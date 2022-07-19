https://ukraina.ru/20220719/1036611060.html

"Растерявшиеся политические импотенты": Медведев назвал Белый дом спонсором терроризма

"Политические импотенты": Медведев назвал США спонсорами терроризма

"Растерявшиеся политические импотенты": Медведев назвал Белый дом спонсором терроризма

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 19 июля в своем Telegram-канале обвинил США в бесконтрольных поставках оружия на Украину, откуда оно потом "расползается" по всему миру

2022-07-19T12:20

2022-07-19T12:20

2022-07-19T12:20

новости

дмитрий медведев

сша

терроризм

спонсоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102163/04/1021630470_0:0:2409:1356_1920x0_80_0_0_b95c9788f832215ecc4c3248370a1aa8.jpg.webp

Он также вспомнил о "фиаско" США в Афганистане, когда Вашингтон фактически "бросил военную технику на 85 миллиардов долларов". Несмотря на этот прошлогодний провал "Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим".В заключение зампред СБ РФ подчеркнул, что Россия добьется всех поставленных целей для установления мира на условиях Москвы. При этом, подчеркнул он, это не те условия, "о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", заключил он.

https://ukraina.ru/20220709/1034324315.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий медведев, сша, терроризм, спонсоры