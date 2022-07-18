https://ukraina.ru/20220718/1036551501.html

Хроника событий на Украине на 16:00 18 июля: и. о. главы СБУ, зерно, уничтожение боевиков

Хроника событий на Украине на 16:00 18 июля: и. о. главы СБУ, зерно, уничтожение боевиков - 18.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 18 июля: и. о. главы СБУ, зерно, уничтожение боевиков

Президент Украины Владимир Зеленский назначил и. о. главы Службы безопасности Украины. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил о согласовании вопроса вывоза Украина.ру, 18.07.2022

2022-07-18T16:03

2022-07-18T16:03

2022-07-18T17:16

спецоперация

хроники

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил и. о. главы Службы безопасности Украины. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил о согласовании вопроса вывоза зерна с Украины. Украинские военные и иностранные наёмники продолжают нести потери.Президент Зеленский поручил исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю отстранённого главы спецслужбы Ивана Баканова Василию Малюку.«Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины», — говорится в указе.При этом к новому и. о. главы СБУ у многих есть вопросы. Так, медиаэксперт Анатолий Шарий напомнил о публикации издания «Украинская правда» от 11 октября 2021 года. В материале среди прочего цитировался осуждённый сотрудник СБУ Юрий Расюк.«Мне обещали перерезать горло, на****ь туда — этого не мало? В следующий раз будем разговаривать, когда весь этот пол будет заслан кульками, чтобы твоя кровь не брызгала <...> Когда они меня прессанули, я в таком состоянии, я ночь не спал, потому что у меня, как у собаки, уже развился рефлекс и слух. Они же мне сразу: я тебе это сделаю, я тебе то сделаю, будем по ночам… Потом начали рассказывать, что они меня к делу Шайтанова (генерал-майор СБУ, задержанный по подозрению в шпионаже в пользу России.— Ред.) привяжут. Я на них вообще смотрел очумевшим. Я вам скажу честно, чисто профессионально пацанам по пятибалльной — пятерка, умеют работать... Пришёл ко мне начальник СИЗО, говорит: "Что они там ходят, напиши, что у тебя претензий никаких нет". А я говорю: "А что меня не прессовали, а что со мной ничего здесь не делали? Меня не спускали в подвал?" Он говорит: "Ну, это же не мои сотрудники". Я говорю: "А кто это, чьи это?" "Ну, это были с 5-го управления Департамента контрразведки". Я говорю: "Хорошо, а как, а кто их сюда пропустил ко мне?" "Это Василий Малюк дал команду"», — рассказал Расюк.Шарий обратил внимание на эти слова.«Так, сотрудники Малюка по приказу Малюка выбивали признание из "покушавшегося" на друга Баканова генерала Наумова сотрудника СБУ Расюка. Сегодня Малюк назначен Зеленским и. о. главы СБУ», — подчеркнул он.Обеспокоенность выражают народные депутаты Украины.«Как и прогнозировалось, вместо того, чтобы отстранить Татарова (Олег Татаров — замглавы Офиса президента Украины. — Ред.), Зеленский назначил его ещё на две должности — генпрокурор (и. о. назначен Симоненко, друг Татарова) и глава СБУ (и. о. будет Малюк, коллега Татарова ещё по МВД времён Захарченко)», — написал Ярослав Юрчишин, нардеп от партии «Голос» в соцсетях.Ряд других украинских политиков, а также политологов также указал на тот факт, что новый и. о. главы СБУ близок к Татарову, а значит, может считаться креатурой главы Офиса президента Андрея Ермака.«Зерновая четвёрка» и её достиженияПлан по зерновому вопросу согласован «четвёркой» на общих принципах, необходима его конкретизация, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.«План перевозки зерна и продуктов питания был согласован на общих принципах. Мы продолжаем наши усилия, чтобы превратить его в конкретный документ для начала процесса реализации», — сообщил Акар журналистам.Он также заявил, что делегации Турции, РФ, Украины и ООН по зерновой проблеме обсудят на встрече на этой неделе совместный контроль над движением судов в портах и вопросы обеспечения безопасности.«В этом контексте необходимы обсуждения по вопросам создания операционного центра в Стамбуле, обеспечения совместного контроля в портах, обеспечения безопасности судоходства на перевалочных путях», — заявил Акар.Ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, сообщил, что предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу — 20-21 июля. По информации источника, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Чёрном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.Потери УкраиныДнём 18 июля на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации наёмников так называемого украинского "иностранного легиона". Уничтожено до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей», — отметил Конашенков.По его словам, в результате удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по пункту временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в населённом пункте Витово Черкасской области уничтожено до 60 националистов, две боевые машины реактивных систем залпового огня и четыре артиллерийских орудия. В районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой уничтожено более 10 украинских установок реактивных систем залпового огня "Град", а также восемь единиц бронетанковой техники.«Также в районе населенного пункта Новый Донбасс Донецкой Народной Республики в результате удара реактивной артиллерии по полевому аэродрому ВСУ уничтожено два находившихся там украинских вертолёта Ми-8 и еще два вертолета получили значительные повреждения», — рассказал Конашенков.В рамках контрбатарейной борьбы были поражены: две батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Предтечино, три взвода РСЗО «Град», 14 артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Серебрянка, Дроновка и Звановка Донецкой Народной Республики.«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 14 пунктов управления, в том числе 28-й механизированной бригады в районе Николаева, 60-й пехотной бригады в районе Новоалександровки Запорожской области и 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в населённом пункте Покровское Донецкой Народной Республики, а также живая сила и военная техника ВСУ в 286 районах. Уничтожены: самоходная огневая установка "Бук-М1" в районе Краматорска Донецкой Народной Республики, три склада с ракетно-артиллерийским вооружением и склад горючего в районе Новоалександровки Запорожской области», — отметил Конашенков.Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Песчаное, Червоный Оскол, Липцы Харьковской области, Корсунь Донецкой Народной Республики и Новокаменка Херсонской области. Также перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе населенного пункта Стаханов Луганской Народной Республики.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолётов, 142 вертолета, 1564 беспилотных летательных аппарата, 356 зенитных ракетных комплексов, 4099 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3157 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20220718/1036535650.html

https://ukraina.ru/20220718/1036524147.html

https://ukraina.ru/20220717/1036518396.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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