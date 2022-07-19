"Растерявшиеся политические импотенты": Медведев назвал Белый дом спонсором терроризма
© Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Д. Медведев провел заседание правительства РФ
© Александр Астафьев
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 19 июля в своем Telegram-канале обвинил США в бесконтрольных поставках оружия на Украину, откуда оно потом "расползается" по всему миру
Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причем под "крышей" администрации и спецслужб США. Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма.
Он также вспомнил о "фиаско" США в Афганистане, когда Вашингтон фактически "бросил военную технику на 85 миллиардов долларов". Несмотря на этот прошлогодний провал "Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим".
В заключение зампред СБ РФ подчеркнул, что Россия добьется всех поставленных целей для установления мира на условиях Москвы. При этом, подчеркнул он, это не те условия, "о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", заключил он.