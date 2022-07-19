https://ukraina.ru/20220719/1036572890.html

Крышевание контрабанды и обвинения в пытках. Чем известен новый глава СБУ Василий Малюк

Крышевание контрабанды и обвинения в пытках. Чем известен новый глава СБУ Василий Малюк - 19.07.2022 Украина.ру

Крышевание контрабанды и обвинения в пытках. Чем известен новый глава СБУ Василий Малюк

В воскресенье 17 июля Владимир Зеленский в спешном порядке отстранил от должности главу СБУ и своего друга детства Ивана Баканова, возглавлявшего службу с 2019... Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T13:35

2022-07-19T13:35

2022-07-19T13:36

эксклюзив

иван баканов

василий малюк

сбу

владимир зеленский

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В воскресенье 17 июля Владимир Зеленский в спешном порядке отстранил от должности главу СБУ и своего друга детства Ивана Баканова, возглавлявшего службу с 2019 г.Отстранен Баканов по статье "за ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия". Вместе с ним Зеленский анонсировал увольнение еще 28 офицеров из руководства СБУ. С 18 июля спецслужбу возглавил с приставкой и.о. бывший первый заместитель Баканова Василий Малюк.В субботу, 16 июля, по данным украинских СМИ, Малюк лично присутствовал во время задержания экс-начальника управления СБУ по Крыму (который Киев считает своим и назначает людей на соответствующие должности) Олега Кулинича, которому инкриминируют связь с представителями российских спецслужб.Новому исполняющему обязанности главы СБУ 39 лет, он уроженец города Коростышев Житомирской области. В отличие от достаточно мягкого и далекого от дел СБУ Баканова, Малюк известен, как человек жесткий и посвятивший работе в этой структуре большую часть своей жизни. В СБУ он работает с 2001 года, окончил Национальную академию СБУ в 2005 г. С тех пор медленно поднимался по карьерной лестнице от оперуполномоченного до первого заместителя главы службы.Особо резкий карьерный скачок он совершил уже при Зеленском, в 2020 г, когда был назначен заместителем Главного управления по борьбе с коррупцией (отдел "К"), который в этой структуре всегда считался самым "жирным", благодаря крупным откатам и взяткам. В рамках реформы СБУ западные партнеры требовали у Зеленского ликвидировать этот отдел, а борьбу с коррупцией всецело отдать созданным с помощью Запада структурам, вроде НАБУ и САП. Известно также, что с 2014 года Малюк участвовал в войне против республик Донбасса, за что был награжден еще Петром Порошенко.В 2020 году в СБУ происходила серия внутриведомственных конфликтов, которая вылилась в покушение на начальника управления внутренней безопасности генерала Андрея Наумова. Подозревали в этом бывшего начальника отдела по борьбе с коррупцией Дмитрия Нескоромного. По этому делу задержан был сотрудник СБУ Андрей Расюк, который сначала дал признательные показания, а затем от них отказался, заявив, что они были получены в ходе пыток. По словам Расюка, приказ пытать его отдал лично Василий Малюк.По этой причине российский политолог Сергей Марков видит в этом назначении признаки усиления репрессий. "В Украине известно, что Василий Малюк, которого Зеленский назначил сейчас главой СБУ, активно продвигает пытки как основной способ работы с задержанными. Поэтому назначение Малюка на СБУ означает переход киевского режима к более тяжёлым политическим репрессиям", - говорит Марков.В июле прошлого года Зеленский увольнял Малюка из СБУ вместе с другими руководителями отделов и их заместителями. В вину им ставилось потворство контрабандным схемам, на которых Украина теряла 300 миллиардов гривен ежегодно.Тогда же Центр противодействия коррупции летом 2021 года напоминал, что управление СБУ, которым на тот момент руководил Василий Малюк, должно быть отменено по результатам реформы спецслужбы.На несколько месяцев Малюк исчез из поля зрения общественности, а 16 февраля всплыл в качестве заместителя главы МВД Дениса Монастырского, но в марте 2022, после начала российской СВО, его снова вернули в СБУ, причем сразу на должность заместителя главы, присвоив заодно звание бригадного генерала.В начале июня издание "Украинская правда" сообщало со ссылкой на свои источники в спецслужбе, что Иван Баканов фактически самоустранился с самого начала российской СВО, передав большую часть своих полномочий Василию Малюку. Издание также называло Малюка человеком, близким к главе Офиса президента Андрею Ермаку и его заместителю Олегу Татарову. Таким образом, назначение Малюка можно рассматривать и как усиление власти главы Офиса президента, который постепенно подминает под себя всю силовую верхушку Украины. Однако СБУ уже давно является филиалом западных разведок, в первую очередь ЦРУ и МИ-6, а украинский кризис влияет на политические расклады в США, Великобритании и ЕС. С другой стороны, украинские политики тоже являются ставленниками разных западных политических сил, а политическая борьба в Техасе отражается на политической борьбе в Жмеринке.На прошлой неделе Андрея Ермака жестко раскритиковала американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, призвав главу ОП уйти в отставку, а также отметив, что Ермак якобы начал клеветническую кампанию против нее. Виктория Спартц – ультраправая и республиканка, а власти Украины ориентированы прежде всего на американских демократов. В Офисе президента украинских политиков, ориентированных на республиканцев, называют "пророссийскими трампистами". К ним в частности относят мэра Днепра Бориса Филатова, которого в мае навещала Виктория Спартц, а также основателя неонацистского "Азова" Андрея Билецкого.В такой ситуации назначение лояльного, но более жесткого главы СБУ должно перебить негативную информацию на Западе о саботаже и коррупции среди украинских силовиков. Поскольку последние месяцы Малюк уже фактически всем заправлял в СБУ, его назначение мало, что изменит в работе службы. Изменениями в ее работе, постановкой целей и задач занимаются далеко за пределами Украины.

https://ukraina.ru/20220719/1036570207.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, иван баканов, василий малюк, сбу, владимир зеленский