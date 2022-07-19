Килинкаров: украинцев, угодивших в воронку ненависти не нужно осуждать - 19.07.2022 Украина.ру
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Килинкаров: украинцев, угодивших в воронку ненависти не нужно осуждать
Килинкаров: украинцев, угодивших в воронку ненависти не нужно осуждать - 19.07.2022 Украина.ру
Килинкаров: украинцев, угодивших в воронку ненависти не нужно осуждать
Жизнь в информационном вакууме, когда информация подается только в одном ключе и никак иначе, неизменно приводит население к формированию воронки ненависти, которая сейчас просто захлестнула Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
2022-07-19T05:15
2022-07-19T05:15
новости
килинкаров
депутат
украина
ненависть
сми
зеленский
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Он подчеркнул, что у Украины и лично Зеленского еще совсем недавно был выбор и можно было не доводить до того состояния, в которое страна в конце концов погрузилась.Килинкаров добавил, что осуждать простых украинцев, которых захлестнула воронка ненависти, не нужно. Со временем и эти люди разберутся, как сделали это жители Донбасса, за восемь лет научившиеся определять что, откуда и куда летит.
https://ukraina.ru/20220718/1036509426.html
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новости, килинкаров, депутат, украина, ненависть, сми, зеленский

Килинкаров: украинцев, угодивших в воронку ненависти не нужно осуждать

05:15 19.07.2022
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Жизнь в информационном вакууме, когда информация подается только в одном ключе и никак иначе, неизменно приводит население к формированию воронки ненависти, которая сейчас просто захлестнула Украину. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Когда бомбили Донецк, никто этого не замечал, наверное, потому, что это не публиковалось, и не принято было публиковать в СМИ, в западных и в украинских. А здесь впервые столкнулись с реальной войной. Безусловно, все это раскручивается и на уровне украинских относительных СМИ. Я считаю, что там давно СМИ нет, [Владимир] Зеленский все это выстроил в один единый канал подачи информации. Неважно, сколько там каналов на самом деле работает, потому что информация подается на всех каналах примерно одинаково. Там нет какой-то альтернативной точки зрения.

Спиридон Килинкаров интервью
Спиридон Килинкаров
Экс-депутат Верховной Рады Украины
Он подчеркнул, что у Украины и лично Зеленского еще совсем недавно был выбор и можно было не доводить до того состояния, в которое страна в конце концов погрузилась.

"Меня поразило, что буквально вчера или позавчера господин [министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба признался, что в сентябре они вместе с [главой Офиса президента Андреем] Ермаком летали в Вашингтон, и им там сказали: "надо копать окопы, потому что вы будете воевать с Российской Федерацией". То есть, у них было понимание, что эту страну, Украину, медленно, но уверенно ведут к прямому конфликту с Россией", - сказал он.

Килинкаров добавил, что осуждать простых украинцев, которых захлестнула воронка ненависти, не нужно. Со временем и эти люди разберутся, как сделали это жители Донбасса, за восемь лет научившиеся определять что, откуда и куда летит.
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