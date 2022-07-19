https://ukraina.ru/20220719/1036539152.html

Килинкаров: сценарий ада на Земле вполне реален

Килинкаров: сценарий ада на Земле вполне реален - 19.07.2022 Украина.ру

Килинкаров: сценарий ада на Земле вполне реален

На днях сербский президент Александр Вучич сказал, что в случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад. Это заявление в интервью изданию Украина.ру прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

2022-07-19T06:00

2022-07-19T06:00

2022-07-19T06:00

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По его словам, для США разжигание конфликта за океаном – крайне выгодное явление. Ведь для того, чтобы улучшить положение своих дел, Вашингтон должен либо развивать свою экономику, либо просадить экономику конкурентов. Очевидно, что в Штатах выбрали второй путь.Британия – государство островное, поэтому страхов за свое будущее у Лондона тоже нет, зато есть огромное желание заработать и увеличить территорию влияния.На днях сербский президент Александр Вучич сказал, что в случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад.Он отметил, что конфликт на Украине является мировой войной, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. Также он призывал "оставить разговоры" о том, что "это региональная или локальная война" и утверждал, что для "полной картинки не хватает только значительного конфликта на территории Азии".

https://ukraina.ru/20220718/1036509426.html

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новости, килинкаров, александр вучич, владимир путин, украина, запад, сша, великобритания