – 7,92×33) и автоматика, основанная на принципе отвода газов. Эта идеология определила и внешний вид изделия.В 1959 году появился модернизированный вариант АКМ, а в 1974 году – автомат АК-74 под малоимпульсный патрон 5,45×39 мм. (восемь магазинов, снаряжённых патроном 5,45 мм. на 1,4 кг. легче, чем они же с патронами 7,62 мм.). Более поздние модели ("сотка" и АК-12) Украиной не закупались.Главной особенностью советского автомата была простота и надёжность – в этих "дисциплинах" ему и по сей день нет равных, а также высокая технологичность, позволяющая ремонтировать и даже выпускать оружие в экстремальных условиях. Как говорил сам Михаил Тимофеевич Калашников, "я создавал автомат, будучи сержантом, и постоянно помнил, что солдат академий не заканчивал". Автомат выдерживает удары и загрязнения, которые оказались бы фатальными для любого другого оружия.Недостатки автомата являются продолжением его достоинств.Во-первых, значительный импульс газоотводного механизма приводит к тому, что автомат сильно трясёт при автоматической стрельбе. В этом режиме прицельный огонь фактически невозможен.Во-вторых, съёмная крышка ствольной коробки не даёт возможности устанавливать планки Вивера или Пикатинни, на которые крепятся различные стрелковые "обвесы" (оптические и ночные прицелы).Более того, вообще лёгкая разборка ударно-спускового механизма сейчас считается недостатком, поскольку делает невозможным применение модульной схемы, повышающей живучесть оружия и позволяющей легко его модифицировать под конкретную задачу даже в полевых условиях.В-третьих, автомат оказался… слишком совершенным. Калашников выжал всё из стальной конструкции, в результате чего её почти невозможно улучшить – или растёт масса, или падает прочность и надёжность.Собственно, именно эти обстоятельства заставляют большинство стран, имеющих на вооружение АК и его клоны, переходить на другие конструкции. Не стала исключением и Украина, где в 2021 году была сделана попытка перейти на американские винтовки AR-15 (украинские клоны – Zbroyar Z-15 и UAR-15).Впрочем, тут неоднократно предпринимались попытки модернизации АК. Например, в начале прошлого года киевский завод "Маяк" (в прошлом – производитель магнитофонов и радиоприёмников, сейчас специализирующийся на стрелковом оружии и миномётах) представил мультикалиберную платформу "КалашНаш". В ней путём замены ствола, затвора и магазина обеспечивается переход на натовские патроны 5,56×45 (223 rem), 6XC, 6,5×39 Grendel. Насколько известно, массовым это изделие не стало, как не пошёл в серию и автомат "Вепрь" на базе АК (последний выполнен по схеме булл-пап, при которой спусковой крючок вынесен вперёд и расположен перед магазином и ударным механизмом, в результате чего сокращается длина оружия без изменения длины ствола).Так или иначе, АК останется основным стрелковым оружием ВСУ до конца СВО. Собственно, большую часть стрелкового оружия, поступающего сейчас на Украину, составляют они же, только произведённые в странах Восточной Европы. А вот после завершения СВО украинские силовики будут переходить на другое оружие. Пока неясно – какое.

https://ukraina.ru/20211110/1032617531.html

https://ukraina.ru/20171220/1019690787.html

https://ukraina.ru/20220208/1033229309.html

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автомат, михаил калашников, оружие, украина