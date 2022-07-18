"Статисты в играх Запада": Лавров рассказал о странах-кандидатах в ЕС - 18.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220718/1036550441.html
"Статисты в играх Запада": Лавров рассказал о странах-кандидатах в ЕС
"Статисты в играх Запада": Лавров рассказал о странах-кандидатах в ЕС - 18.07.2022 Украина.ру
"Статисты в играх Запада": Лавров рассказал о странах-кандидатах в ЕС
Запад играет нечестно, "шулерскими методами", а такие страны как Украина или Молдавия – всего лишь статисты в этой игре, написал в статье для газеты "Известия" 18 июля глава российского МИД Сергей Лавров
2022-07-18T16:15
2022-07-18T16:15
новости
сергей лавров
кандидат
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/94/1033249426_0:263:2916:1903_1920x0_80_0_0_6aae16f2c26b65788ca56bb31cdc3a3b.jpg
В материале министр подробно разбирает тактику информационной и активной войны стран коллективного Запада на примере конфликтов в Ливии, Ираке, Югославии, Украине.Одним из самых ярких маркеров Лавров называет "инсценировки на крови". В частности, за время спецоперации такие постановки были подготовлены для Киева западными кураторами в Буче, Краматорске, Мариуполе.По его мнению, таким странам как Молдавия и Украина, уготован статус вечного кандидата в ЕС, хотя такие политики, как, например, президент Франции Эммануэль Макрон, все еще делают вид, что готовы помогать и "дружить".
https://ukraina.ru/20220627/1034234118.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/94/1033249426_169:0:2757:1941_1920x0_80_0_0_09cf720744fe73ee4b4217495468927a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сергей лавров, кандидат, ес

"Статисты в играх Запада": Лавров рассказал о странах-кандидатах в ЕС

16:15 18.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Запад играет нечестно, "шулерскими методами", а такие страны как Украина или Молдавия – всего лишь статисты в этой игре, написал в статье для газеты "Известия" 18 июля глава российского МИД Сергей Лавров

Украине, Молдавии, другим странам, которых сегодня обхаживает ЕС, суждено быть статистами в играх Запада. США, как главный продюсер этих постановок, заказывают музыку и сюжетную линию, на основе которых в Европе пишут антироссийский сценарий.

Встречи С. Лаврова на полях дипломатического форума в Анталье
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
В материале министр подробно разбирает тактику информационной и активной войны стран коллективного Запада на примере конфликтов в Ливии, Ираке, Югославии, Украине.
Одним из самых ярких маркеров Лавров называет "инсценировки на крови". В частности, за время спецоперации такие постановки были подготовлены для Киева западными кураторами в Буче, Краматорске, Мариуполе.
П/к президента Молдавии И. Додона - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 08:58
«Использовать в игре против РФ»: Додон объяснил, зачем Запад дал Молдавии статус кандидата в ЕСМолдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС, чтобы Запад мог использовать ее в геополитической игре против России. Такую точку зрения высказал 27 июня экс-президент республики Игорь Додон в своем Telegram
По его мнению, таким странам как Молдавия и Украина, уготован статус вечного кандидата в ЕС, хотя такие политики, как, например, президент Франции Эммануэль Макрон, все еще делают вид, что готовы помогать и "дружить".
 
НовостиСергей ЛавровкандидатЕС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:16Планы были иллюзорны. Военный эксперт сказал, в чем Россия недооценила ВСУ и Украину
17:12"Будут новые условия": помощник Путина рассказал о переговорах с Украиной
16:43Украинский повар-русофоб на камеру надругался над русскими щами
16:42Помчимся на запад со страшной скоростью: Безпалько о следующей фазе спецоперации РФ. Видео
16:39Сейчас на Украине идет не конфликт с Россией, а гражданская война – Костин
16:26Каннабис вместо ливерной колбасы. Германия погружается в энергетический кризис
16:15"Статисты в играх Запада": Лавров рассказал о странах-кандидатах в ЕС
16:05В МВД ЛНР сообщили об освобождении Северска
16:03Хроника событий на Украине на 16:00 18 июля: и. о. главы СБУ, зерно, уничтожение боевиков
15:56Украина осталась без министра соцполитики
15:49Обстрелы, разрушенные квартиры и убитое машиностроение – спецрепортаж из Ясиноватой. Видео
15:38"Нужно очень много беспилотников": эксперт о необеспеченной потребности российской армии
15:26Кулеба призвал Европу отключить российские телеканалы от сетей
15:22Полное фиаско. Украина обрекла ближневосточное турне Байдена на провал
15:05Шольц объяснил, какой мир на Украине не подходит Евросоюзу
14:18Переговоры с РФ возможны только после ее поражения - глава МИД Украины
14:04Военный эксперт сказал, с чем столкнется РФ, когда она пойдет на Харьков и Днепропетровск
13:58Пушков резко прокомментировал слова Тони Блэра
13:49"Это же не тик-токи снимать": Рожин рассказал, чем недовольны каратели из "Кракена"
13:40В партии Порошенко назвали опасным прецедентом отстранение глав генпрокуратуры и СБУ
Лента новостейМолния