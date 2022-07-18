https://ukraina.ru/20220718/1036563276.html
Ермак получает СБУ и Офис генпрокурора. Итоги 18 июля на Украине
Ермак получает СБУ и Офис генпрокурора. Итоги 18 июля на Украине - 18.07.2022 Украина.ру
Ермак получает СБУ и Офис генпрокурора. Итоги 18 июля на Украине
В ночь на 18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил об отстранении генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова от занимаемых... Украина.ру, 18.07.2022
2022-07-18T19:00
2022-07-18T19:00
2022-07-18T19:00
спецоперация
хроники
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В ночь на 18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил об отстранении генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова от занимаемых должностей. Новые и.о. глав силовых структур связаны с заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака Олегом ТатаровымОб увольнении глав СБУ и Офиса генпрокурора Зеленский сообщил в обращении к народу Украины в ночь на 18 июля."Сегодня мне доложили результаты очередной операции против преступников, которые работали на врага. Сотрудниками Главного бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины был задержан бывший руководитель управления СБУ в "Автономной Республике Крым", - начал своё обращение Зеленский.Он напомнил, что уволил задержанного ещё в начале марте. Зеленский подчеркнул, что задержанный будет отвечать перед законом, как и те, кого подозревают в передаче информации РФ.Зеленский также рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов."Зарегистрировано 651 производство по государственной измене и коллаборационизму работников прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов. В 198 производствах сообщено о подозрениях. В частности, более 60 работников прокуратуры и СБУ остались на оккупированных территориях и работают против нашей страны. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные контакты между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России ставят очень серьёзные вопросы по соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Сегодня принял решение об отстранении от должности генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины", - заявил Зеленский.Он также заявил, что настаивает на назначении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (а именно этого от Украины требуют западные партнёры).Решение об отстранении Баканова для многих не стало неожиданностью."Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак почти дожал ситуацию с Бакановым и скоро нас ожидает новый Глава СБУ. Аресты и увольнения региональных руководителей СБУ связаны с разборками групп влияния в Офисе президента", - за несколько часов до заявления Зеленского сообщил популярный на Украине Telegram-канал "Резидент".При этом случай с Олегом Кулиничем — бывшим начальником управления СБУ, о котором и говорил Зеленский в своём обращении, был не первым. Так, ранее в Сербии задержали бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, которого считают другом Баканова."Венедиктова вышвырнута за нежелание делать кое-что. Баканов - потому что слишком токсичная ситуация с Наумовым", - прокомментировал отставку Баканова и Венедиктовой медиаэксперт Анатолий Шарий.При этом многие усмотрели в отставке Баканова и Венедиктова усиление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака."Ермак сжирает всех близких к Зеленскому людей, а в итоге и самого президента…Задержанный вчера по обвинению в госизмене экс-глава СБУ Крыма Кулинич был очень близок к Баканову и на момент задержания был его помощником. Также у Баканова были очень напряженные отношения с Ермаком", - сообщил уже после отставки Баканова популярный на Украине Telegram-канале "ЗеРада".При этом, по информации украинских СМИ, Баканов ничего не знал об операции по задержании Кулинича."При этом при его задержании присутствовал первый замглавы СБУ Василий Малюк. Малюк имеет прямую коммуникацию с Ермаком", - отмечалось в публикации канала.Примечательна и возможная причина отставки Венедиктовой."И.о. генпрокурора после отстранения Ирины Венедиктовой станет ее заместитель Алексей Симоненко. И с ним связана одна знаковая история. Разговоры об отставке Венедиктовой, напомним, ходили ещё до войны и были связаны с тем, что она, по слухам, самоустранилась от расследования дела о госизмене против Порошенко и даже якобы в частных беседах с соратниками экс-президента убеждала их, что она сама против этого уголовного дела. По итогу подозрение Порошенко подписала не Венедиктова, а её заместитель Симоненко, за что и попал на "Миротворец", - сообщило украинское издание "Страна".Таким образом, кадровое решение Зеленского может сказаться на лидере "Европейской солидарности" Петре Порошенко. Не исключено, что последний в ближайшее время снова попытается покинуть Украину.В партии Порошенко уже возмутились произошедшим."Наша фракция "Европейская солидарность" единственная голосовала против назначения силового блока нынешней власти, осознавая, что они базируются не на профессиональных качествах, а исключительно на лояльности. А их ключевой задачей было не верховенство права и безопасность страны, а выполнение "политических поручений" против оппозиции. Вместе с тем ночные воскресные указы президента Зеленского об отстранении своих ближайших друзей и соратников с высоких должностей выглядят, к сожалению, как очередной шаг к диктатуре и прямо противоречат законам и Конституции Украины", - заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.Она напомнила, что "Украина – парламентско-президентская республика, а Зеленский – не Путин и не Лукашенко, чтобы своими указами увольнять своих вчерашних друзей, занимающих должности главы СБУ и Генерального прокурора".По словам Геращенко, начало подобному поведению власти положила отставка омбудсмена Людмилы Денисовой."Теперь же Банковая вообще устранила парламент по процессу принятия решений, фактически ликвидируя парламентаризм. Отметим, что как Баканов, так и Венедиктова должны предоставить отчеты о своей работе, по результатам которых и происходит голосование за отставку. Наша фракция будет требовать таких отчётов", - отметила она.Геращенко подчеркнула, что её политсила считает отстранение Баканова и Венедиктовой - "прямым путём к диктатуре".При этом нового и.о. главы Офиса генпрокурора также связали с Ермаком — через его заместителя — Олега Татарова."А кто такой Алексей Симоненко, которого ставят генпрокурором вместо Венедиктовой? Дело в том, что это самый зашкваренный (скомпрометировавший себя — Ред.) персонаж в нынешней генпрокуратуре. Лучший друг Олеженьки Татарова, который никогда не брезговал фальсификацией дел для друга <...> Для чего Зеленский вытянул этого фрукта именно сейчас, когда в разгаре война? А для того, чтобы покрыть всех виновных в сдаче юга, трагедии защитников Мариуполя. А ещё спасти Олеженьку Татарова и Андрея Ермака от вопросов, которые задают наши западные партнёры. Те же самые США и конгрессвумен Спартц. Мальчики с Банковой уверены, что переиграли наших западных союзников. Но дело в том, что все всё видят", - заявила украинская журналистка Марина Данилюк-Ермолаева.По её словам, Запад всё видит и непременно задаст украинскому руководству соответствующие вопросы.Позже стало известно, что Зеленский назначил и.о. главы СБУ Василия Малюка, которого также связали не только с Ермаком, но и с Татаровым."Как и прогнозировалось, вместо того, чтобы остранить Татарова (Олег Татаров — замглавы Офиса президента Украины — Ред.), Зеленский назначил его ещё на две должности — генпрокурор (и.о. назначен Симоненко, друг Татарова) и глава СБУ (и.о. будет Малюк, коллага Татарова ещё по МВД времён Захарченко)", - написал Ярослав Юрчишин — нардеп от партии "Голос" - в соцсетях.То, что новые и.о. генпрокурора и и.о. главы СБУ связаны с Татаровым шокировало и украинскую журналистку Татьяну Николаенко."Такие люди, как Татаров знают, как нарушить закон, и потом их трудно избавиться", - заявила она.В целом же решение по Венедиктовой и Баканову, а также назначения на их место, пускай и в качестве исполняющих обязанности Симоненко и Малюка, для многих на Украине стало сигналом, свидетельствующим об усилении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака."Никогда еще Украина не была так коррумпирована, никогда еще власть силовиков не была сосредоточена в руках пары человек, как при президенте Ермаке", - отметил медиаэксперт Шарий.Тем временем на Украине думают, кто же следующим станет жертвой главы ОП. Так, популярные в стране Telegram-каналы говорят о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном как о следующем кандидате на отстранение. Однако есть и другие точки зрения. Так, ряд экспертов, например, политолог Игорь Рейтерович, считают следующим кандидатом на отстранение может стать глава МВД Денис Монастырский, который, по словам Рейтеровича, входил в одну неформальную группу с Бакановым и Венедиктовой.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
хроники
В ночь на 18 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил об отстранении генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова от занимаемых должностей. Новые и.о. глав силовых структур связаны с заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака Олегом Татаровым
Об увольнении глав СБУ и Офиса генпрокурора Зеленский сообщил в обращении к народу Украины в ночь на 18 июля.
"Сегодня мне доложили результаты очередной операции против преступников, которые работали на врага. Сотрудниками Главного бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины был задержан бывший руководитель управления СБУ в "Автономной Республике Крым", - начал своё обращение Зеленский.
Он напомнил, что уволил задержанного ещё в начале марте. Зеленский подчеркнул, что задержанный будет отвечать перед законом, как и те, кого подозревают в передаче информации РФ.
Зеленский также рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов.
"Зарегистрировано 651 производство по государственной измене и коллаборационизму работников прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов. В 198 производствах сообщено о подозрениях. В частности, более 60 работников прокуратуры и СБУ остались на оккупированных территориях и работают против нашей страны. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные контакты между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России ставят очень серьёзные вопросы по соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Сегодня принял решение об отстранении от должности генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины", - заявил Зеленский.
Он также заявил, что настаивает на назначении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (а именно этого от Украины требуют западные партнёры).
Решение об отстранении Баканова для многих не стало неожиданностью.
"Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак почти дожал ситуацию с Бакановым и скоро нас ожидает новый Глава СБУ. Аресты и увольнения региональных руководителей СБУ связаны с разборками групп влияния в Офисе президента
", - за несколько часов до заявления Зеленского сообщил популярный на Украине Telegram-канал "Резидент
".
При этом случай с Олегом Кулиничем — бывшим начальником управления СБУ, о котором и говорил Зеленский в своём обращении, был не первым. Так, ранее в Сербии задержали бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, которого считают другом Баканова.
"Венедиктова вышвырнута за нежелание делать кое-что. Баканов - потому что слишком токсичная ситуация с Наумовым
", - прокомментировал
отставку Баканова и Венедиктовой медиаэксперт Анатолий Шарий
.
При этом многие усмотрели в отставке Баканова и Венедиктова усиление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Ермак сжирает всех близких к Зеленскому людей, а в итоге и самого президента…
Задержанный вчера по обвинению в госизмене экс-глава СБУ Крыма Кулинич был очень близок к Баканову и на момент задержания был его помощником. Также у Баканова были очень напряженные отношения с Ермаком
", - сообщил уже после отставки Баканова популярный на Украине Telegram-канале "ЗеРада
".
При этом, по информации украинских СМИ, Баканов ничего не знал об операции по задержании Кулинича.
"При этом при его задержании присутствовал первый замглавы СБУ Василий Малюк. Малюк имеет прямую коммуникацию с Ермаком", - отмечалось в публикации канала.
Примечательна и возможная причина отставки Венедиктовой.
"И.о. генпрокурора после отстранения Ирины Венедиктовой станет ее заместитель Алексей Симоненко. И с ним связана одна знаковая история. Разговоры об отставке Венедиктовой, напомним, ходили ещё до войны и были связаны с тем, что она, по слухам, самоустранилась от расследования дела о госизмене против Порошенко и даже якобы в частных беседах с соратниками экс-президента убеждала их, что она сама против этого уголовного дела. По итогу подозрение Порошенко подписала не Венедиктова, а её заместитель Симоненко, за что и попал на "Миротворец
", - сообщило украинское издание "Страна
".
Таким образом, кадровое решение Зеленского может сказаться на лидере "Европейской солидарности" Петре Порошенко. Не исключено, что последний в ближайшее время снова попытается покинуть Украину.
В партии Порошенко уже возмутились произошедшим.
"Наша фракция "Европейская солидарность" единственная голосовала против назначения силового блока нынешней власти, осознавая, что они базируются не на профессиональных качествах, а исключительно на лояльности. А их ключевой задачей было не верховенство права и безопасность страны, а выполнение "политических поручений" против оппозиции. Вместе с тем ночные воскресные указы президента Зеленского об отстранении своих ближайших друзей и соратников с высоких должностей выглядят, к сожалению, как очередной шаг к диктатуре и прямо противоречат законам и Конституции Украины", - заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.
Она напомнила, что "Украина – парламентско-президентская республика, а Зеленский – не Путин и не Лукашенко, чтобы своими указами увольнять своих вчерашних друзей, занимающих должности главы СБУ и Генерального прокурора".
По словам Геращенко, начало подобному поведению власти положила отставка омбудсмена Людмилы Денисовой.
"Теперь же Банковая вообще устранила парламент по процессу принятия решений, фактически ликвидируя парламентаризм. Отметим, что как Баканов, так и Венедиктова должны предоставить отчеты о своей работе, по результатам которых и происходит голосование за отставку. Наша фракция будет требовать таких отчётов", - отметила она.
Геращенко подчеркнула, что её политсила считает отстранение Баканова и Венедиктовой - "прямым путём к диктатуре".
При этом нового и.о. главы Офиса генпрокурора также связали с Ермаком — через его заместителя — Олега Татарова.
"А кто такой Алексей Симоненко, которого ставят генпрокурором вместо Венедиктовой? Дело в том, что это самый зашкваренный (скомпрометировавший себя — Ред.) персонаж в нынешней генпрокуратуре. Лучший друг Олеженьки Татарова, который никогда не брезговал фальсификацией дел для друга <...> Для чего Зеленский вытянул этого фрукта именно сейчас, когда в разгаре война? А для того, чтобы покрыть всех виновных в сдаче юга, трагедии защитников Мариуполя. А ещё спасти Олеженьку Татарова и Андрея Ермака от вопросов, которые задают наши западные партнёры. Те же самые США и конгрессвумен Спартц. Мальчики с Банковой уверены, что переиграли наших западных союзников. Но дело в том, что все всё видят", - заявила украинская журналистка Марина Данилюк-Ермолаева.
По её словам, Запад всё видит и непременно задаст украинскому руководству соответствующие вопросы.
Позже стало известно, что Зеленский назначил и.о. главы СБУ Василия Малюка, которого также связали не только с Ермаком, но и с Татаровым.
"Как и прогнозировалось, вместо того, чтобы остранить Татарова (Олег Татаров — замглавы Офиса президента Украины — Ред.), Зеленский назначил его ещё на две должности — генпрокурор (и.о. назначен Симоненко, друг Татарова) и глава СБУ (и.о. будет Малюк, коллага Татарова ещё по МВД времён Захарченко)", - написал Ярослав Юрчишин — нардеп от партии "Голос" - в соцсетях.
То, что новые и.о. генпрокурора и и.о. главы СБУ связаны с Татаровым шокировало и украинскую журналистку Татьяну Николаенко.
"Такие люди, как Татаров знают, как нарушить закон, и потом их трудно избавиться
", - заявила
она.
В целом же решение по Венедиктовой и Баканову, а также назначения на их место, пускай и в качестве исполняющих обязанности Симоненко и Малюка, для многих на Украине стало сигналом, свидетельствующим об усилении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Никогда еще Украина не была так коррумпирована, никогда еще власть силовиков не была сосредоточена в руках пары человек, как при президенте Ермаке
", - отметил
медиаэксперт Шарий.
Тем временем на Украине думают, кто же следующим станет жертвой главы ОП. Так, популярные в стране Telegram-каналы говорят о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном
как о следующем кандидате на отстранение. Однако есть и другие точки зрения. Так, ряд экспертов, например, политолог Игорь Рейтерович
, считают
следующим кандидатом на отстранение может стать глава МВД Денис Монастырский, который, по словам Рейтеровича, входил в одну неформальную группу с Бакановым и Венедиктовой.