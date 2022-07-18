Еще один министр на Украине покинул свой пост
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Украина осталась без министра соцполитики
Еще один министр на Украине покинул свой пост
Украина осталась без министра соцполитики
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк написал 18 июля в своем Telegram-канале о том, что парламент уволил Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины
2022-07-18T15:56
2022-07-18T15:56
новости
министр
украина
верховная рада
социальная политика
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Он отметил, что решение было принято единогласно: все 277 депутатов поддержали предложение.По данным украинских СМИ, Марину Лазебную на посту может заменить нынешняя глава департамента социальной политики и здравоохранения при Офисе президента Оксана Жолнович.Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале поблагодарил Лазебную за работу в сложных условиях пандемии.Ранее стало известно, что Лазебная подала заявление об отставке по собственному желанию. В воскресенье, 17 июля, в украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский своими указами уволил глав службы безопасности и генеральной прокуратуры 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю Ирину Венедиктову. Сообщалось, что обоим вменяют 47-ую статью дисциплинарного устава ВСУ - ненадлежащее выполнение обязанностей.
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новости, министр, украина, верховная рада, социальная политика

Украина осталась без министра соцполитики

15:56 18.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк написал 18 июля в своем Telegram-канале о том, что парламент уволил Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины
Он отметил, что решение было принято единогласно: все 277 депутатов поддержали предложение.
По данным украинских СМИ, Марину Лазебную на посту может заменить нынешняя глава департамента социальной политики и здравоохранения при Офисе президента Оксана Жолнович.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале поблагодарил Лазебную за работу в сложных условиях пандемии.
Ранее стало известно, что Лазебная подала заявление об отставке по собственному желанию.
В воскресенье, 17 июля, в украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский своими указами уволил глав службы безопасности и генеральной прокуратуры 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю Ирину Венедиктову.
Сообщалось, что обоим вменяют 47-ую статью дисциплинарного устава ВСУ - ненадлежащее выполнение обязанностей.
Рассмотрение земельной реформы в раде Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
13:40
В партии Порошенко назвали опасным прецедентом отстранение глав генпрокуратуры и СБУСопредседатель фракции "Европейская cолидарность" в Верховной Раде Украины Ирина Геращенко 18 июля написала в соцсети, что считает увольнение руководителей СБУ и Офиса генпрокурора очередным шагом к диктатуре
 
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