Килинкаров: сценарий ада на Земле вполне реален
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
На днях сербский президент Александр Вучич сказал, что в случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад. Это заявление в интервью изданию Украина.ру прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.
Я думаю, этот прогноз вероятен, с точки зрения тех сценаристов, которые готовили Европу к большой глобальной войне. Я вижу в этом исключительно желание одной страны, наверное, двух. Это Соединенные Штаты и Британия. Британия ведь не случайно вышла из состава Европейского союза, у них, видимо, был уже на тот момент план возрождения своей империи, было желание как-то перераспределить те страны, которые попали в сферу влияния Европейского союза, в своих интересах.
По его словам, для США разжигание конфликта за океаном – крайне выгодное явление. Ведь для того, чтобы улучшить положение своих дел, Вашингтон должен либо развивать свою экономику, либо просадить экономику конкурентов. Очевидно, что в Штатах выбрали второй путь.
Британия – государство островное, поэтому страхов за свое будущее у Лондона тоже нет, зато есть огромное желание заработать и увеличить территорию влияния.
На днях сербский президент Александр Вучич сказал, что в случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад.
Он отметил, что конфликт на Украине является мировой войной, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. Также он призывал "оставить разговоры" о том, что "это региональная или локальная война" и утверждал, что для "полной картинки не хватает только значительного конфликта на территории Азии".
14 июля, 13:58Спецоперация"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия ПутинаВ случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад. Об этом 14 июля заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости