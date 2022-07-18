https://ukraina.ru/20220718/1036552430.html

Каннабис вместо ливерной колбасы. Германия погружается в энергетический кризис

Каннабис вместо ливерной колбасы. Германия погружается в энергетический кризис - 18.07.2022 Украина.ру

Каннабис вместо ливерной колбасы. Германия погружается в энергетический кризис

Немецкие корпорации выступили с тревожным заявлением. Они предупредили, что в случае прекращений поставок российского газа химическая промышленность страны... Украина.ру, 18.07.2022

2022-07-18T16:26

2022-07-18T16:26

2022-07-18T17:21

германия

олаф шольц

российский газ

цены

зеленый тариф

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Немецкие корпорации выступили с тревожным заявлением. Они предупредили, что в случае прекращений поставок российского газа химическая промышленность страны будет вынуждена полностью свернуть производство.Как сообщает Financial Times, у немецких компаний есть «четкие рекомендации» Еврокомиссии по переходу на другие виды топлива. Однако это позволит заместить не более 3% от необходимого уровня потребления газа. А бюрократические рекомендации из Брюсселя не помогут в решении этой проблемы, даже если использовать их на растопку.В случае коллапса немецкого химпрома экономика Европейского союза понесет тяжелый удар, и его ощутят далеко за пределами ФРГ. Ведь даже временная приостановка поставок российского газа, вызванная политикой антироссийских санкций, которые не позволили вовремя отремонтировать турбину для «Северного потока — 1», будет стоить Германии многомиллионных убытков.Немецкие власти поспешно пытаются исправить эту ситуацию, которая была создана их собственными руками. Германия надавила на канадских партнеров, чтобы вернуть отремонтированную турбину Siemens и поскорее возобновить полноценную работу российского газопровода. Турбину уже успели доставить через океан самолетом — хотя этот габаритный груз всегда перевозили на судне. И через несколько дней ее должны передать России, несмотря на громкие протесты президента Зеленского.В Берлине, очевидно, торопятся, потому что перебои с подачей газа создает стране большие проблемы. А полное прекращение поставок по «Северному потоку» означало бы для Германии настоящую катастрофу.Немецкая экономика уже испытывает трудности из-за высоких цен на газовом рынке, которые колеблются в диапазоне 1680-1700 долларов за тысячу кубометров. Растут и цены на нефть. Как раз сегодня они преодолели отметку в 100 долларов за баррель, потому что рынок не увидел положительных сигналов от ближневосточного визита Джозефа Байдена, несмотря на уклончивые обещания увеличить добычу нефти, которые прозвучали от саудитов.К тому же в Европе стоит засуха, а уровень воды в Рейне резко упал, что негативно сказывается на производстве электроэнергии немецких гидроэлектростанций. Издание Bloomberg пишет, что «погода играет на руку России». И это вызывает в Берлине дополнительную нервозность, потому что против дождя и туч нельзя ввести персональные санкции.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о срочном возобновлении работы 16 законсервированных электростанций, которые будут работать на угле и нефти. «Досадно, что из-за нападения России на Украину нам приходится на время задействовать некоторые электростанции, которые мы уже отключили», — в сердцах высказался об этом глава правительства, которое обещало избирателям снизить выбросы углерода.Однако большинство немецких ТЭЦ получали уголь на барже по обмелевшим рекам, а запустить эти мощности в срочном порядке все равно не получится — особенно в условиях растущего дефицита на международном нефтяном рынке.Энергоносителей не хватает, цены на них растут — и это ощущают на себе не только химические заводы. Концерн Volkswagen AG на четверть сократил продажи автомобилей по сравнению с прошлым годом, потому что высокие цены на сырье и энергию наносят по немецкому автопрому достаточно ощутимый удар.Растет и себестоимость продуктов питания. Мука подорожала в Германии почти на 70%, поскольку большинство печей и духовок работают именно на газе. А обедневшие покупатели экономят, покупая в магазинах меньше сдобы и сладостей.«От маленьких проявлений роскоши вроде тортиков потребители сейчас воздерживаются», — рассказал об этом генеральный директор Центральной ассоциации немецких пекарей Даниэль Шнайдер.Схожие проблемы испытывают германские молочные предприятия, которые считаются самыми большими в Европе. 80% молочных фабрик потребляют природный газ, и рост цен на топливо ставит их на грань разорения.«Вскоре решающим вопросом может стать уже не цена: кто вообще ещё сможет поставлять молоко, детское питание, сыр и масло? Потребители могут столкнуться с пустыми полками», — сообщает немецкий телеканал N-TV.Энергетический кризис ударил и по мясной промышленности. Ведь охлаждение и переработка мяса требуют больших расходов на газ и электричество. Знаменитая ливерная колбаса дорожает, а эксперты фиксируют снижения потребления мясной продукции — потому что на этом тоже начали экономить.Университет Хоэнхайма предложил бороться с высокими ценами на мясо, используя для этого заменители из каннабиса. По словам ученых, конопля богата протеином и омега-кислотами, однако это вряд ли утешит бюргеров, которые привыкли к старой доброй сосиске.Страдают даже животные. «Без газа мы больше не сможем производить корма!», — сообщил глава Ассоциации производителей товаров для домашних питомцев Георг Мюллер. А существующих запасов на складах хватит максимум на несколько месяцев.По словам Deutsche Wirtschafts Nachrichten, текущий энергетический кризис стал «сокрушительным приговором» для экономики ФРГ, которая является самой энергоемкой промышленной площадкой планеты. Таким образом, санкции Запада ударили по Германии бумерангом, и она уже утратила своей прежний почетный статус промышленного локомотива Европы.Ситуацию усугубляет высокий средний возраст немецкого населения с показателем 47,8 года, производительность труда практически не растет, а заработная плата снижается. Экономика ФРГ постепенно теряет свою конкурентоспособность, и это побуждает инвесторов переводить свои производства в другие, более перспективные государства.Кроме того, в Германии началась масштабная забастовка докеров, которые обещают прекратить работу крупнейших морских портов. Профсоюзы добиваются повышения заработной платы, чтобы компенсировать потери от постоянно растущей инфляции. Они уже устроили предупредительную суточную забастовку в порту Гамбурга, и это привело к существенным перебоям с экспортными и импортными поставками, – что дополнительно подрывает позиции немецкого бизнеса.Проблемы германской промышленности больше всего влияют на снижение курса евро, который опустился сейчас ниже $1,01 — впервые с декабря 2002 года. Однако дефицит энергоресурсов ударил не только по экономике и финансам метрополии Евросоюза. Он также подрывает ее социальную сферу. В федеральных землях Германии уже начинают ограничивать подачу горячей воды и приглушают уличное освещения. Растут и коммунальные тарифы: в Бранденбурге они увеличатся с 1 сентября сразу на 45%, потому что местная электростанция работает на российском газе.Лидер Социал-демократической партии Германии Саския Эскен потребовала ввести мораторий на отключение газа и электричества для домашних хозяйств. «Речь идет о том, чтобы защитить людей в фазу высоких цен на энергию», — заявила она в интервью ZDF, прозрачно намекая на то, что многие немцы уже не в состоянии оплачивать постоянно растущую коммуналку.Все это не может не сказываться на общественных настроениях. Согласно результатам соцопроса Института изучения общественного мнения (INSA), почти половина немцев считают, что санкции больше всего навредили их собственной стране, и только 12% респондентов по-прежнему полагают, что они наносят серьезный ущерб России.74% жителей Германии видят в санкциях основную причину рецессии и повышения безработицы, а 83% — считают, что санкционная борьба с Россией провоцирует увеличение цен на немецком внутреннем рынке.Впрочем, немецкие власти предпочитают игнорировать глас народа. Канцлер Шольц пообещал сохранить антироссийские санкции, если украинская война будет закончена на условиях Москвы, а в бундесвере приступили к тренировкам украинских военных, обучая их управлению самоходными зенитными установками Gepard. Правительство ФРГ заявляет, что Германия выживет даже при полной блокировке поставок российского газа — пускай даже за это придется заплатить тяжелую цену.Однако в немецком истеблишменте звучат призывы к разуму, которые находят у немцев живые отклики. Антье Фоллмер, которая занимала пост вице-президента бундестага и является одним из ветеранов «Зелёных», выступила за прекращение огня, переговоры с Россией и завершение поставок оружия для Зеленского.Фрау Фоллмер призывает провести эти переговоры с помощью нейтральных стран, на международной площадке ООН. И хотя ее позиция не находит поддержки у Хабека и Бербок, на самом деле она звучит гораздо реалистичней предложений заменить подорожавшее мясо с помощью конопли.

https://ukraina.ru/20220623/1034221171.html

https://ukraina.ru/20220714/1036385640.html

https://ukraina.ru/20220718/1036525020.html

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2022

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

германия, олаф шольц, российский газ, цены, зеленый тариф