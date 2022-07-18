https://ukraina.ru/20220718/1036549414.html

Украина осталась без министра соцполитики

Еще один министр на Украине покинул свой пост

Украина осталась без министра соцполитики

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк написал 18 июля в своем Telegram-канале о том, что парламент уволил Марину Лазебную с должности министра социальной политики Украины

2022-07-18T15:56

2022-07-18T15:56

2022-07-18T15:56

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министр

украина

верховная рада

социальная политика

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Он отметил, что решение было принято единогласно: все 277 депутатов поддержали предложение.По данным украинских СМИ, Марину Лазебную на посту может заменить нынешняя глава департамента социальной политики и здравоохранения при Офисе президента Оксана Жолнович.Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале поблагодарил Лазебную за работу в сложных условиях пандемии.Ранее стало известно, что Лазебная подала заявление об отставке по собственному желанию. В воскресенье, 17 июля, в украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский своими указами уволил глав службы безопасности и генеральной прокуратуры 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю Ирину Венедиктову. Сообщалось, что обоим вменяют 47-ую статью дисциплинарного устава ВСУ - ненадлежащее выполнение обязанностей.

https://ukraina.ru/20220718/1036539976.html

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2022

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новости, министр, украина, верховная рада, социальная политика