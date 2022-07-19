Британец, бросивший жену ради беженки с Украины, пожаловался, что лишился из-за нее работы
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭкспонаты историко-документальной выставки "Ленин"
Британец Энтони Гарнетт, бросивший свою жену ради беженки с Украины, заявил, что остался практически без заработка из-за повышенного внимания СМИ к его роману с львовянкой Софией Каркадым. Об этом на днях написал таблоид The Daily Star.
В мае Гарнетт вместе со своей женой Лорной приютили 22-летнюю беженку с Украины. Однако уже через 10 дней мужчина бросил двоих детей и супругу, с которой прожил 10 лет, и съехался с Каркадым.
Повышенное внимание журналистов к этой истории дорого обошлось британцу. Мужчина руководил охранной фирмой, у которой были контракты с Национальной службой здравоохранения Великобритании, однако регулярное появление на его рабочем месте журналистов беспокоило заказчиков, и в итоге от услуг Гарнетта отказались.
"Я жил на то, что мне платили газеты. Я исчерпал кредитные лимиты, мне помогали члены семьи", - сказал британец, подчеркнув, что Каркадым все равно остается его "приоритетом".
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