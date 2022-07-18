https://ukraina.ru/20220718/1036563276.html

Ермак получает СБУ и Офис генпрокурора. Итоги 18 июля на Украине

Ермак получает СБУ и Офис генпрокурора. Итоги 18 июля на Украине - 18.07.2022 Украина.ру

Ермак получает СБУ и Офис генпрокурора. Итоги 18 июля на Украине

В ночь на 18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил об отстранении генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова от занимаемых... Украина.ру, 18.07.2022

2022-07-18T19:00

2022-07-18T19:00

2022-07-18T19:00

спецоперация

хроники

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В ночь на 18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил об отстранении генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова от занимаемых должностей. Новые и.о. глав силовых структур связаны с заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака Олегом ТатаровымОб увольнении глав СБУ и Офиса генпрокурора Зеленский сообщил в обращении к народу Украины в ночь на 18 июля."Сегодня мне доложили результаты очередной операции против преступников, которые работали на врага. Сотрудниками Главного бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины был задержан бывший руководитель управления СБУ в "Автономной Республике Крым", - начал своё обращение Зеленский.Он напомнил, что уволил задержанного ещё в начале марте. Зеленский подчеркнул, что задержанный будет отвечать перед законом, как и те, кого подозревают в передаче информации РФ.Зеленский также рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов."Зарегистрировано 651 производство по государственной измене и коллаборационизму работников прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов. В 198 производствах сообщено о подозрениях. В частности, более 60 работников прокуратуры и СБУ остались на оккупированных территориях и работают против нашей страны. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные контакты между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России ставят очень серьёзные вопросы по соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Сегодня принял решение об отстранении от должности генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины", - заявил Зеленский.Он также заявил, что настаивает на назначении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (а именно этого от Украины требуют западные партнёры).Решение об отстранении Баканова для многих не стало неожиданностью."Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак почти дожал ситуацию с Бакановым и скоро нас ожидает новый Глава СБУ. Аресты и увольнения региональных руководителей СБУ связаны с разборками групп влияния в Офисе президента", - за несколько часов до заявления Зеленского сообщил популярный на Украине Telegram-канал "Резидент".При этом случай с Олегом Кулиничем — бывшим начальником управления СБУ, о котором и говорил Зеленский в своём обращении, был не первым. Так, ранее в Сербии задержали бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, которого считают другом Баканова."Венедиктова вышвырнута за нежелание делать кое-что. Баканов - потому что слишком токсичная ситуация с Наумовым", - прокомментировал отставку Баканова и Венедиктовой медиаэксперт Анатолий Шарий.При этом многие усмотрели в отставке Баканова и Венедиктова усиление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака."Ермак сжирает всех близких к Зеленскому людей, а в итоге и самого президента…Задержанный вчера по обвинению в госизмене экс-глава СБУ Крыма Кулинич был очень близок к Баканову и на момент задержания был его помощником. Также у Баканова были очень напряженные отношения с Ермаком", - сообщил уже после отставки Баканова популярный на Украине Telegram-канале "ЗеРада".При этом, по информации украинских СМИ, Баканов ничего не знал об операции по задержании Кулинича."При этом при его задержании присутствовал первый замглавы СБУ Василий Малюк. Малюк имеет прямую коммуникацию с Ермаком", - отмечалось в публикации канала.Примечательна и возможная причина отставки Венедиктовой."И.о. генпрокурора после отстранения Ирины Венедиктовой станет ее заместитель Алексей Симоненко. И с ним связана одна знаковая история. Разговоры об отставке Венедиктовой, напомним, ходили ещё до войны и были связаны с тем, что она, по слухам, самоустранилась от расследования дела о госизмене против Порошенко и даже якобы в частных беседах с соратниками экс-президента убеждала их, что она сама против этого уголовного дела. По итогу подозрение Порошенко подписала не Венедиктова, а её заместитель Симоненко, за что и попал на "Миротворец", - сообщило украинское издание "Страна".Таким образом, кадровое решение Зеленского может сказаться на лидере "Европейской солидарности" Петре Порошенко. Не исключено, что последний в ближайшее время снова попытается покинуть Украину.В партии Порошенко уже возмутились произошедшим."Наша фракция "Европейская солидарность" единственная голосовала против назначения силового блока нынешней власти, осознавая, что они базируются не на профессиональных качествах, а исключительно на лояльности. А их ключевой задачей было не верховенство права и безопасность страны, а выполнение "политических поручений" против оппозиции. Вместе с тем ночные воскресные указы президента Зеленского об отстранении своих ближайших друзей и соратников с высоких должностей выглядят, к сожалению, как очередной шаг к диктатуре и прямо противоречат законам и Конституции Украины", - заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.Она напомнила, что "Украина – парламентско-президентская республика, а Зеленский – не Путин и не Лукашенко, чтобы своими указами увольнять своих вчерашних друзей, занимающих должности главы СБУ и Генерального прокурора".По словам Геращенко, начало подобному поведению власти положила отставка омбудсмена Людмилы Денисовой."Теперь же Банковая вообще устранила парламент по процессу принятия решений, фактически ликвидируя парламентаризм. Отметим, что как Баканов, так и Венедиктова должны предоставить отчеты о своей работе, по результатам которых и происходит голосование за отставку. Наша фракция будет требовать таких отчётов", - отметила она.Геращенко подчеркнула, что её политсила считает отстранение Баканова и Венедиктовой - "прямым путём к диктатуре".При этом нового и.о. главы Офиса генпрокурора также связали с Ермаком — через его заместителя — Олега Татарова."А кто такой Алексей Симоненко, которого ставят генпрокурором вместо Венедиктовой? Дело в том, что это самый зашкваренный (скомпрометировавший себя — Ред.) персонаж в нынешней генпрокуратуре. Лучший друг Олеженьки Татарова, который никогда не брезговал фальсификацией дел для друга <...> Для чего Зеленский вытянул этого фрукта именно сейчас, когда в разгаре война? А для того, чтобы покрыть всех виновных в сдаче юга, трагедии защитников Мариуполя. А ещё спасти Олеженьку Татарова и Андрея Ермака от вопросов, которые задают наши западные партнёры. Те же самые США и конгрессвумен Спартц. Мальчики с Банковой уверены, что переиграли наших западных союзников. Но дело в том, что все всё видят", - заявила украинская журналистка Марина Данилюк-Ермолаева.По её словам, Запад всё видит и непременно задаст украинскому руководству соответствующие вопросы.Позже стало известно, что Зеленский назначил и.о. главы СБУ Василия Малюка, которого также связали не только с Ермаком, но и с Татаровым."Как и прогнозировалось, вместо того, чтобы остранить Татарова (Олег Татаров — замглавы Офиса президента Украины — Ред.), Зеленский назначил его ещё на две должности — генпрокурор (и.о. назначен Симоненко, друг Татарова) и глава СБУ (и.о. будет Малюк, коллага Татарова ещё по МВД времён Захарченко)", - написал Ярослав Юрчишин — нардеп от партии "Голос" - в соцсетях.То, что новые и.о. генпрокурора и и.о. главы СБУ связаны с Татаровым шокировало и украинскую журналистку Татьяну Николаенко."Такие люди, как Татаров знают, как нарушить закон, и потом их трудно избавиться", - заявила она.В целом же решение по Венедиктовой и Баканову, а также назначения на их место, пускай и в качестве исполняющих обязанности Симоненко и Малюка, для многих на Украине стало сигналом, свидетельствующим об усилении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака."Никогда еще Украина не была так коррумпирована, никогда еще власть силовиков не была сосредоточена в руках пары человек, как при президенте Ермаке", - отметил медиаэксперт Шарий.Тем временем на Украине думают, кто же следующим станет жертвой главы ОП. Так, популярные в стране Telegram-каналы говорят о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном как о следующем кандидате на отстранение. Однако есть и другие точки зрения. Так, ряд экспертов, например, политолог Игорь Рейтерович, считают следующим кандидатом на отстранение может стать глава МВД Денис Монастырский, который, по словам Рейтеровича, входил в одну неформальную группу с Бакановым и Венедиктовой.

https://ukraina.ru/20220718/1036551501.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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