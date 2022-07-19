"Дают пинка под зад": Кнырик ответил, кто на самом деле управляет проектом "Украина"
© AFP / Brendan SMIALOWSKIЗеленский Байден
© AFP / Brendan SMIALOWSKI
Слухи о том, что американцы отдали Украину на откуп Британии – не более, чем слухи, и последние события в европейском политическом клубе – тому подтверждение. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.
По его словам, в проекте "Украина" всегда соблюдался "постоянный баланс и незримое противостояние". Европейцы, а именно Великобритания, Германия и Франция нарушили определенные договоренности, достигнутые с США.
Вашингтон выполнил свою часть обещаний по оружию и деньгам примерно на 80%, а вот Европа свою часть выполняет крайне неактивно, чем, естественно, злит Белый дом, ведь там делают большую ставку на украинский конфликт, который по американской задумке должен привести к внутриполитическому раздраю внутри самой России.
"Исходя из этого, американцы разными методами плавно дают пинка под зад всем европейским лидерам, которые не очень активно участвуют в усилении ВСУ и Украины как участника этого вооруженного противостояния, - сказал руководитель агентства.
Он пояснил, что доказательство американского влияния здесь не нужно далеко искать: у президента Франции Эммануэля Макрона недавно всплыла история о лоббировании коммерческих процессов, по канцлеру ФРГ Олафу Шольцу нанесли удар с историей про таблетки, а больше всех "отхватил" уже экс-премьер Британии Борис Джонсон, который громче всех кричал о помощи Украине, а по факту сделал меньше всех.