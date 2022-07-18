https://ukraina.ru/20220718/1036561564.html
На Украине ввели новый русофобский запрет
На Украине ввели новый русофобский запрет - 18.07.2022 Украина.ру
На Украине ввели новый русофобский запрет
На Украине запретили любые географические названия, связанные с Россией, сообщил 18 июля в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко
2022-07-18T17:55
2022-07-18T17:55
2022-07-18T17:55
новости
гончаренко
русофобия
законопроект
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102827/68/1028276830_0:0:1983:1116_1920x0_80_0_0_7101276fb3dcf6dbf0cb8da6536a0d59.jpg
"На Украине запретили присваивать географическим объектам названия, которые превозносят и пропагандируют РФ или ее значимые места, даты, города, или известных деятелей", написал он.Гончаренко добавил, что "за" законопроект проголосовали 253 депутата украинского парламента.Гончаренко известен своими радикальными и маргинальными высказываниями, акциями призывами.12 июля стало известно, что он запустил лимитированную серию футболок, игрой слов призвав бомбить Белгород. Месяцем ранее он возглавил новое объединение в Верховной Раде "За свободу Кавказа". В него также вошли бывший спикер парламента Андрей Парубий, экс-глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович, представитель "Слуги народа" Никита Потураев, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
https://ukraina.ru/20220715/1036470229.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102827/68/1028276830_0:0:1833:1375_1920x0_80_0_0_709baebf0b8514fc32a2b23f0740a559.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гончаренко, русофобия, законопроект, верховная рада
На Украине ввели новый русофобский запрет
На Украине запретили любые географические названия, связанные с Россией, сообщил 18 июля в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко
"На Украине запретили присваивать географическим объектам названия, которые превозносят и пропагандируют РФ или ее значимые места, даты, города, или известных деятелей", написал он.
Гончаренко добавил, что "за" законопроект проголосовали 253 депутата украинского парламента.
Гончаренко известен своими радикальными и маргинальными высказываниями, акциями призывами.
12 июля стало известно, что он запустил лимитированную серию футболок, игрой слов призвав бомбить Белгород. Месяцем ранее он возглавил новое объединение в Верховной Раде "За свободу Кавказа". В него также вошли бывший спикер парламента Андрей Парубий, экс-глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович, представитель "Слуги народа" Никита Потураев, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.