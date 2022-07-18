https://ukraina.ru/20220718/1036549414.html
Украина осталась без министра соцполитики
Еще один министр на Украине покинул свой пост
Украина осталась без министра соцполитики
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк написал 18 июля в своем Telegram-канале о том, что парламент уволил Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины
2022-07-18T15:56
2022-07-18T15:56
2022-07-18T15:56
новости
министр
украина
верховная рада
социальная политика
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Он отметил, что решение было принято единогласно: все 277 депутатов поддержали предложение.По данным украинских СМИ, Марину Лазебную на посту может заменить нынешняя глава департамента социальной политики и здравоохранения при Офисе президента Оксана Жолнович.Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале поблагодарил Лазебную за работу в сложных условиях пандемии.Ранее стало известно, что Лазебная подала заявление об отставке по собственному желанию. В воскресенье, 17 июля, в украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский своими указами уволил глав службы безопасности и генеральной прокуратуры 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю Ирину Венедиктову. Сообщалось, что обоим вменяют 47-ую статью дисциплинарного устава ВСУ - ненадлежащее выполнение обязанностей.
https://ukraina.ru/20220718/1036539976.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, министр, украина, верховная рада, социальная политика
Украина осталась без министра соцполитики
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк написал 18 июля в своем Telegram-канале о том, что парламент уволил Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины
Он отметил, что решение было принято единогласно: все 277 депутатов поддержали предложение.
По данным украинских СМИ, Марину Лазебную на посту может заменить нынешняя глава департамента социальной политики и здравоохранения при Офисе президента Оксана Жолнович.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале поблагодарил Лазебную за работу в сложных условиях пандемии.
Ранее стало известно, что Лазебная подала заявление об отставке по собственному желанию.
В воскресенье, 17 июля, в украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский своими указами уволил глав службы безопасности и генеральной прокуратуры 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю Ирину Венедиктову.
Сообщалось, что обоим вменяют 47-ую статью дисциплинарного устава ВСУ - ненадлежащее выполнение обязанностей.