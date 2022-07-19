https://ukraina.ru/20220719/1036573521.html

Военный эксперт рассказал, как Россия упустила шанс высадить десант в Одессу

Военный эксперт рассказал, как Россия упустила шанс высадить десант в Одессу - 19.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как Россия упустила шанс высадить десант в Одессу

Десант в Одессу был целесообразен в первые дни спецоперации. Сейчас в этом нет смысла. У России нет полного превосходства в воздухе, а это ключевой фактор, о котором известно еще со времен Второй мировой войны, рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру

2022-07-19T09:58

2022-07-19T09:58

2022-07-19T09:58

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Ранее известный израильский военно-политический аналитик Яков Кедми заявил, что учебный год в Одессе начнется уже не по украинской, а по российской программе. И Россия вернется туда, где Одесса была заложена, и к тем, кто ее заложил.Черноморский флот пока не обладает потенциалом, чтобы полностью удерживать акваторию Черного моря. Он уязвим для воздушных и ракетных ударов, потому что разведданные и целеуказания Украине дает НАТО, пояснил эксперт."Мы видим, что ВСУ способны реализовывать комплексные межвидовые операции, что и случилось с крейсером "Москва", когда использовались и беспилотники, и авиация, и береговые ракетные комплексы. Недооценивать противника после пяти месяцев операции просто преступно", - подчеркнул Костин.Проведение нашими войсками сложной межвидовой десантной операции возможно. Но это должен быть точечный надрез скальпеля при понятной ситуации на земле, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20220719/1036543496.html

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новости, россия, одесса