Рожин назвал страны, которые могут помочь России с дронами
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Есть две дружественные России страны, Китай и Иран, входящие в десятку мировых лидеров по производству беспилотников. С этими странами необходимо вести переговоры о поставках, которые бы позволили российской армии быстро решить проблему с БПЛА для спецоперации, сказал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
По его словам, в настоящее время на вооружении сил РФ и ЛДНР не зафиксировано военных дронов иностранного образца. Используются промышленные дроны китайского производства, закупаемые волонтёрами.
15 июля, 04:45Кнутов ответил, поставит ли Иран РФ захваченные в бою американские беспилотникиВ информационном пространстве появились сообщения о том, что Иран поставит России беспилотники, которые были захвачены в бою. Иранцы это пока опровергают, но такое и правда может случиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Информация о поставках иранских беспилотников в Россию была опровергнута этой страной, указал эксперт. Однако соответствующая договорённость с Ираном не исключена, и России следовало бы использовать такую возможность, сказал Рожин.
[Президент РФ Владимир] Путин будет в Иране через несколько дней, возможно, какие-то вопросы такого рода там будут обсуждаться. Если Иран готов продать оптом крупную партию беспилотников, барражирующих боеприпасов, с мой точки зрения – надо брать.
Дроны могла бы поставить и любая другая страна, которая готова продать России крупную партию беспилотников, добавил он, имея в виду, прежде всего, Китай.
Полностью интервью можно прочитать здесь.