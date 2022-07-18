https://ukraina.ru/20220718/1036554536.html

Россия присоединяет гражданскую войну

Россия присоединяет гражданскую войну - 18.07.2022 Украина.ру

Россия присоединяет гражданскую войну

К сожалению обстоятельства сложились таким образом, что Россия уже не может ни создать на Украине дружественное государство (пробовали на первом этапе СВО –... Украина.ру, 18.07.2022

2022-07-18T19:09

2022-07-18T19:09

2022-07-18T19:09

колонка

россия

гражданская война

ростислав ищенко

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К сожалению обстоятельства сложились таким образом, что Россия уже не может ни создать на Украине дружественное государство (пробовали на первом этапе СВО – кроме бессмысленных потерь ничего не получили), ни дозированно присоединять к себе украинские территории.В навязанной нам США войне с Западом украинская территория является не более, чем зоной боевых действий, а население Украины – пушечным мясом, пополняющим ряды антироссийских армий. Данный формат предполагает уничтожение западного зверя в его берлоге. Для того, чтобы иметь хотя бы надежду на ликвидацию американского присутствия в Европе, без которого глобальное поражение США является не более, чем благим пожеланием, необходимо для начала уничтожить украинскую государственность, как плацдарм для последующих нападений на Россию и средство ограничения геополитического манёвра Москвы.Американцы могут потерпеть сколько угодно поражений и понести любые потери. До тех пор, пока они контролируют Европу (хоть в виде Евросоюза, хоть в виде отдельных государств), они всегда будут иметь ресурс для последующего возрождения.Западная Европа не против перебежать под российский военно-политический зонтик, но её сдерживает лимитрофный пояс американо-британских союзников, отдаляющих её от России. В своё время по глупости и под американским давлением Европа интегрировала эти страны в ЕС и НАТО. Теперь они, при поддержке американцев и англичан используют евроатлантические механизмы консенсусного принятия решений, для ограничения инициативы "Старой Европы". За счёт собственных возможностей "Старая Европа" (Бенилюкс, Дания, Франция, Германия, Италия) сломать восточноевропейский барьер не могут. России же, для того, чтобы получить возможность реального военно-политического давления на эти страны, необходимо полностью ликвидировать украинское предполье.Именно поэтому Польша, Румыния, Прибалтика, Британия и США так стремятся любой ценой сохранить хоть какой-то кусок Украины. На данном этапе они ещё рассчитывают истощить Россию на полях сражений и продиктовать ей условия выгодного им мира. Но готовятся и варианты переговоров, и варианты оккупации части украинской территории. Причём нам трудно будет препятствовать реализации подобных планов, поскольку Киев с радостью попросит ввести на территорию Украины польские и любые прочие войска. Украинская власть заранее дала на это согласие. То есть, западные контингенты на украинской территории будут иметь тот же статус ("приглашённых законным правительством"), что и российские в Сирии.Мы, конечно, можем не признавать законность правительства Зеленского (хоть пока признаём). Но Запад не признавал легитимность Асада, что не помешало нам создать в Сирии несколько военных баз. Не то, что мы не сможем стрелять по западным союзникам Украины – по нам в Сирии стреляли и мы стреляли по туркам и американцам, тем более сможем на Украине по полякам, но некоторые (и достаточно существенные ограничения) будут.Тем не менее, российское руководство явно настроено занять столько украинских территорий, сколько получится, желательно всё. И это правильный настрой, за который мы должны поблагодарить наших западных "партнёров", которые, переоценив свои силы, сорвали переговорный процесс и, таким образом, практически предвосхитили ликвидацию украинской государственности.Но есть нюанс. Запад не случайно добивался вооружённого столкновения между Россией и Украиной, а когда добился, то поставил вопрос ребром: либо с помощью Украины будет уничтожена Россия, либо Россия должна будет уничтожить Украину. На Западе понимали и понимают, что без морального слома российского общества у Украины нет ни одного шанса уцелеть. На что же они рассчитывают?Рассчитывают на то, что вместе с присоединяемыми украинскими территориями и населением Россия импортирует давно (гораздо раньше 2014 года) идущую на Украине гражданскую войну. То есть, Россия импортирует вместе с Украиной ту дестабилизацию, которая и должна привести к моральному слому общества и проигрышу глобального противостояния.Дело в том, что "денацификация" Украины представляется лёгким процессом сетевым хомячкам из райцентра и ни разу не видевшим Украину провинциальным бюрократам среднего звена, которые давно привыкли, что всё бывает так, как решили в Москве. Люди, которые имели опыт интеграции Крыма и работы с республиками Донбасса далеко не так оптимистичны. Те же, кто сейчас оказывает братскую помощь по организации аппарата управления в Херсонской и Запорожской областях и вовсе крайне пессимистично оценивают возможность быстрого решения вороха проблем с которым они уже столкнулись. Между тем это только начало.Действительно, часть бандеровцев погибнет на фронте, часть убежит за границу, а часть сядет в тюрьму. Но правда и то, что бандеровцы никогда не пришли бы к власти на Украине в виду своей малочисленности, если бы население в целом не одобряло как минимум дистанцирование от России. Культурно-исторические и политико-экономические причины такого дистанцирования можно понять, но от этого не легче.Я могу написать целый трактат в несколько томов на тему: почему Добкин и Кернес всегда предавали русское движение в пользу бандеровщины и, тем не менее, поддерживались большинством харьковчан. Но это никак не отменит того факта, что лидеры харьковского сопротивления, не сумевшие договориться с Донбассом о единстве действий, поскольку считали, что необходимо договариваться с Киевом и ни в коем случае не демонстрировать пророссийскость, до сих пор считают, что они действовали правильно, а в их поражении виновата не их собственная наивность и слепая вера в ныне бандеровца Добкина и покойного Кернеса (не успевшего пройти этот путь до конца), а Россия, которая "не пришла" и "не спасла" в 2014 году.Этот подход разделяет так называемое "одесское сопротивление" и подавляющее большинство киевской и иной эмиграции. Местечковая региональная конкуренция никуда не делась. До сих пор каждый требует от России в первую очередь освободить именно его город (область), по принципу: а на остальных можно плюнуть. Этот принцип, кстати, не дал возможности организовать в 2014 году реальное сопротивление бандеровщине. По всему Юго-Востоку люди говорили, что в свой город они бандеровцев не пустят, а скоро придёт Россия и их спасёт, остальные же территории Украины их не интересуют.В общем региональные украинские идентичности до сих пор конкурируют друг с другом и не любят друг друга, но аналогичным образом они относятся и к России. Более того, они считают русских не свободными, поскольку местный конгломерат региональных идентичностей подчиняется Москве, в то время, как они всегда находились в молчаливой оппозиции Киеву. Ту же фигу в кармане эти "свободные люди" и для Москвы приготовили.Крайними случаями являются галицийско-донецкая взаимная ненависть. Но не могу сказать, что донецких и раньше то особенно любили за пределами Донбасса (как и галичан за пределами Галиции). Поэтому по мере продвижения на Запад армии ДНР/ЛНР быстро покинут "зону комфорта". Население в принципе будет хранить внешнюю лояльность, как хранило лояльность и галицийской оккупации, но донецкие для местных будут менее приемлемы, чем собственно русские из России. Россияне в этой системе ценностей рассматриваются как победители, имеющие право устанавливать свои порядки, которые украинцы будут тихо саботировать, а донецкие, как конкуренты, занявшие при победителях лучшее место.Можете в этом убедиться уже сейчас. Социальные сети полны инвективами возмущённых русскоязычных украинцев, заявляющих, что их обстреливать нельзя, а восемь лет обстрелов Донбасса "это другое". Они и правда уверены, что у них был свой междусобойчик с Донбассом, в рамках которого "сафари" на донецких являлось чем-то вполне нормальным, а Россия – сила внешняя. Она стрелять по украинским городам в этой системе ценностей не имеет права. Она должна, как воспитатель в детском саду: унять расшалившихся, нежно наказать виновных, всех накормить, спать уложить и тихо, на цыпочках, уйти.Пророссийские силы на Украине потому и проиграли гражданскую войну ещё до её начала, что проевропейские "русофилы", стремясь в "семью цивилизованных народов", не видели в ней России. Для подавляющего большинства поддержка бандеровщины была меньшим злом. Они считали, что дистанцировавшись от России при помощи бандеровцев, легко потом загонят бандеровцев в стойло при помощи Запада. Были очень удивлены, что получилось всё с точностью до наоборот, но ничего не поняли и ничему не научились.Их главная проблема заключается в том, что будучи русскими людьми по воспитанию и образованию, они в момент исторического выбора, каждый раз выбирают свою региональную идентичность. Заявления Кадырова, призывающего мусульман умирать за православную Россию для них даже не бред, а белый шум. Они вроде бы слышат слова, но не понимают их содержания.Именно это объединяет их в украинстве. Они не бандеровцы, они хуже бандеровцев. Бандеровец открыт в своей ненависти к России. Он сразу виден, с ним легко бороться. А эти искренне уверены, что они свои, что они русее русских, что они "русские со знаком качества". На деле же они являются питательной средой вечного недовольства центром, формирующего базу для очередной гражданской войны.Вот эту-то массу, которая сама не осознаёт свою опасность для государства, Россия и импортирует после присоединения украинских территорий. Импортирует вынуждено, но теперь уже безвариантно. Приводить эту массу местечковых амбиций к единому общерусскому знаменателю будет очень трудно и на это понадобятся десятилетия. Будет тем труднее, что не будет никакого формального повода для применения государственного насилия, а его применять придётся, хоть и в замаскированном виде. Но готовиться к этой борьбе с искренними заблуждениями, отрабатывать алгоритмы, искать нестандартные решения необходимо уже сейчас. Всё таки речь идёт о присоединении пары десятков миллионов компактно проживающих на своих исторических землях людей, даже не понимающих, что они ощущают себя иными, несущих угрозу государственности (любой, включая российскую) не замечая этого.

https://ukraina.ru/20220505/1033917937.html

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2022

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_9075b4fe15c71d0e56822ce081590804.jpg.webp

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Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/102702/02/1027020214_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_9075b4fe15c71d0e56822ce081590804.jpg.webp

колонка, россия, гражданская война, ростислав ищенко