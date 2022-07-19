Кнырик объяснил, почему Зеленский уволил главу СБУ именно сейчас и кто придет ему на смену
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Владимир Зеленский не стал ждать серьезного обострения внутриполитической борьбы на Украине, и уволил своего давнего друга Ивана Баканова с поста главы СБУ. С чем это связано, в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.
Внутриполитическая борьба на Украине невозможна априори из-за жесткого контроля внешних сил над этими процессами. Напомню, что помимо этих двух увольнений Зеленский заявил, что надо в срочном порядке назначить руководителя НАБУ и прочих историй. Это значит, что после достаточно красивой операции по уменьшению влияния на Украину со стороны Великобритании, американцы всего лишь усиливают свое влияние.
Эксперт добавил, что, скорее всего, после отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, кураторы из США сказали Зеленскому: "Друг, у тебя больше нет в поддержке этого замечательного человека со странной прической, так что ты слушай все, что мы говорим". А нужен Вашингтону полный контроль над всей правоохранительной системой Украины, вот и пришлось Зеленскому спешно увольнять своего друга и квнщика Баканова. На смену ему придет проамериканский человек.
В воскресенье, 17 июля, в украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский своими указами уволил глав службы безопасности и генеральной прокуратуры 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю Ирину Венедиктову. Сообщалось, что обоим вменяют 47-ую статью дисциплинарного устава ВСУ - ненадлежащее выполнение обязанностей.