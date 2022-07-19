https://ukraina.ru/20220719/1036543355.html

"Дают пинка под зад": Кнырик ответил, кто на самом деле управляет проектом "Украина"

"Дают пинка под зад": Кнырик ответил, кто на самом деле управляет проектом "Украина" - 19.07.2022 Украина.ру

"Дают пинка под зад": Кнырик ответил, кто на самом деле управляет проектом "Украина"

Слухи о том, что американцы отдали Украину на откуп Британии – не более, чем слухи, и последние события в европейском политическом клубе – тому подтверждение. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

2022-07-19T07:00

2022-07-19T07:00

2022-07-19T07:00

новости

константин кнырик

украина

проект

запад

европа

сша

вашингтон

германия

франция

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По его словам, в проекте "Украина" всегда соблюдался "постоянный баланс и незримое противостояние". Европейцы, а именно Великобритания, Германия и Франция нарушили определенные договоренности, достигнутые с США.Вашингтон выполнил свою часть обещаний по оружию и деньгам примерно на 80%, а вот Европа свою часть выполняет крайне неактивно, чем, естественно, злит Белый дом, ведь там делают большую ставку на украинский конфликт, который по американской задумке должен привести к внутриполитическому раздраю внутри самой России.Он пояснил, что доказательство американского влияния здесь не нужно далеко искать: у президента Франции Эммануэля Макрона недавно всплыла история о лоббировании коммерческих процессов, по канцлеру ФРГ Олафу Шольцу нанесли удар с историей про таблетки, а больше всех "отхватил" уже экс-премьер Британии Борис Джонсон, который громче всех кричал о помощи Украине, а по факту сделал меньше всех.

https://ukraina.ru/20220718/1036537015.html

https://ukraina.ru/20220718/1036537319.html

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новости, константин кнырик, украина, проект, запад, европа, сша, вашингтон, германия, франция, великобритания, белый дом, россия, макрон, олаф шольц, борис джонсон