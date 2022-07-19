Британец, бросивший жену ради беженки с Украины, пожаловался, что лишился из-за нее работы

Кнырик объяснил, почему Зеленский уволил главу СБУ именно сейчас и кто придет ему на смену

Владимир Зеленский не стал ждать серьезного обострения внутриполитической борьбы на Украине, и уволил своего давнего друга Ивана Баканова с поста главы СБУ. С чем это связано, в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.