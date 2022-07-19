https://ukraina.ru/20220719/1036556809.html

Регент Ермак окончательно монополизирует власть: эксперты о громких отставках

Регент Ермак окончательно монополизирует власть: эксперты о громких отставках - 20.07.2022 Украина.ру

Регент Ермак окончательно монополизирует власть: эксперты о громких отставках

Громкие кадровые скандалы с душком госизмены продолжают трясти украинскую политику. В этот раз сразу две отставки (пока с формулировкой – отстранение от... Украина.ру, 20.07.2022

2022-07-19T19:30

2022-07-19T19:30

2022-07-20T08:20

ирина венедиктова

скандал

госизмена

иван баканов

социальные сети

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анатолий шарий

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Громкие кадровые скандалы с душком госизмены продолжают трясти украинскую политику. В этот раз сразу две отставки (пока с формулировкой – отстранение от выполнения обязанностей) главы СБУ Ивана Баканова и Генпрокуроры Ирины Венедиктовой.О чем говорят эти изменение, кто стоит за внутривидовыми разборками и кто консолидирует власть в одни руках – размышляли эксперты в соцсетях.Бывший Генпрокурор, предшественник отстраненной Венедиктовой - Юрий Луценко – прокомментировал: "Снятие глав ГП и СБУ. Как модно в последнее время – без публичного разъяснения. А значит – результат офисных интриг, противоречащих Конституции. Регент Ермак окончательно монополизирует власть. Как я уже говорил в одном из интервью – на фронте есть ощущение, что за спиной строят авторитаризм лукашенковского типа. Ок, играйте под своими коврами, пока мы заняты".Политолог Дмитрий Корнейчук прогнозирует угрозы для дальнейших зачисток политических конкурентов: "Отстранение от должности Венедиктовой - это сигнал, что скоро нас ждёт грандиозное шоу "Посади Порошенко", которым нас будут отвлекать от чего-то очень плохого для страны".Журналист Юрий Бутусов уверен, что страной правит не Зеленский, а глава Офиса президента. "Ермак уволил Баканова и Венедиктову и получил контроль за всей правоохранительной системой. Зеленский отдал Ермаку всю власть и свое переизбрание. Освобождение от должности главы СБУ Ивана Баканова и отстранение от должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой означает начало избирательной кампании Владимира Зеленского. Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен заместитель генпрокурора Алексей Симоненко - один из самых богатых по декларации силовиков, чье состояние многократно превышает его зарплату за все годы нахождения на госслужбе, а исполняющим обязанности главы СБУ - Василия Малюка. Убирать и Баканова и Венедиктову, конечно, было за что. Но Ли Куан Ю говорил, что для борьбы с коррупцией президент должен сажать своих друзей в тюрьму, а не тихонько менять одних управляемых другим еще более ручных. Какие первые выводы от кадровых изменений Владимира Зеленского: 1. Люди Ермака-Татарова с этого вечера контролируют Генпрокуратуру (Симоненко), Службу безопасности (Малюк), Государственное бюро расследований (Сухачев), Бюро экономической безопасности (Мельник), Главное следственное управление Нацполиции (Цуцкиридзе). В руках Ермака теперь и силовики, и Верховная Рада, и правительство, и контроль за судебной властью, и всюду он теперь ключевой коммуникатор, готовящий для президента основное содержание и текст. 2. Ермак и Татаров устранили всех конкурентов в борьбе за крышевание олигархов, судебных дел, контрабанды, обнала и другой теневой экономики. Теперь не нужно договариваться и делиться. Одна касса. 3. Пока генпрокурором была Венедиктова, Ермак и Татаров не хотели назначать руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры победителя конкурса Александра Клименко. Для контроля Клименко, который по коррупционному делу хищения квартир Нацгвардии наработал материалы против Татарова, нужен полностью свой генпрокурор, который имеет права вмешиваться в некоторых случаях в работу руководителя САП. Как известно, именно Алексей Симоненко был единственным из прокуроров приглашен в узкий круг друзей на день рождения Олега Татарова в ресторане, снятом журналистами в 2021 году. Теперь Симоненко начинает официально осуществлять процессуальное руководство по делу своего друга, и участник хищения квартир Нацгвардии Украины Татаров получил от Зеленского персонального адвоката в виде карманного и.о.генпрокурора. Теперь все дела по Слугам народа и офису президента, как это произошло по Татарову, будут подаваться Татарову мгновенно, и любые вопросы нужно будет решать именно с ним. 4. Очевидно, что концентрация власти нужна Владимиру Зеленскому для контроля общества и финансовых потоков, и для того, чтобы переизбрать такую ​​же ермаково-татарскую власть на следующих парламентских и президентских выборах. Причем Татаров сегодня получил больше полномочий, чем имел у Януковича его шеф Захарченко. Отвратительно, что Татаров, незаконно назначенный в офис президента в нарушение закона о люстрации, сейчас имеет власть, о которой даже не мог мечтать, когда вместе с Захарченко разгонял Майдан. 5. Мы не знаем сейчас весь комплекс вопросов, которым Зеленский связан с Ермаком, но очевидно, что среди причин и тайные переговоры с представителями РФ в Омане, "всеобъемлющее перемирие", и Вагнергейт, и защита Абрамовича от санкций Запада, и защита Коломойского и списание его долгов и другие совместные решения. Поэтому такая монополизация власти в руках группировки Ермака-Татарова не имеет ничего общего с государственными интересами. 6. Владимир Зеленский всю власть в государстве запер на одну кнопку – кнопку вызова Ермака. Это позволяет экономить время докладов, спокойно принимать голливудских актеров и делать утреннюю зарядку, но это большая опасность для государства. Большой поток войны, экономики, политики, государства загоняется в узкую щель в дверях и карманах Ермака и Татарова, и их окружения. И не Ермак здесь проблема. Опасной проблемой становится отсутствие понимания у президента Зеленского, что он делегировал полномочия, которые ему предоставили избиратели, человеку, полномочия которого не прописаны в Конституции и не имеет права всем этим заниматься единолично. Сегодня Владимир Зеленский начал избирательную кампанию по переизбранию не себя, а по переизбранию Ермака, Татарова и их клиентов".Бывший народный депутат Сергей Высоцкий предрекает падение власти Зеленского:"Если кто-то на Банковой думает, что консолидированная силовая вертикаль будет решать задачи политического руководства – он очень ошибается. Когда силовые структуры замыкаются на один центр, что делает невозможным конкуренцию и взаимное "стучание" друг на друга, силовая вертикаль начинает решать свои задачи, используя политическое руководство. Нет ничего хуже для политического лидера, чем попасть под влияние своих силовиков. С этого, как правило, начинается падение политика".Политолог Андрей Смолий не назвал бы происходящее очищением от изменников:"Ну что, все насладились "устранениями" Баканова и Венедиктовой? Я тоже радуюсь, потому что эти люди и не должны быть на должностях. Однако прямой вопрос: что дальше? Кто сейчас управляет ключевыми сведениями? И главное – не станет ли еще хуже? Риторический вопрос. Во-первых, ни Баканов, ни Венедиктова не уволены. Уволить их может только Верховная Рада. Да и устранение тоже близко к нарушению Закона, потому что ни в Конституции, ни в отдельных подзаконных актах об этом речь не идет. Должно быть представление на Верховную Раду. Но у нас закон не закон. Во-вторых, увольнение обоих означает, что руководить ОГПУ и СБУ будут совсем не лучшие люди. Более того, будет хуже. Первый заместитель (сейчас и.о.) генпрокурора Алексей Симоненко – фигурант "Миротворца", человек времен Януковича, курировал "расследование" по Стерненко, Гандзюк, нападениям на активистов. Практически люди Татарова. СБУ. Руководить пока будет также первый заместитель Василий Малюк. Не лучшая фигура, приближенная к Татарову. В-третьих. Это значит, что вместо очищения правоохранительных органов от людей эпохи Януковича мы имеем наоборот. Это абсолютная концентрация власти в руках ОП. О какой независимости этих органов может идти речь? Аналогично, под вопросом конкурс на избрание главы САП, который якобы должен утвердить главу 19 июля. Ведь подписывать назначение должен Генпрокурор, а не и.о. или первый заместитель. Мне очень не нравятся эта тенденции в воюющей стране. Разве это не главный аргумент, что Украина не имеет права скатываться к авторитарному болоту?"Блогер Анатолий Шарий написал, что на самом деле руководит Украиной:"Никогда еще Украина не была так коррумпирована , никогда еще власть силовиков не была сосредоточена в руках пары человек, как при президенте Ермаке"Политик и журналист Дмитрий Василец написал о предательстве:"Зеленский записал очередной "видос", на котором с суфлера зачитал о ряде увольнений со своей банды. Должностей лишилась генпрокурор Венедиктова и глава СБУ Баканов.По мнению Зеленского и его кураторов, на Украине даже среди прокуроров и СБУшников просто очень много предателей.Неправда ли странно, что главный предатель украинского народа размышляет о количестве предателей на Украине!Можно наблюдать даже закономерность - чем ближе "линия фронта" к Зеленскому, тем больше вокруг становится предателей Зеленского"

https://ukraina.ru/20220718/1036551501.html

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Виктория Титова

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Виктория Титова

ирина венедиктова, скандал, госизмена, иван баканов, социальные сети, дмитрий василец, фурса, анатолий шарий, ермак, отставка