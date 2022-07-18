https://ukraina.ru/20220718/1036550441.html

"Статисты в играх Запада": Лавров рассказал о странах-кандидатах в ЕС

"Статисты в играх Запада": Лавров рассказал о странах-кандидатах в ЕС - 18.07.2022 Украина.ру

"Статисты в играх Запада": Лавров рассказал о странах-кандидатах в ЕС

Запад играет нечестно, "шулерскими методами", а такие страны как Украина или Молдавия – всего лишь статисты в этой игре, написал в статье для газеты "Известия" 18 июля глава российского МИД Сергей Лавров

2022-07-18T16:15

2022-07-18T16:15

2022-07-18T16:15

новости

сергей лавров

кандидат

ес

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В материале министр подробно разбирает тактику информационной и активной войны стран коллективного Запада на примере конфликтов в Ливии, Ираке, Югославии, Украине.Одним из самых ярких маркеров Лавров называет "инсценировки на крови". В частности, за время спецоперации такие постановки были подготовлены для Киева западными кураторами в Буче, Краматорске, Мариуполе.По его мнению, таким странам как Молдавия и Украина, уготован статус вечного кандидата в ЕС, хотя такие политики, как, например, президент Франции Эммануэль Макрон, все еще делают вид, что готовы помогать и "дружить".

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2022

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новости, сергей лавров, кандидат, ес