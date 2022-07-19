https://ukraina.ru/20220719/1036542341.html

Кнырик объяснил, почему Зеленский уволил главу СБУ именно сейчас и кто придет ему на смену

Кнырик объяснил, почему Зеленский уволил главу СБУ именно сейчас и кто придет ему на смену - 19.07.2022 Украина.ру

Кнырик объяснил, почему Зеленский уволил главу СБУ именно сейчас и кто придет ему на смену

Владимир Зеленский не стал ждать серьезного обострения внутриполитической борьбы на Украине, и уволил своего давнего друга Ивана Баканова с поста главы СБУ. С чем это связано, в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

2022-07-19T06:30

2022-07-19T06:30

2022-07-19T06:30

новости

константин кнырик

эксперт

news front

зеленский

сбу

иван баканов

ирина венедиктова

увольнение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102377/73/1023777324_0:283:3001:1971_1920x0_80_0_0_362d4a5c24a1d2fadbc6b68f40adbd07.jpg

Эксперт добавил, что, скорее всего, после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, кураторы из США сказали Зеленскому: "Друг, у тебя больше нет в поддержке этого замечательного человека со странной прической, так что ты слушай все, что мы говорим". А нужен Вашингтону полный контроль над всей правоохранительной системой Украины, вот и пришлось Зеленскому спешно увольнять своего друга и квнщика Баканова. На смену ему придет проамериканский человек.В воскресенье, 17 июля, в украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский своими указами уволил глав службы безопасности и генеральной прокуратуры 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю Ирину Венедиктову. Сообщалось, что обоим вменяют 47-ую статью дисциплинарного устава ВСУ - ненадлежащее выполнение обязанностей.

https://ukraina.ru/20220718/1036537015.html

https://ukraina.ru/20220718/1036525847.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, константин кнырик, эксперт, news front, зеленский, сбу, иван баканов, ирина венедиктова, увольнение