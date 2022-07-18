Ненависть к русским на Украине достигла пика - Килинкаров - 18.07.2022 Украина.ру
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Ненависть к русским на Украине достигла пика - Килинкаров
Ненависть к русским на Украине достигла пика - Килинкаров - 18.07.2022 Украина.ру
Ненависть к русским на Украине достигла пика - Килинкаров
Однобокая подача информации в СМИ логичным образом приводит к тому, что люди просто не понимают происходящее и ненавидят того, кого им велели. Насколько серьезен внутриукраинский раскол и когда будет достигнут пик ненависти, в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.
2022-07-18T13:31
2022-07-18T13:31
новости
килинкаров
депутат
украина
ненависть
сми
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Он добавил, что сейчас Украина находится под неким информационным куполом, и работа с ним также важна, как и военная составляющая спецоперации.При этом эксперт призвал не осуждать украинцев за ту реакцию, которую они сейчас демонстрируют. Он уверен, что это пройдет, как только люди смогут оценить реальное положение дел, получив полную информацию о происходящем.
https://ukraina.ru/20220718/1036509426.html
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новости, килинкаров, депутат, украина, ненависть, сми

Ненависть к русским на Украине достигла пика - Килинкаров

13:31 18.07.2022
 
© Федор Громов/Украина.ру
© Федор Громов/Украина.ру
Читать в
Однобокая подача информации в СМИ логичным образом приводит к тому, что люди просто не понимают происходящее и ненавидят того, кого им велели. Насколько серьезен внутриукраинский раскол и когда будет достигнут пик ненависти, в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.

Мы сейчас где-то уже на максимуме. В это время, за эти четыре-пять месяцев, думаю, мы выходим на какой-то максимум. Там есть определенная планка, можно сколько угодно кого-то ненавидеть, но есть определенные пределы. И пока всю эту историю повернуть как-то по-другому, на самом деле, крайне сложно.

Спиридон Килинкаров интервью
Спиридон Килинкаров
Экс-депутат Верховной Рады Украины
Он добавил, что сейчас Украина находится под неким информационным куполом, и работа с ним также важна, как и военная составляющая спецоперации.
При этом эксперт призвал не осуждать украинцев за ту реакцию, которую они сейчас демонстрируют. Он уверен, что это пройдет, как только люди смогут оценить реальное положение дел, получив полную информацию о происходящем.
Спиридон Килинкаров интервью
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Спиридон Килинкаров: Украина проиграла, когда стала участвовать в проекте "анти-Россия"
СБУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Зеленский назначил и. о. главы СБУВладимир Зеленский 18 июля назначил Василия Малюка временным руководителем Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующий указ появился на официальном сайте главы украинского государства
 
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