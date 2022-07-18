https://ukraina.ru/20220718/1036560161.html
Планы были иллюзорны. Военный эксперт сказал, в чем Россия недооценила ВСУ и Украину
Планы были иллюзорны. Военный эксперт сказал, в чем Россия недооценила ВСУ и Украину - 18.07.2022 Украина.ру
Планы были иллюзорны. Военный эксперт сказал, в чем Россия недооценила ВСУ и Украину
Мы по факту видим, что первоначальные оценки России в отношении населения и военного потенциала Украины были иллюзорны и практически никак не соприкасались с действительностью. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-18T17:16
2022-07-18T17:16
2022-07-18T17:16
новости
россия
всу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036460816_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91ea638a0fd5621cd1aa733271c558a6.jpg.webp
А что касается недооценки того, что киевский режим в отношении Донбасса будет применять тактику выжженной земли, то такое отношение было изначально. Потому что за все эти восемь лет Украина не вложила ни рубля в развитие региона, отметил эксперт."Напомню также решение Зеленского ограничить базовые права жителей Донбасса, когда они не имели права участвовать в выборах местного самоуправления и парламента. Уже тогда было понятно, что Киев относится к Донбассу как к покоренной чужой территории. Просто если раньше это было просто идеологией, то сейчас эти замыслы воплощаются в реальность", - указал Костин.Очень важно понять, что сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война. Просто в эту гражданскую войну активно вмешалась Россия и всё вошло в терминальную стадию, которая уничтожит государственность Украины. Дело тут не в России, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220715/1036410185.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036460816_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce3bd220d7dfde1ccac78c64531e56a5.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, украина
Планы были иллюзорны. Военный эксперт сказал, в чем Россия недооценила ВСУ и Украину
Мы по факту видим, что первоначальные оценки России в отношении населения и военного потенциала Украины были иллюзорны и практически никак не соприкасались с действительностью. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру
А что касается недооценки того, что киевский режим в отношении Донбасса будет применять тактику выжженной земли, то такое отношение было изначально. Потому что за все эти восемь лет Украина не вложила ни рубля в развитие региона, отметил эксперт.
"Напомню также решение Зеленского ограничить базовые права жителей Донбасса, когда они не имели права участвовать в выборах местного самоуправления и парламента. Уже тогда было понятно, что Киев относится к Донбассу как к покоренной чужой территории. Просто если раньше это было просто идеологией, то сейчас эти замыслы воплощаются в реальность", - указал Костин.
Очень важно понять, что сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война. Просто в эту гражданскую войну активно вмешалась Россия и всё вошло в терминальную стадию, которая уничтожит государственность Украины. Дело тут не в России, заключил собеседник издания.