"Ничего другого-то нет": Килинкаров объяснил популярность мема про русский корабль - 18.07.2022 Украина.ру
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"Ничего другого-то нет": Килинкаров объяснил популярность мема про русский корабль
"Ничего другого-то нет": Килинкаров объяснил популярность мема про русский корабль - 18.07.2022 Украина.ру
"Ничего другого-то нет": Килинкаров объяснил популярность мема про русский корабль
На Украине официально разрешили использовать мем про русский корабль. При этом марки и патриотические плакаты печатают, не стесняясь, с матом. Новый тренд украинской "культуры" оценил в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.
2022-07-18T18:10
2022-07-18T18:22
новости
килинкаров
украина
депутат
корабль
мем
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Он добавил, что этот тренд на Украине не просто подхватили, но местные СМИ даже восхищаются такими "шедеврами" маркетологии. А все потому, уверен эксперт, что в определенных кругах это реально работает, особенно когда необходимо прикрыть "оголенные места".Он добавил, что Украина уже проиграла в тот момент когда лидеры государства — Порошенко, и Зеленский — согласились участвовать в этом антироссийском проекте.
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новости, килинкаров, украина, депутат, корабль, мем

"Ничего другого-то нет": Килинкаров объяснил популярность мема про русский корабль

18:10 18.07.2022 (обновлено: 18:22 18.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Спиридон Килинкаров / Перейти в фотобанкСпиридон Килинкаров
Спиридон Килинкаров - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Спиридон Килинкаров
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На Украине официально разрешили использовать мем про русский корабль. При этом марки и патриотические плакаты печатают, не стесняясь, с матом. Новый тренд украинской "культуры" оценил в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

Можно и дно пробить, если уж очень постараться, но то, что сегодня вбрасывается в медийное поле, с матами и т.д. — наверное, те, кто это делают, считают, что для того уровня культуры и образования, который есть сегодня на Украине, это нормально.

Спиридон Килинкаров интервью
Спиридон Килинкаров
Экс-депутат Верховной Рады Украины
Он добавил, что этот тренд на Украине не просто подхватили, но местные СМИ даже восхищаются такими "шедеврами" маркетологии. А все потому, уверен эксперт, что в определенных кругах это реально работает, особенно когда необходимо прикрыть "оголенные места".

"Ничего другого-то нет. Если бы были достижения на фронте, то можно было бы сказать: слушайте, мы то-то сделали, там-то освободили, там-то завоевали. На самом деле уже 25% территории Украины потеряно. И на этом фоне они до сих пор прокачивают тему о том, что Украина побеждает, что у Украины есть шанс на победу", — заявил экс-депутат.

Он добавил, что Украина уже проиграла в тот момент когда лидеры государства — Порошенко, и Зеленский — согласились участвовать в этом антироссийском проекте.
 
НовостиКилинкаровУкраинадепутаткорабльмем
 
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