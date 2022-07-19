Военный эксперт рассказал, как Россия упустила шанс высадить десант в Одессу - 19.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как Россия упустила шанс высадить десант в Одессу
Военный эксперт рассказал, как Россия упустила шанс высадить десант в Одессу - 19.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как Россия упустила шанс высадить десант в Одессу
Десант в Одессу был целесообразен в первые дни спецоперации. Сейчас в этом нет смысла. У России нет полного превосходства в воздухе, а это ключевой фактор, о котором известно еще со времен Второй мировой войны, рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру
2022-07-19T09:58
2022-07-19T09:58
новости
россия
одесса
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Ранее известный израильский военно-политический аналитик Яков Кедми заявил, что учебный год в Одессе начнется уже не по украинской, а по российской программе. И Россия вернется туда, где Одесса была заложена, и к тем, кто ее заложил.Черноморский флот пока не обладает потенциалом, чтобы полностью удерживать акваторию Черного моря. Он уязвим для воздушных и ракетных ударов, потому что разведданные и целеуказания Украине дает НАТО, пояснил эксперт."Мы видим, что ВСУ способны реализовывать комплексные межвидовые операции, что и случилось с крейсером "Москва", когда использовались и беспилотники, и авиация, и береговые ракетные комплексы. Недооценивать противника после пяти месяцев операции просто преступно", - подчеркнул Костин.Проведение нашими войсками сложной межвидовой десантной операции возможно. Но это должен быть точечный надрез скальпеля при понятной ситуации на земле, заключил собеседник издания.
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новости, россия, одесса

Военный эксперт рассказал, как Россия упустила шанс высадить десант в Одессу

09:58 19.07.2022
 
© Фото : Одеська міська рада / TelegramОдесса пляж
Одесса пляж - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : Одеська міська рада / Telegram
Читать в
Десант в Одессу был целесообразен в первые дни спецоперации. Сейчас в этом нет смысла. У России нет полного превосходства в воздухе, а это ключевой фактор, о котором известно еще со времен Второй мировой войны, рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
07:46
Что происходит в Одессе: националист-губернатор, непонятный мэр и "досиденты"
Ранее известный израильский военно-политический аналитик Яков Кедми заявил, что учебный год в Одессе начнется уже не по украинской, а по российской программе. И Россия вернется туда, где Одесса была заложена, и к тем, кто ее заложил.
Черноморский флот пока не обладает потенциалом, чтобы полностью удерживать акваторию Черного моря. Он уязвим для воздушных и ракетных ударов, потому что разведданные и целеуказания Украине дает НАТО, пояснил эксперт.
"Мы видим, что ВСУ способны реализовывать комплексные межвидовые операции, что и случилось с крейсером "Москва", когда использовались и беспилотники, и авиация, и береговые ракетные комплексы. Недооценивать противника после пяти месяцев операции просто преступно", - подчеркнул Костин.
Проведение нашими войсками сложной межвидовой десантной операции возможно. Но это должен быть точечный надрез скальпеля при понятной ситуации на земле, заключил собеседник издания.
 
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