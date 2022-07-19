Килинкаров: украинцев, угодивших в воронку ненависти не нужно осуждать

Когда бомбили Донецк, никто этого не замечал, наверное, потому, что это не публиковалось, и не принято было публиковать в СМИ, в западных и в украинских. А здесь впервые столкнулись с реальной войной. Безусловно, все это раскручивается и на уровне украинских относительных СМИ. Я считаю, что там давно СМИ нет, [Владимир] Зеленский все это выстроил в один единый канал подачи информации. Неважно, сколько там каналов на самом деле работает, потому что информация подается на всех каналах примерно одинаково. Там нет какой-то альтернативной точки зрения.