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На Украине ввели новый русофобский запрет

На Украине ввели новый русофобский запрет - 18.07.2022 Украина.ру

На Украине ввели новый русофобский запрет

На Украине запретили любые географические названия, связанные с Россией, сообщил 18 июля в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко

2022-07-18T17:55

2022-07-18T17:55

2022-07-18T17:55

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гончаренко

русофобия

законопроект

верховная рада

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"На Украине запретили присваивать географическим объектам названия, которые превозносят и пропагандируют РФ или ее значимые места, даты, города, или известных деятелей", написал он.Гончаренко добавил, что "за" законопроект проголосовали 253 депутата украинского парламента.Гончаренко известен своими радикальными и маргинальными высказываниями, акциями призывами.12 июля стало известно, что он запустил лимитированную серию футболок, игрой слов призвав бомбить Белгород. Месяцем ранее он возглавил новое объединение в Верховной Раде "За свободу Кавказа". В него также вошли бывший спикер парламента Андрей Парубий, экс-глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович, представитель "Слуги народа" Никита Потураев, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

https://ukraina.ru/20220715/1036470229.html

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новости, гончаренко, русофобия, законопроект, верховная рада