https://ukraina.ru/20220718/1036539976.html
В партии Порошенко назвали опасным прецедентом отстранение глав генпрокуратуры и СБУ
Как на Украине "умножают парламент на ноль"
В партии Порошенко назвали опасным прецедентом отстранение глав генпрокуратуры и СБУ
Сопредседатель фракции "Европейская cолидарность" в Верховной Раде Украины Ирина Геращенко 18 июля написала в соцсети, что считает увольнение руководителей СБУ и Офиса генпрокурора очередным шагом к диктатуре
2022-07-18T13:40
2022-07-18T13:40
2022-07-18T13:40
новости
украина
ирина геращенко
иван баканов
ирина венедиктова
увольнение
владимир зеленский
порошенко
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Геращенко потребовала от Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова отчета в парламенте, как это предусмотрено законом. Она подчеркнула, что по конституции, президент Украины назначает на должность генпрокурора и освобождает с нее только с согласия Верховной Рады. Этот же закон распространяется на главу СБУ.Геращенко напомнила, что Украина – парламентско-президентская республика.По ее словам, фракция будет требовать от Баканова и Венедиктовой отчеты о своей работе, по результатам которых будет происходит голосование за отставку.Также она отметила, что подобное "нарушение Конституции и полное "умножение на ноль" парламента" - опасный прецедент, который приближает страну к диктатуре.Путь Украины, не исключено, определился по векторам развития ситуации: или дальнейшая узурпация власти и превращение режима в персональную авторитарную диктатуру Зеленского, или же военная хунта главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (или любого другого генерала). Такое мнение, комментируя последние кадровые решения Киева, высказал в своей статье автора Украина.ру Владимир Скачко.
https://ukraina.ru/20220718/1036531402.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ирина геращенко, иван баканов, ирина венедиктова, увольнение, владимир зеленский, порошенко
В партии Порошенко назвали опасным прецедентом отстранение глав генпрокуратуры и СБУ
Сопредседатель фракции "Европейская cолидарность" в Верховной Раде Украины Ирина Геращенко 18 июля написала в соцсети, что считает увольнение руководителей СБУ и Офиса генпрокурора очередным шагом к диктатуре
Геращенко потребовала от Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова отчета в парламенте, как это предусмотрено законом.
Ночные воскресные указы президента [Владимира] Зеленского об отстранении своих ближайших друзей и соратников с высоких должностей выглядят, к сожалению, как очередной шаг к диктатуре и прямо противоречат законам и Конституции Украины.
Ирина Геращенко
Депутат партии Украины "Европейская Солидарность"
Она подчеркнула, что по конституции, президент Украины назначает на должность генпрокурора и освобождает с нее только с согласия Верховной Рады. Этот же закон распространяется на главу СБУ.
Геращенко напомнила, что Украина – парламентско-президентская республика.
По ее словам, фракция будет требовать от Баканова и Венедиктовой отчеты о своей работе, по результатам которых будет происходит голосование за отставку.
Также она отметила, что подобное "нарушение Конституции и полное "умножение на ноль" парламента" - опасный прецедент, который приближает страну к диктатуре.
Путь Украины, не исключено, определился по векторам развития ситуации: или дальнейшая узурпация власти и превращение режима в персональную авторитарную диктатуру Зеленского, или же военная хунта главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (или любого другого генерала). Такое мнение, комментируя последние кадровые решения Киева, высказал в своей статье автора Украина.ру Владимир Скачко.