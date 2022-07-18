Кулеба заявил, что российское ТВ следует отключить от Европы
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Кулеба призвал Европу отключить российские телеканалы от сетей
Кулеба заявил, что российское ТВ следует отключить от Европы
Кулеба призвал Европу отключить российские телеканалы от сетей
На сайте МИД Украины появилось обращение главы ведомства Дмитрия Кулебы к Совету глав МИД ЕС в Брюсселе, в котором он призывает отключить российские телеканалы от европейских кабельных и спутниковых сетей
2022-07-18T15:26
2022-07-18T15:27
новости
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Кулеба назвал санкции против России "серьезным прорывом" и призвал продолжить вводить ограничительные меры. Ранее Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны только "после ее поражения", так как непосредственно привязаны к ситуации на фронте. В противном случае, заметил он, переговоры "могут быть снова языком ультиматумов" со стороны России.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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новости, кулеба, украина, мид украины, телевидение, тв

Кулеба призвал Европу отключить российские телеканалы от сетей

15:26 18.07.2022 (обновлено: 15:27 18.07.2022)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРабота телеканала "ТВ-Центр"
Работа телеканала ТВ-Центр - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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На сайте МИД Украины появилось обращение главы ведомства Дмитрия Кулебы к Совету глав МИД ЕС в Брюсселе, в котором он призывает отключить российские телеканалы от европейских кабельных и спутниковых сетей
Кулеба назвал санкции против России "серьезным прорывом" и призвал продолжить вводить ограничительные меры.
Я также настаиваю на том, чтобы все российские телеканалы были запрещены в европейских кабельных и спутниковых сетях.
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Ранее Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны только "после ее поражения", так как непосредственно привязаны к ситуации на фронте. В противном случае, заметил он, переговоры "могут быть снова языком ультиматумов" со стороны России.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители.
Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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