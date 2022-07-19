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Журналистка показала, как Волына сажает укроп в заключении

Журналистка показала, как Волына сажает укроп в заключении - 19.07.2022 Украина.ру

Журналистка показала, как Волына сажает укроп в заключении

Журналистка Марина Ким в своем Telegram-канале 19 июля опубликовала фрагмент своего разговора с морским пехотинцем ВСУ Сергеем Волынским

2022-07-19T14:14

2022-07-19T14:14

2022-07-19T14:14

новости

азовсталь

журналистка

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Волынский известен под позывным "Волына" и содержится в заключении вместе с другими боевиками, сдавшимися в Мариуполе на комбинате "Азовсталь".На видео Ким он рассказывает об условиях содержания и о том, что работает на огороде."Просимся на работу, выходим подышать свежим воздухом. Работаем здесь на огороде. Когда занимаешься работой, конечно, время идет быстрее", - рассказал он.

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, азовсталь, журналистка