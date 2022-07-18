https://ukraina.ru/20220718/1036538236.html

Ненависть к русским на Украине достигла пика - Килинкаров

Ненависть к русским на Украине достигла пика - Килинкаров - 18.07.2022 Украина.ру

Ненависть к русским на Украине достигла пика - Килинкаров

Однобокая подача информации в СМИ логичным образом приводит к тому, что люди просто не понимают происходящее и ненавидят того, кого им велели. Насколько серьезен внутриукраинский раскол и когда будет достигнут пик ненависти, в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

2022-07-18T13:31

2022-07-18T13:31

2022-07-18T13:31

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сми

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Он добавил, что сейчас Украина находится под неким информационным куполом, и работа с ним также важна, как и военная составляющая спецоперации.При этом эксперт призвал не осуждать украинцев за ту реакцию, которую они сейчас демонстрируют. Он уверен, что это пройдет, как только люди смогут оценить реальное положение дел, получив полную информацию о происходящем.

https://ukraina.ru/20220718/1036509426.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, килинкаров, депутат, украина, ненависть, сми