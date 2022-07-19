https://ukraina.ru/20220719/1036634192.html

Сергея Безрукова могут включить в очередной санкционный список ЕС - СМИ

Российский актер может попасть в новый "черный список" ЕС

Сергея Безрукова могут включить в очередной санкционный список ЕС - СМИ

В ЕС обсуждают проект очередного санкционного списка. В него включены несколько популярных российских актеров, а также мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает 19 июля EUobserver

2022-07-19T13:31

2022-07-19T13:31

2022-07-19T13:43

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санкции

ес

сергей безруков

машков

черный список

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Российские артисты театра и кино Сергей Безруков и Владимир Машков попали в проект нового санкционного списка, обсуждаемого в ЕС.Также в запретном списке — мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, Уральская горно-металлургическая компания, Сбербанк (санкции в отношении финансового института обещают ужесточить) и байкерский клуб "Ночные волки". Кроме того обсуждается запрет деятельности судоходных, оружейных фирм России, фонда "Русский мир", движения "Юнармия".После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.Все это обернулось проблемами для США и Европы, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.

https://ukraina.ru/20220603/1034091538.html

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новости, санкции, ес, сергей безруков, машков, черный список