https://ukraina.ru/20220718/1036557108.html

Помчимся на запад со страшной скоростью: Безпалько о следующей фазе спецоперации РФ. Видео

Помчимся на запад со страшной скоростью: Безпалько о следующей фазе спецоперации РФ. Видео - 18.07.2022 Украина.ру

Помчимся на запад со страшной скоростью: Безпалько о следующей фазе спецоперации РФ. Видео

Политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру рассказал о том, почему Зеленский уволил главу СБУ и генерального прокурора, чем вызван призыв к гражданам США... Украина.ру, 18.07.2022

2022-07-18T16:42

2022-07-18T16:42

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Политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру рассказал о том, почему Зеленский уволил главу СБУ и генерального прокурора, чем вызван призыв к гражданам США покинуть Украину, каковы перспективы НАТО и каким может быть ответ России на появление баз Альянса в Финляндии:00:45 - Увольнение главы СБУ и генерального прокурора Украины: причины и возможные последствия;02:38 - Новые назначения в силовых структурах Украины: изменит ли ситуацию кадровая перестановка?07:28 - Почему США призывают своих граждан немедленно покинуть Украину? Могут ли такие призывы свидетельствовать о намерении России активизировать свои действия? 14:20 - Немецкие политики из левых сил обеспокоены опасностью начала Третьей мировой войны из-за того, что Запад продолжает вооружать Украину. Также они убеждены в том, что в перспективе блок НАТО нужно будет распустить, а вместо него будет создана система коллективной безопасности. Насколько вероятен такой сценарий? 18:00 - Как антироссийская политика уничтожает страны, которые эту политику проводят; 20:30 - Каким может быть ответ России в случае размещения в Финляндии баз НАТО?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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