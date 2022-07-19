https://ukraina.ru/20220719/1036549989.html

Рожин назвал страны, которые могут помочь России с дронами

Рожин назвал страны, которые могут помочь России с дронами - 19.07.2022 Украина.ру

Рожин назвал страны, которые могут помочь России с дронами

Есть две дружественные России страны, Китай и Иран, входящие в десятку мировых лидеров по производству беспилотников. С этими странами необходимо вести переговоры о поставках, которые бы позволили российской армии быстро решить проблему с БПЛА для спецоперации, сказал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

2022-07-19T08:00

2022-07-19T08:00

2022-07-19T08:00

спецоперация

дроны

китай

иран

рожин

торговля

владимир путин

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По его словам, в настоящее время на вооружении сил РФ и ЛДНР не зафиксировано военных дронов иностранного образца. Используются промышленные дроны китайского производства, закупаемые волонтёрами. Информация о поставках иранских беспилотников в Россию была опровергнута этой страной, указал эксперт. Однако соответствующая договорённость с Ираном не исключена, и России следовало бы использовать такую возможность, сказал Рожин.Дроны могла бы поставить и любая другая страна, которая готова продать России крупную партию беспилотников, добавил он, имея в виду, прежде всего, Китай.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/bespilotniki-1036410729.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дроны, китай, иран, рожин, торговля, владимир путин