https://ukraina.ru/20220719/1036572670.html
У нас нет "зонтика". Военный эксперт о том, что реально случилось с крейсером "Москва"
У нас нет "зонтика". Военный эксперт о том, что реально случилось с крейсером "Москва" - 19.07.2022 Украина.ру
У нас нет "зонтика". Военный эксперт о том, что реально случилось с крейсером "Москва"
ВСУ способны реализовывать комплексные межвидовые операции, что и случилось с крейсером "Москва", когда использовались и беспилотники, и авиация, и береговые ракетные комплексы. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T09:47
2022-07-19T09:47
2022-07-19T09:47
новости
крейсер "москва"
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В Минобороны РФ сообщали, что крейсер "Москва" затонул при буксировке в шторм. У судна был поврежден корпус из-за пожара от детонации боезапаса. Экипаж эвакуировали и доставили в Севастополь. В ходе происшествия погиб один человек, еще 27 военнослужащих пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированыЧерноморский флот пока не обладает потенциалом, чтобы полностью удерживать акваторию Черного моря. Он уязвим для воздушных и ракетных ударов, потому что разведданные и целеуказания Украине дает НАТО, отметил эксперт.Если говорить о предстоящей битве за Одессу, то десант целесообразен лишь при безусловном успехе наземной операции на юге, чтобы ударить противнику в тыл, когда все будет валиться, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220715/1036410185.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крейсер "москва"
У нас нет "зонтика". Военный эксперт о том, что реально случилось с крейсером "Москва"
ВСУ способны реализовывать комплексные межвидовые операции, что и случилось с крейсером "Москва", когда использовались и беспилотники, и авиация, и береговые ракетные комплексы. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру
В Минобороны РФ сообщали, что крейсер "Москва" затонул при буксировке в шторм. У судна был поврежден корпус из-за пожара от детонации боезапаса. Экипаж эвакуировали и доставили в Севастополь. В ходе происшествия погиб один человек, еще 27 военнослужащих пропали без вести, остальные 396 членов экипажа были эвакуированы
Черноморский флот пока не обладает потенциалом, чтобы полностью удерживать акваторию Черного моря. Он уязвим для воздушных и ракетных ударов, потому что разведданные и целеуказания Украине дает НАТО, отметил эксперт.
"Вообще не надо возлагать на флот неоправданных надежд. Его нужно прикрыть зонтиком с неба. Проведение нашими войсками сложной межвидовой десантной операции возможно. Но это должен быть точечный надрез скальпеля при понятной ситуации на земле", - указал Костин.
Если говорить о предстоящей битве за Одессу, то десант целесообразен лишь при безусловном успехе наземной операции на юге, чтобы ударить противнику в тыл, когда все будет валиться, заключил собеседник издания.