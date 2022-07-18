https://ukraina.ru/20220718/1036559280.html
Без денег США, жилья в Тбилиси и лечения в Альпах: что говорили в мире об Украине 18 июля
Без денег США, жилья в Тбилиси и лечения в Альпах: что говорили в мире об Украине 18 июля - 18.07.2022 Украина.ру
Без денег США, жилья в Тбилиси и лечения в Альпах: что говорили в мире об Украине 18 июля
Украина.ру, 18.07.2022
2022-07-18T19:34
2022-07-18T19:34
2022-07-18T19:35
эксклюзив
украина
сша
финансирование
тбилиси
швейцария
нейтралитет
иносми
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Денег нет, но вы держитесьНа прошлой неделе журнал TheAmericanConservativeсообщил об изменении стратегии Белого дома и Конгресса на украинском направлении – подход к поддержке Киева станет более поэтапным. Это связано, во-первых, с растущим в обществе недовольством вовлечённостью Вашингтона в конфликт на Украине, во-вторых, с проблемами в отслеживании судьбы поставленного Киеву вооружения.А в перспективе Соединённые Штаты могут и вовсе прекратить финансирование президента Украины Владимира Зеленского, противостоящего России, предупреждают теперь британские издания. Обозреватель The Telegraph Ричард Кемп уверен, что Запад постепенно будет ослаблять поддержку Украины из-за экономической боли от антироссийских санкций и поражений ВСУ в Донбассе. По его словам, США готовы были терпеть ущерб от ограничительных мер в отношении РФ, если бы преимущество было на стороне Киева, но нет, он проигрывает.Причины, почему Белый дом может оставить украинское руководство без финансирования, назвал и журнал TheEconomist:· Победа Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс 8 ноября, а шансы на это очень высоки. Член Палаты представителей демократ Рубен Галлего предупреждает, что в таком случае Киев перестанут поддерживать вовсе;· Объяснять американцам, столкнувшимся с финансовыми трудностями, зачем бюджетные деньги отправляют в страну за полмира, становится всё труднее;"В целом уже меньше американцев готовы заплатить экономическую цену за поддержку Украины, чем в марте. Недавний опрос, проведённый для Университета Мэриленда, показал, что разрыв между демократами и республиканцами тоже увеличивается. Среди демократов 78% согласны на более дорогое топливо и 72% готовы терпеть большую инфляцию, чтобы помочь Украине; среди республиканцев на это пойдут только 44% и 39% соответственно", — говорится в статье.· Перспектива затяжного конфликта, который Белый дом поддерживает по неясным причинам, продолжая поставки оружия.По мнению Ричарда Кемпа, чем дольше будет продолжаться кризис и чем ближе наступление зимы, когда спрос на энергоресурсы вырастет в разы, поддержка Украины со стороны Запада станет слабее, а давление на Зеленского с требованием сесть за стол переговоров с Россией – сильнее.Режим "всё включено" в Грузии для украинцев законченХалява постепенно заканчивается и для украинских беженцев.С 1 марта в Тбилиси действовала программа по обеспечению бесплатным жильем граждан Украины, прибывших после начала специальной военной операции РФ. С того момента в столичных гостиницах поселились свыше 5 000 человек, 2 300 проживают там до сих пор. Такое гостеприимство обошлось городскому бюджету в 11 млн лари (более $3,7 млн).И вот пресс-служба мэрии Тбилиси объявила о прекращении действия этой программы с 31 июля. Вместо бесплатного жилья украинские беженцы получат материальную помощь: 300 лари на семью ($102, или более 5830 рублей) и дополнительно 45 лари на человека ($15,3, или 875 рублей). Кроме того, возможность оказания финансовой поддержки украинцам рассматривают Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и международные организации World Vision, ориентировочно речь идёт о 235 лари на человека (около $80, или 2560 рублей).Швейцария вдруг вспомнила, что не поддерживает УкраинуШвейцарская газета Tages-Anzeiger написала, что в мае в Берн поступил запрос от Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы - подразделения НАТО - на проведение лечения военных и гражданских лиц, пострадавших в результате боевых действий на Украине. Если руководство кантонов (территориально-административной единицы страны) было не против, то государственные ведомства – МИД, Координационная медицинская служба швейцарской армии, Федеральный департамент общественного здравоохранения- не спешили с ответом и взяли время, чтобы всё хорошо взвесить."МИД занимался последствиями этого дела в рамках международного права. Эти расследования заняли 3 недели. В середине июня МИД написал в обращении к другим ведомствам, что он отказал в приеме по юридическим и практическим причинам", - говорится в публикации.Определяющим для ведомства стал риск нарушения статуса постоянного нейтралитета, который Швейцария реализует с 1815 года. Однако это не помешало конфедерации в марте присоединиться к антироссийским санкциям Запада из-за военной спецоперации на Украине, ради этого даже внесли изменения в законодательство, хотя нейтральное государство берёт на себя обязательно не поддерживать ни одну из сторон конфликта.Отклонить запрос НАТОвской структуры Берн заставило ещё и требование Гаагской конвенции от 1907 года и Женевских конвенций (устанавливающих правила защиты людей при вооружённых конфликтах, солдат, раненых и военнопленных, гражданских лиц) к нейтральным государствам обеспечить, чтобы после выздоровления военнослужащие не могли снова принять участие в боевых действиях."Чтобы предотвратить их возвращение на войну, Швейцарии пришлось бы даже интернировать солдат (временно ограничить свободу их перемещения – ред.). Отступить от этого правила можно было бы только в том случае, если бы Россия разрешила украинским солдатам вернуться. Это маловероятно, посчитали в МИД", - поясняет Tages-Anzeiger.Гражданским в лечении отказано, поскольку их от солдат практически невозможно.
https://ukraina.ru/20220715/1036469316.html
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https://ukraina.ru/20220424/1033844039.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, сша, финансирование, тбилиси, швейцария, нейтралитет, иносми
Денег нет, но вы держитесь
На прошлой неделе журнал TheAmericanConservativeсообщил об изменении стратегии Белого дома и Конгресса на украинском направлении – подход к поддержке Киева станет более поэтапным. Это связано, во-первых, с растущим в обществе недовольством вовлечённостью Вашингтона в конфликт на Украине, во-вторых, с проблемами в отслеживании судьбы поставленного Киеву вооружения.
А в перспективе Соединённые Штаты могут и вовсе прекратить финансирование президента Украины Владимира Зеленского, противостоящего России, предупреждают теперь британские издания. Обозреватель The Telegraph Ричард Кемп уверен, что Запад постепенно будет ослаблять поддержку Украины из-за экономической боли от антироссийских санкций и поражений ВСУ в Донбассе. По его словам, США готовы были терпеть ущерб от ограничительных мер в отношении РФ, если бы преимущество было на стороне Киева, но нет, он проигрывает.
Причины, почему Белый дом может оставить украинское руководство без финансирования, назвал и журнал TheEconomist:
· Победа Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс 8 ноября, а шансы на это очень высоки. Член Палаты представителей демократ Рубен Галлего предупреждает, что в таком случае Киев перестанут поддерживать вовсе;
· Объяснять американцам, столкнувшимся с финансовыми трудностями, зачем бюджетные деньги отправляют в страну за полмира, становится всё труднее;
"В целом уже меньше американцев готовы заплатить экономическую цену за поддержку Украины, чем в марте. Недавний опрос, проведённый для Университета Мэриленда, показал, что разрыв между демократами и республиканцами тоже увеличивается. Среди демократов 78% согласны на более дорогое топливо и 72% готовы терпеть большую инфляцию, чтобы помочь Украине; среди республиканцев на это пойдут только 44% и 39% соответственно", — говорится в статье.
· Перспектива затяжного конфликта, который Белый дом поддерживает по неясным причинам, продолжая поставки оружия.
По мнению Ричарда Кемпа, чем дольше будет продолжаться кризис и чем ближе наступление зимы, когда спрос на энергоресурсы вырастет в разы, поддержка Украины со стороны Запада станет слабее, а давление на Зеленского с требованием сесть за стол переговоров с Россией – сильнее.
Режим "всё включено" в Грузии для украинцев закончен
Халява постепенно заканчивается и для украинских беженцев.
С 1 марта в Тбилиси действовала программа по обеспечению бесплатным жильем граждан Украины, прибывших после начала специальной военной операции РФ. С того момента в столичных гостиницах поселились свыше 5 000 человек, 2 300 проживают там до сих пор. Такое гостеприимство обошлось городскому бюджету в 11 млн лари (более $3,7 млн).
И вот пресс-служба мэрии Тбилиси объявила о прекращении действия этой программы с 31 июля. Вместо бесплатного жилья украинские беженцы получат материальную помощь: 300 лари на семью ($102, или более 5830 рублей) и дополнительно 45 лари на человека ($15,3, или 875 рублей). Кроме того, возможность оказания финансовой поддержки украинцам рассматривают Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и международные организации World Vision, ориентировочно речь идёт о 235 лари на человека (около $80, или 2560 рублей).
Швейцария вдруг вспомнила, что не поддерживает Украину
Швейцарская газета Tages-Anzeiger написала, что в мае в Берн поступил запрос от Евроатлантического координационного центра реагирования на стихийные бедствия и катастрофы - подразделения НАТО - на проведение лечения военных и гражданских лиц, пострадавших в результате боевых действий на Украине. Если руководство кантонов (территориально-административной единицы страны) было не против, то государственные ведомства – МИД, Координационная медицинская служба швейцарской армии, Федеральный департамент общественного здравоохранения- не спешили с ответом и взяли время, чтобы всё хорошо взвесить.
"МИД занимался последствиями этого дела в рамках международного права. Эти расследования заняли 3 недели. В середине июня МИД написал в обращении к другим ведомствам, что он отказал в приеме по юридическим и практическим причинам", - говорится в публикации.
Определяющим для ведомства стал риск нарушения статуса постоянного нейтралитета, который Швейцария реализует с 1815 года. Однако это не помешало конфедерации в марте присоединиться к антироссийским санкциям Запада из-за военной спецоперации на Украине, ради этого даже внесли изменения в законодательство, хотя нейтральное государство берёт на себя обязательно не поддерживать ни одну из сторон конфликта.
Отклонить запрос НАТОвской структуры Берн заставило ещё и требование Гаагской конвенции от 1907 года и Женевских конвенций (устанавливающих правила защиты людей при вооружённых конфликтах, солдат, раненых и военнопленных, гражданских лиц) к нейтральным государствам обеспечить, чтобы после выздоровления военнослужащие не могли снова принять участие в боевых действиях.
"Чтобы предотвратить их возвращение на войну, Швейцарии пришлось бы даже интернировать солдат (временно ограничить свободу их перемещения – ред.). Отступить от этого правила можно было бы только в том случае, если бы Россия разрешила украинским солдатам вернуться. Это маловероятно, посчитали в МИД", - поясняет Tages-Anzeiger.
Гражданским в лечении отказано, поскольку их от солдат практически невозможно.