На Украине ввели новый русофобский запрет - 18.07.2022 Украина.ру
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На Украине ввели новый русофобский запрет
На Украине ввели новый русофобский запрет - 18.07.2022 Украина.ру
На Украине ввели новый русофобский запрет
На Украине запретили любые географические названия, связанные с Россией, сообщил 18 июля в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко
2022-07-18T17:55
2022-07-18T17:55
новости
гончаренко
русофобия
законопроект
верховная рада
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"На Украине запретили присваивать географическим объектам названия, которые превозносят и пропагандируют РФ или ее значимые места, даты, города, или известных деятелей", написал он.Гончаренко добавил, что "за" законопроект проголосовали 253 депутата украинского парламента.Гончаренко известен своими радикальными и маргинальными высказываниями, акциями призывами.12 июля стало известно, что он запустил лимитированную серию футболок, игрой слов призвав бомбить Белгород. Месяцем ранее он возглавил новое объединение в Верховной Раде "За свободу Кавказа". В него также вошли бывший спикер парламента Андрей Парубий, экс-глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович, представитель "Слуги народа" Никита Потураев, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
https://ukraina.ru/20220715/1036470229.html
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новости, гончаренко, русофобия, законопроект, верховная рада

На Украине ввели новый русофобский запрет

17:55 18.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТоржественное заседание Верховной рады Украины
Торжественное заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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На Украине запретили любые географические названия, связанные с Россией, сообщил 18 июля в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко
"На Украине запретили присваивать географическим объектам названия, которые превозносят и пропагандируют РФ или ее значимые места, даты, города, или известных деятелей", написал он.
Гончаренко добавил, что "за" законопроект проголосовали 253 депутата украинского парламента.
Гончаренко известен своими радикальными и маргинальными высказываниями, акциями призывами.
Посольство Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 14:32
Глава МВД Сербии ответил на выпад Гончаренко, но тот не успокоилсяГлава сербского МВД Александр Вулин прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко о "перевоспитании" президента Сербии Александра Вучича. Его ответ 15 июля приводит РИА Новости
12 июля стало известно, что он запустил лимитированную серию футболок, игрой слов призвав бомбить Белгород. Месяцем ранее он возглавил новое объединение в Верховной Раде "За свободу Кавказа". В него также вошли бывший спикер парламента Андрей Парубий, экс-глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович, представитель "Слуги народа" Никита Потураев, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
 
НовостиГончаренкоРусофобиязаконопроектВерховная Рада
 
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