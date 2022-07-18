https://ukraina.ru/20220718/1036542850.html

Военный эксперт сказал, с чем столкнется РФ, когда она пойдет на Харьков и Днепропетровск

Военный эксперт сказал, с чем столкнется РФ, когда она пойдет на Харьков и Днепропетровск - 18.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт сказал, с чем столкнется РФ, когда она пойдет на Харьков и Днепропетровск

ВСУ смогут удерживать север и центр страны естественным образом за счет крупных агломераций. В частности, речь идет о Днепропетровской и Харьковской области. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-18T14:04

2022-07-18T14:04

2022-07-18T14:04

россия

харьков

днепропетровск

новости

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Эксперт также отметил, что оборону в Днепропетровской области достаточно серьезно усиливает водная преграда в виде Днепра, поэтому, скорее всего, ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут проходить на юге (Херсонская, Николаевская и Запорожская области)."Я боюсь, что там Украина тоже будет реализовывать тактику выжженной земли (уничтожение домов, дамб, объектов теплогенерации) и террора в отношении мирного населения. Она будет делать все, чтобы не давать людям на этих территориях жить и развиваться", - указал Костин.Это самое настоящее варварство, в голове не укладывается, насколько цинично действует Киев в отношении многострадального Донбасса и территорий, которые он считает своими, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, харьков, днепропетровск, новости