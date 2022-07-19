Килинкаров: сценарий ада на Земле вполне реален - 19.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220719/1036539152.html
Килинкаров: сценарий ада на Земле вполне реален
Килинкаров: сценарий ада на Земле вполне реален - 19.07.2022 Украина.ру
Килинкаров: сценарий ада на Земле вполне реален
На днях сербский президент Александр Вучич сказал, что в случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад. Это заявление в интервью изданию Украина.ру прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.
2022-07-19T06:00
2022-07-19T06:00
новости
килинкаров
александр вучич
владимир путин
украина
запад
сша
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103425/19/1034251992_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_54f27a04d68bce1e35a5f065364027e3.jpg
По его словам, для США разжигание конфликта за океаном – крайне выгодное явление. Ведь для того, чтобы улучшить положение своих дел, Вашингтон должен либо развивать свою экономику, либо просадить экономику конкурентов. Очевидно, что в Штатах выбрали второй путь.Британия – государство островное, поэтому страхов за свое будущее у Лондона тоже нет, зато есть огромное желание заработать и увеличить территорию влияния.На днях сербский президент Александр Вучич сказал, что в случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад.Он отметил, что конфликт на Украине является мировой войной, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. Также он призывал "оставить разговоры" о том, что "это региональная или локальная война" и утверждал, что для "полной картинки не хватает только значительного конфликта на территории Азии".
https://ukraina.ru/20220718/1036509426.html
https://ukraina.ru/20220714/1036400362.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103425/19/1034251992_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_a6dead69dbee837ead15d2c850aab217.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, килинкаров, александр вучич, владимир путин, украина, запад, сша, великобритания

Килинкаров: сценарий ада на Земле вполне реален

06:00 19.07.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Читать в
На днях сербский президент Александр Вучич сказал, что в случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад. Это заявление в интервью изданию Украина.ру прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

Я думаю, этот прогноз вероятен, с точки зрения тех сценаристов, которые готовили Европу к большой глобальной войне. Я вижу в этом исключительно желание одной страны, наверное, двух. Это Соединенные Штаты и Британия. Британия ведь не случайно вышла из состава Европейского союза, у них, видимо, был уже на тот момент план возрождения своей империи, было желание как-то перераспределить те страны, которые попали в сферу влияния Европейского союза, в своих интересах.

Спиридон Килинкаров интервью
Спиридон Килинкаров
Экс-депутат Верховной Рады Украины
По его словам, для США разжигание конфликта за океаном – крайне выгодное явление. Ведь для того, чтобы улучшить положение своих дел, Вашингтон должен либо развивать свою экономику, либо просадить экономику конкурентов. Очевидно, что в Штатах выбрали второй путь.
Британия – государство островное, поэтому страхов за свое будущее у Лондона тоже нет, зато есть огромное желание заработать и увеличить территорию влияния.
На днях сербский президент Александр Вучич сказал, что в случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад.
Он отметил, что конфликт на Украине является мировой войной, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. Также он призывал "оставить разговоры" о том, что "это региональная или локальная война" и утверждал, что для "полной картинки не хватает только значительного конфликта на территории Азии".
Спиридон Килинкаров интервью
Вчера, 07:31
Спиридон Килинкаров: Украина проиграла, когда стала участвовать в проекте "анти-Россия"
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
14 июля, 13:58Спецоперация
"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия ПутинаВ случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад. Об этом 14 июля заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости
 
НовостиКилинкаровАлександр ВучичВладимир ПутинУкраинаЗападСШАВеликобритания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Дубовой объяснил, почему западные снайперские винтовки не помогут украинской армии
06:06Сегодня в России и мире
06:02Чем воюют в Украине. Новая система ПВО для Украины NASAMS
06:00Килинкаров: сценарий ада на Земле вполне реален
05:45Дубовой рассказал, как повлияет поставляемое Украине западное оружие на ход СВО
05:30Эксперт Рожин рассказал, что можно противопоставить ударам ВСУ по складам боеприпасов
05:15Килинкаров: украинцев, угодивших в воронку ненависти не нужно осуждать
05:00"Везде одно и то же": Дубовой рассказал, каким вооружением пользуются ВСУ
04:45"Применяются в комплексе": Рожин рассказал об опасности РСЗО HIMARS
04:30Эксперт назвал расстояние, на которое надо "отодвинуть" ВСУ для прекращения обстрелов
04:15"Тенденции к дезертирству": эксперт описал, что происходит с украинскими десантниками
04:00Рожин рассказал о действиях сторон на линии Северск-Соледар
19:50Дробницкий предположил, что жет Евросоюз, если зерно не вывезут из Украины
19:34Без денег США, жилья в Тбилиси и лечения в Альпах: что говорили в мире об Украине 18 июля
19:28Эксперт объяснил, почему посольство США в Киеве призывает американцев не ехать на Украину
19:09Россия присоединяет гражданскую войну
19:07Кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие – Марков
19:02Виктор Баранец: Пока Россия не уничтожит артиллерию в Авдеевке, победы над ВСУ не будет
19:00Ермак получает СБУ и Офис генпрокурора. Итоги 18 июля на Украине
18:30Война XXI века — НАТО против России – Марков о конфликте на Украине
Лента новостейМолния