"Политические импотенты": Медведев назвал США спонсорами терроризма
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"Растерявшиеся политические импотенты": Медведев назвал Белый дом спонсором терроризма
"Политические импотенты": Медведев назвал США спонсорами терроризма
"Растерявшиеся политические импотенты": Медведев назвал Белый дом спонсором терроризма
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 19 июля в своем Telegram-канале обвинил США в бесконтрольных поставках оружия на Украину, откуда оно потом "расползается" по всему миру
2022-07-19T12:20
2022-07-19T12:20
новости
дмитрий медведев
сша
терроризм
спонсоры
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Он также вспомнил о "фиаско" США в Афганистане, когда Вашингтон фактически "бросил военную технику на 85 миллиардов долларов". Несмотря на этот прошлогодний провал "Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим".В заключение зампред СБ РФ подчеркнул, что Россия добьется всех поставленных целей для установления мира на условиях Москвы. При этом, подчеркнул он, это не те условия, "о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", заключил он.
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новости, дмитрий медведев, сша, терроризм, спонсоры

"Растерявшиеся политические импотенты": Медведев назвал Белый дом спонсором терроризма

12:20 19.07.2022
 
© Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев провел заседание правительства РФ
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел заседание правительства РФ
© Александр Астафьев
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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 19 июля в своем Telegram-канале обвинил США в бесконтрольных поставках оружия на Украину, откуда оно потом "расползается" по всему миру
Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причем под "крышей" администрации и спецслужб США. Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма.
Д. Медведев дал интервью телеканалу Аль-Джазира
Дмитрий Медведев
Председатель Совета безопасности РФ
Он также вспомнил о "фиаско" США в Афганистане, когда Вашингтон фактически "бросил военную технику на 85 миллиардов долларов". Несмотря на этот прошлогодний провал "Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим".
В заключение зампред СБ РФ подчеркнул, что Россия добьется всех поставленных целей для установления мира на условиях Москвы. При этом, подчеркнул он, это не те условия, "о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", заключил он.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 17:27
С Россией стали считаться по-настоящему, как с Советским Союзом - МедведевЗапад стал считаться с Россией «по-настоящему», как с СССР, после спецоперации на Украине, написал в своем Телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
 
НовостиДмитрий МедведевСШАтерроризмспонсоры
 
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