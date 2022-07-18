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Ненависть к русским на Украине достигла пика - Килинкаров
Ненависть к русским на Украине достигла пика - Килинкаров - 18.07.2022 Украина.ру
Ненависть к русским на Украине достигла пика - Килинкаров
Однобокая подача информации в СМИ логичным образом приводит к тому, что люди просто не понимают происходящее и ненавидят того, кого им велели. Насколько серьезен внутриукраинский раскол и когда будет достигнут пик ненависти, в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.
2022-07-18T13:31
2022-07-18T13:31
2022-07-18T13:31
новости
килинкаров
депутат
украина
ненависть
сми
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Он добавил, что сейчас Украина находится под неким информационным куполом, и работа с ним также важна, как и военная составляющая спецоперации.При этом эксперт призвал не осуждать украинцев за ту реакцию, которую они сейчас демонстрируют. Он уверен, что это пройдет, как только люди смогут оценить реальное положение дел, получив полную информацию о происходящем.
https://ukraina.ru/20220718/1036509426.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, килинкаров, депутат, украина, ненависть, сми
Ненависть к русским на Украине достигла пика - Килинкаров
Однобокая подача информации в СМИ логичным образом приводит к тому, что люди просто не понимают происходящее и ненавидят того, кого им велели. Насколько серьезен внутриукраинский раскол и когда будет достигнут пик ненависти, в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров.