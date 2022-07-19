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Журналистка показала, как Волына сажает укроп в заключении
Журналистка показала, как Волына сажает укроп в заключении - 19.07.2022 Украина.ру
Журналистка показала, как Волына сажает укроп в заключении
Журналистка Марина Ким в своем Telegram-канале 19 июля опубликовала фрагмент своего разговора с морским пехотинцем ВСУ Сергеем Волынским
2022-07-19T14:14
2022-07-19T14:14
2022-07-19T14:14
новости
азовсталь
журналистка
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Волынский известен под позывным "Волына" и содержится в заключении вместе с другими боевиками, сдавшимися в Мариуполе на комбинате "Азовсталь".На видео Ким он рассказывает об условиях содержания и о том, что работает на огороде."Просимся на работу, выходим подышать свежим воздухом. Работаем здесь на огороде. Когда занимаешься работой, конечно, время идет быстрее", - рассказал он.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, азовсталь, журналистка
Журналистка показала, как Волына сажает укроп в заключении
Журналистка Марина Ким в своем Telegram-канале 19 июля опубликовала фрагмент своего разговора с морским пехотинцем ВСУ Сергеем Волынским
Волынский известен под позывным "Волына" и содержится в заключении вместе с другими боевиками, сдавшимися в Мариуполе на комбинате "Азовсталь".
На видео Ким он рассказывает об условиях содержания и о том, что работает на огороде.
"Просимся на работу, выходим подышать свежим воздухом. Работаем здесь на огороде. Когда занимаешься работой, конечно, время идет быстрее", - рассказал он.