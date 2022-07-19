https://ukraina.ru/20220719/1036534901.html
Килинкаров: украинцев, угодивших в воронку ненависти не нужно осуждать
Килинкаров: украинцев, угодивших в воронку ненависти не нужно осуждать - 19.07.2022 Украина.ру
Килинкаров: украинцев, угодивших в воронку ненависти не нужно осуждать
Жизнь в информационном вакууме, когда информация подается только в одном ключе и никак иначе, неизменно приводит население к формированию воронки ненависти, которая сейчас просто захлестнула Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
2022-07-19T05:15
2022-07-19T05:15
2022-07-19T05:15
новости
килинкаров
депутат
украина
ненависть
сми
зеленский
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Он подчеркнул, что у Украины и лично Зеленского еще совсем недавно был выбор и можно было не доводить до того состояния, в которое страна в конце концов погрузилась.Килинкаров добавил, что осуждать простых украинцев, которых захлестнула воронка ненависти, не нужно. Со временем и эти люди разберутся, как сделали это жители Донбасса, за восемь лет научившиеся определять что, откуда и куда летит.
https://ukraina.ru/20220718/1036509426.html
https://ukraina.ru/20220718/1036525847.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, килинкаров, депутат, украина, ненависть, сми, зеленский
Килинкаров: украинцев, угодивших в воронку ненависти не нужно осуждать
Жизнь в информационном вакууме, когда информация подается только в одном ключе и никак иначе, неизменно приводит население к формированию воронки ненависти, которая сейчас просто захлестнула Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.