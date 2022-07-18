https://ukraina.ru/20220718/1036561015.html
"Напетая Вашингтоном песня": Захарова прокомментировала отказ Кулебы от переговоров с РФ
"Песня Вашингтона": Захарова об отказе Киева от переговоров с РФ
"Напетая Вашингтоном песня": Захарова прокомментировала отказ Кулебы от переговоров с РФ
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев не хочет мира и сам отказался от переговоров с Москвой по указанию из Вашингтона. Об этом она написала 18 июля в своем Telegram-канале
2022-07-18T17:46
2022-07-18T17:46
2022-07-18T17:46
новости
украина
киев
москва
мария захарова
мид
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По мнению Захаровой, озвученная главой украинского МИД позиция - не принадлежит Украине. Это всего лишь напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению.Теперь факт подтверждён - Зеленский сотоварищи (то, что от них осталось) мира не хотят, резюмировала Захарова.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны "только после ее поражения", так как непосредственно привязаны к ситуации на фронте. В противном случае, заметил он, переговоры "могут быть снова языком ультиматумов" со стороны России.
https://ukraina.ru/20220718/1036559862.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, москва, мария захарова, мид
"Напетая Вашингтоном песня": Захарова прокомментировала отказ Кулебы от переговоров с РФ
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев не хочет мира и сам отказался от переговоров с Москвой по указанию из Вашингтона. Об этом она написала 18 июля в своем Telegram-канале
Ответ всем, кто упрекает Россию в "неведении переговоров с киевским режимом". Киевский режим отказался сам. Сегодня это ещё раз подтвердил Кулеба.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
По мнению Захаровой, озвученная главой украинского МИД позиция - не принадлежит Украине. Это всего лишь напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению.
Теперь факт подтверждён - Зеленский сотоварищи (то, что от них осталось) мира не хотят, резюмировала Захарова.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны "только после ее поражения", так как непосредственно привязаны к ситуации на фронте. В противном случае, заметил он, переговоры "могут быть снова языком ультиматумов" со стороны России.