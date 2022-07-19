Российский актер может попасть в новый "черный список" ЕС
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Сергея Безрукова могут включить в очередной санкционный список ЕС - СМИ
Российский актер может попасть в новый "черный список" ЕС
Сергея Безрукова могут включить в очередной санкционный список ЕС - СМИ
В ЕС обсуждают проект очередного санкционного списка. В него включены несколько популярных российских актеров, а также мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает 19 июля EUobserver
2022-07-19T13:31
2022-07-19T13:43
новости
санкции
ес
сергей безруков
машков
черный список
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Российские артисты театра и кино Сергей Безруков и Владимир Машков попали в проект нового санкционного списка, обсуждаемого в ЕС.Также в запретном списке — мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, Уральская горно-металлургическая компания, Сбербанк (санкции в отношении финансового института обещают ужесточить) и байкерский клуб "Ночные волки". Кроме того обсуждается запрет деятельности судоходных, оружейных фирм России, фонда "Русский мир", движения "Юнармия".После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.Все это обернулось проблемами для США и Европы, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.
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новости, санкции, ес, сергей безруков, машков, черный список

Сергея Безрукова могут включить в очередной санкционный список ЕС - СМИ

13:31 19.07.2022 (обновлено: 13:43 19.07.2022)
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗакрытие III Международного Большого Детского фестиваля Сергей Безруков
Закрытие III Международного Большого Детского фестиваля Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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В ЕС обсуждают проект очередного санкционного списка. В него включены несколько популярных российских актеров, а также мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает 19 июля EUobserver
Российские артисты театра и кино Сергей Безруков и Владимир Машков попали в проект нового санкционного списка, обсуждаемого в ЕС.
Также в запретном списке — мэр Москвы Сергей Собянин, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, Уральская горно-металлургическая компания, Сбербанк (санкции в отношении финансового института обещают ужесточить) и байкерский клуб "Ночные волки".
Кроме того обсуждается запрет деятельности судоходных, оружейных фирм России, фонда "Русский мир", движения "Юнармия".
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.
Все это обернулось проблемами для США и Европы, столкнувшихся с резким ростом цен на топливо и продукты питания.
- РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 17:16
Не только Кабаева и Навка: ЕС назвал россиян, попавших в новый черный списокЕС окончательно утвердил шестой по счету пакет санкций против России, а также ряда юридических и физических лиц. Персональные ограничения вступят в силу с 4 июня. Сообщение об этом появилось 3 июня в официальном журнале союза.
 
НовостиСанкцииЕССергей БезруковМашковчерный список
 
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