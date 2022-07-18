https://ukraina.ru/20220718/1036540514.html

"Ничего другого-то нет": Килинкаров объяснил популярность мема про русский корабль

"Ничего другого-то нет": Килинкаров объяснил популярность мема про русский корабль - 18.07.2022 Украина.ру

"Ничего другого-то нет": Килинкаров объяснил популярность мема про русский корабль

На Украине официально разрешили использовать мем про русский корабль. При этом марки и патриотические плакаты печатают, не стесняясь, с матом. Новый тренд украинской "культуры" оценил в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

2022-07-18T18:10

2022-07-18T18:10

2022-07-18T18:22

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Он добавил, что этот тренд на Украине не просто подхватили, но местные СМИ даже восхищаются такими "шедеврами" маркетологии. А все потому, уверен эксперт, что в определенных кругах это реально работает, особенно когда необходимо прикрыть "оголенные места".Он добавил, что Украина уже проиграла в тот момент когда лидеры государства — Порошенко, и Зеленский — согласились участвовать в этом антироссийском проекте.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, килинкаров, украина, депутат, корабль, мем