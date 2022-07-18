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"Статисты в играх Запада": Лавров рассказал о странах-кандидатах в ЕС
"Статисты в играх Запада": Лавров рассказал о странах-кандидатах в ЕС - 18.07.2022 Украина.ру
"Статисты в играх Запада": Лавров рассказал о странах-кандидатах в ЕС
Запад играет нечестно, "шулерскими методами", а такие страны как Украина или Молдавия – всего лишь статисты в этой игре, написал в статье для газеты "Известия" 18 июля глава российского МИД Сергей Лавров
2022-07-18T16:15
2022-07-18T16:15
2022-07-18T16:15
новости
сергей лавров
кандидат
ес
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В материале министр подробно разбирает тактику информационной и активной войны стран коллективного Запада на примере конфликтов в Ливии, Ираке, Югославии, Украине.Одним из самых ярких маркеров Лавров называет "инсценировки на крови". В частности, за время спецоперации такие постановки были подготовлены для Киева западными кураторами в Буче, Краматорске, Мариуполе.По его мнению, таким странам как Молдавия и Украина, уготован статус вечного кандидата в ЕС, хотя такие политики, как, например, президент Франции Эммануэль Макрон, все еще делают вид, что готовы помогать и "дружить".
https://ukraina.ru/20220627/1034234118.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей лавров, кандидат, ес
"Статисты в играх Запада": Лавров рассказал о странах-кандидатах в ЕС
Запад играет нечестно, "шулерскими методами", а такие страны как Украина или Молдавия – всего лишь статисты в этой игре, написал в статье для газеты "Известия" 18 июля глава российского МИД Сергей Лавров
Украине, Молдавии, другим странам, которых сегодня обхаживает ЕС, суждено быть статистами в играх Запада. США, как главный продюсер этих постановок, заказывают музыку и сюжетную линию, на основе которых в Европе пишут антироссийский сценарий.
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
В материале министр подробно разбирает тактику информационной и активной войны стран коллективного Запада на примере конфликтов в Ливии, Ираке, Югославии, Украине.
Одним из самых ярких маркеров Лавров называет "инсценировки на крови". В частности, за время спецоперации такие постановки были подготовлены для Киева западными кураторами в Буче, Краматорске, Мариуполе.
По его мнению, таким странам как Молдавия и Украина, уготован статус вечного кандидата в ЕС, хотя такие политики, как, например, президент Франции Эммануэль Макрон, все еще делают вид, что готовы помогать и "дружить".