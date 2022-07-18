https://ukraina.ru/20220718/1036561015.html

"Напетая Вашингтоном песня": Захарова прокомментировала отказ Кулебы от переговоров с РФ

"Песня Вашингтона": Захарова об отказе Киева от переговоров с РФ

"Напетая Вашингтоном песня": Захарова прокомментировала отказ Кулебы от переговоров с РФ

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Киев не хочет мира и сам отказался от переговоров с Москвой по указанию из Вашингтона. Об этом она написала 18 июля в своем Telegram-канале

2022-07-18T17:46

2022-07-18T17:46

2022-07-18T17:46

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По мнению Захаровой, озвученная главой украинского МИД позиция - не принадлежит Украине. Это всего лишь напетая Вашингтоном песня, которую киевский режим принял к исполнению.Теперь факт подтверждён - Зеленский сотоварищи (то, что от них осталось) мира не хотят, резюмировала Захарова.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны "только после ее поражения", так как непосредственно привязаны к ситуации на фронте. В противном случае, заметил он, переговоры "могут быть снова языком ультиматумов" со стороны России.

https://ukraina.ru/20220718/1036559862.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, киев, москва, мария захарова, мид