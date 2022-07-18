https://ukraina.ru/20220718/1036560161.html

Планы были иллюзорны. Военный эксперт сказал, в чем Россия недооценила ВСУ и Украину

Планы были иллюзорны. Военный эксперт сказал, в чем Россия недооценила ВСУ и Украину - 18.07.2022 Украина.ру

Планы были иллюзорны. Военный эксперт сказал, в чем Россия недооценила ВСУ и Украину

Мы по факту видим, что первоначальные оценки России в отношении населения и военного потенциала Украины были иллюзорны и практически никак не соприкасались с действительностью. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-18T17:16

2022-07-18T17:16

2022-07-18T17:16

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А что касается недооценки того, что киевский режим в отношении Донбасса будет применять тактику выжженной земли, то такое отношение было изначально. Потому что за все эти восемь лет Украина не вложила ни рубля в развитие региона, отметил эксперт."Напомню также решение Зеленского ограничить базовые права жителей Донбасса, когда они не имели права участвовать в выборах местного самоуправления и парламента. Уже тогда было понятно, что Киев относится к Донбассу как к покоренной чужой территории. Просто если раньше это было просто идеологией, то сейчас эти замыслы воплощаются в реальность", - указал Костин.Очень важно понять, что сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война. Просто в эту гражданскую войну активно вмешалась Россия и всё вошло в терминальную стадию, которая уничтожит государственность Украины. Дело тут не в России, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20220715/1036410185.html

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новости, россия, всу, украина