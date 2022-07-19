Рожин назвал страны, которые могут помочь России с дронами - 19.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Рожин назвал страны, которые могут помочь России с дронами
Рожин назвал страны, которые могут помочь России с дронами - 19.07.2022 Украина.ру
Рожин назвал страны, которые могут помочь России с дронами
Есть две дружественные России страны, Китай и Иран, входящие в десятку мировых лидеров по производству беспилотников. С этими странами необходимо вести переговоры о поставках, которые бы позволили российской армии быстро решить проблему с БПЛА для спецоперации, сказал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
2022-07-19T08:00
2022-07-19T08:00
спецоперация
дроны
китай
иран
рожин
торговля
владимир путин
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По его словам, в настоящее время на вооружении сил РФ и ЛДНР не зафиксировано военных дронов иностранного образца. Используются промышленные дроны китайского производства, закупаемые волонтёрами. Информация о поставках иранских беспилотников в Россию была опровергнута этой страной, указал эксперт. Однако соответствующая договорённость с Ираном не исключена, и России следовало бы использовать такую возможность, сказал Рожин.Дроны могла бы поставить и любая другая страна, которая готова продать России крупную партию беспилотников, добавил он, имея в виду, прежде всего, Китай.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/bespilotniki-1036410729.html
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дроны, китай, иран, рожин, торговля, владимир путин

Рожин назвал страны, которые могут помочь России с дронами

08:00 19.07.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : CC0, Pixabay
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Есть две дружественные России страны, Китай и Иран, входящие в десятку мировых лидеров по производству беспилотников. С этими странами необходимо вести переговоры о поставках, которые бы позволили российской армии быстро решить проблему с БПЛА для спецоперации, сказал в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
По его словам, в настоящее время на вооружении сил РФ и ЛДНР не зафиксировано военных дронов иностранного образца. Используются промышленные дроны китайского производства, закупаемые волонтёрами.
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 04:45
Кнутов ответил, поставит ли Иран РФ захваченные в бою американские беспилотникиВ информационном пространстве появились сообщения о том, что Иран поставит России беспилотники, которые были захвачены в бою. Иранцы это пока опровергают, но такое и правда может случиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Информация о поставках иранских беспилотников в Россию была опровергнута этой страной, указал эксперт. Однако соответствующая договорённость с Ираном не исключена, и России следовало бы использовать такую возможность, сказал Рожин.

[Президент РФ Владимир] Путин будет в Иране через несколько дней, возможно, какие-то вопросы такого рода там будут обсуждаться. Если Иран готов продать оптом крупную партию беспилотников, барражирующих боеприпасов, с мой точки зрения – надо брать.

Борис Рожин
Борис Рожин
Автор Telegram-канала Сolonelcassad
Дроны могла бы поставить и любая другая страна, которая готова продать России крупную партию беспилотников, добавил он, имея в виду, прежде всего, Китай.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперациядроныКитайИранРожинторговляВладимир Путин
 
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