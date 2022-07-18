https://ukraina.ru/20220718/1036557108.html
Помчимся на запад со страшной скоростью: Безпалько о следующей фазе спецоперации РФ. Видео
Помчимся на запад со страшной скоростью: Безпалько о следующей фазе спецоперации РФ. Видео - 18.07.2022 Украина.ру
Помчимся на запад со страшной скоростью: Безпалько о следующей фазе спецоперации РФ. Видео
Политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру рассказал о том, почему Зеленский уволил главу СБУ и генерального прокурора, чем вызван призыв к гражданам США... Украина.ру, 18.07.2022
2022-07-18T16:42
2022-07-18T16:42
2022-07-18T16:42
видео
лнр
днр
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Политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру рассказал о том, почему Зеленский уволил главу СБУ и генерального прокурора, чем вызван призыв к гражданам США покинуть Украину, каковы перспективы НАТО и каким может быть ответ России на появление баз Альянса в Финляндии:00:45 - Увольнение главы СБУ и генерального прокурора Украины: причины и возможные последствия;02:38 - Новые назначения в силовых структурах Украины: изменит ли ситуацию кадровая перестановка?07:28 - Почему США призывают своих граждан немедленно покинуть Украину? Могут ли такие призывы свидетельствовать о намерении России активизировать свои действия? 14:20 - Немецкие политики из левых сил обеспокоены опасностью начала Третьей мировой войны из-за того, что Запад продолжает вооружать Украину. Также они убеждены в том, что в перспективе блок НАТО нужно будет распустить, а вместо него будет создана система коллективной безопасности. Насколько вероятен такой сценарий? 18:00 - Как антироссийская политика уничтожает страны, которые эту политику проводят; 20:30 - Каким может быть ответ России в случае размещения в Финляндии баз НАТО?Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036556338_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ffa7489db092927f476e25b7d2b822c5.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, лнр, днр, видео
Политолог Богдан Безпалько в интервью Украина.ру рассказал о том, почему Зеленский уволил главу СБУ и генерального прокурора, чем вызван призыв к гражданам США покинуть Украину, каковы перспективы НАТО и каким может быть ответ России на появление баз Альянса в Финляндии:
00:45 - Увольнение главы СБУ и генерального прокурора Украины: причины и возможные последствия;
02:38 - Новые назначения в силовых структурах Украины: изменит ли ситуацию кадровая перестановка?
07:28 - Почему США призывают своих граждан немедленно покинуть Украину? Могут ли такие призывы свидетельствовать о намерении России активизировать свои действия? 14:20 - Немецкие политики из левых сил обеспокоены опасностью начала Третьей мировой войны из-за того, что Запад продолжает вооружать Украину. Также они убеждены в том, что в перспективе блок НАТО нужно будет распустить, а вместо него будет создана система коллективной безопасности. Насколько вероятен такой сценарий?
18:00 - Как антироссийская политика уничтожает страны, которые эту политику проводят; 20:30 - Каким может быть ответ России в случае размещения в Финляндии баз НАТО?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.