"Ничего другого-то нет": Килинкаров объяснил популярность мема про русский корабль
18:10 18.07.2022 (обновлено: 18:22 18.07.2022)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Спиридон Килинкаров / Перейти в фотобанкСпиридон Килинкаров
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Спиридон Килинкаров
На Украине официально разрешили использовать мем про русский корабль. При этом марки и патриотические плакаты печатают, не стесняясь, с матом. Новый тренд украинской "культуры" оценил в интервью изданию Украина.ру экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.
Можно и дно пробить, если уж очень постараться, но то, что сегодня вбрасывается в медийное поле, с матами и т.д. — наверное, те, кто это делают, считают, что для того уровня культуры и образования, который есть сегодня на Украине, это нормально.
Он добавил, что этот тренд на Украине не просто подхватили, но местные СМИ даже восхищаются такими "шедеврами" маркетологии. А все потому, уверен эксперт, что в определенных кругах это реально работает, особенно когда необходимо прикрыть "оголенные места".
"Ничего другого-то нет. Если бы были достижения на фронте, то можно было бы сказать: слушайте, мы то-то сделали, там-то освободили, там-то завоевали. На самом деле уже 25% территории Украины потеряно. И на этом фоне они до сих пор прокачивают тему о том, что Украина побеждает, что у Украины есть шанс на победу", — заявил экс-депутат.
Он добавил, что Украина уже проиграла в тот момент когда лидеры государства — Порошенко, и Зеленский — согласились участвовать в этом антироссийском проекте.