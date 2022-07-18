"Песня Вашингтона": Захарова об отказе Киева от переговоров с РФ
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"Напетая Вашингтоном песня": Захарова прокомментировала отказ Кулебы от переговоров с РФ
"Песня Вашингтона": Захарова об отказе Киева от переговоров с РФ
"Напетая Вашингтоном песня": Захарова прокомментировала отказ Кулебы от переговоров с РФ
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев не хочет мира и сам отказался от переговоров с Москвой по указанию из Вашингтона. Об этом она написала 18 июля в своем Telegram-канале
2022-07-18T17:46
2022-07-18T17:46
новости
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киев
москва
мария захарова
мид
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По мнению Захаровой, озвученная главой украинского МИД позиция - не принадлежит Украине. Это всего лишь напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению.Теперь факт подтверждён - Зеленский сотоварищи (то, что от них осталось) мира не хотят, резюмировала Захарова.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны "только после ее поражения", так как непосредственно привязаны к ситуации на фронте. В противном случае, заметил он, переговоры "могут быть снова языком ультиматумов" со стороны России.
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"Напетая Вашингтоном песня": Захарова прокомментировала отказ Кулебы от переговоров с РФ

17:46 18.07.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев не хочет мира и сам отказался от переговоров с Москвой по указанию из Вашингтона. Об этом она написала 18 июля в своем Telegram-канале

Ответ всем, кто упрекает Россию в "неведении переговоров с киевским режимом". Киевский режим отказался сам. Сегодня это ещё раз подтвердил Кулеба.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой, Мария Захарова
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
По мнению Захаровой, озвученная главой украинского МИД позиция - не принадлежит Украине. Это всего лишь напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению.
Теперь факт подтверждён - Зеленский сотоварищи (то, что от них осталось) мира не хотят, резюмировала Захарова.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны "только после ее поражения", так как непосредственно привязаны к ситуации на фронте. В противном случае, заметил он, переговоры "могут быть снова языком ультиматумов" со стороны России.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
17:12
"Будут новые условия": помощник Путина рассказал о переговорах с УкраинойЕсли российско-украинские переговоры возобновятся, они будут вестись на совершенно других условиях, заявил 18 июля помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости
 
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