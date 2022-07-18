https://ukraina.ru/20220718/1036537692.html

Виталий Третьяков о том, почему американцы уезжают с Украины и что скоро будет в Киеве

Виталий Третьяков о том, почему американцы уезжают с Украины и что скоро будет в Киеве - 18.07.2022 Украина.ру

Виталий Третьяков о том, почему американцы уезжают с Украины и что скоро будет в Киеве

Как только ослабнет военная, экономическая, санкционная и финансовая поддержка Запада, действующий сейчас на Украине режим потерпит крах и исчезнет. А с ним,... Украина.ру, 18.07.2022

2022-07-18T12:56

2022-07-18T12:56

2022-07-18T18:48

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Как только ослабнет военная, экономическая, санкционная и финансовая поддержка Запада, действующий сейчас на Украине режим потерпит крах и исчезнет. А с ним, скорее всего, исчезнет и независимое государство Украина, возникшее в 1991 году, считает журналист и политолог Виталий Третьяков.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Виталий Товиевич, Америка призывает граждан срочно покинуть Украину. В прошлый раз подобные заявления они делали перед началом специальной военной операции. Они что-то знают? Чего опасаются Соединенные Штаты, и перейдет ли конфликт на новый уровень?– Я думаю, это связано, прежде всего, с двумя обстоятельствами. Понятное дело, что никакими данными о секретной информации, которой располагают американские спецслужбы, я не владею, исхожу из того, что известно всем. Но не все всегда обращают в нужный момент на это внимание.Первое, конечно, это слова Владимира Путина, произнесенные примерно неделю назад, о том, что если они хотят устроить нам войну на наше поражение на Украине, то должны понимать, что всерьез мы еще ничего не начинали. Но ресурс Верховного Главнокомандующего России, который, как мы знаем, весьма внимательно, тем более, в этих обстоятельствах, следит за ходом специальной военной операции – это более чем серьезное предупреждение, свидетельствующее о намерениях в случае необходимости запустить более серьезные военные механизмы.Несмотря на всякие заявления, звучащие, в первую очередь, из Киева, отчасти с Запада, ясно, что российская армия, союзные войска ЛДНР, они постепенно вытесняют украинские вооруженные силы и всякие тербаты с территорий, которые они до сих пор занимают.В какой-то момент, учитывая деморализованность, на что и украинские источники часто указывают, а уж тем более, западные – деморализованность в значительной степени, различных подразделений ВСУ – наступит военно-психологический перелом. То есть, оборона украинская рухнет. Можно спорить, произойдет это через день, через два, через неделю или через две недели, но, судя по всему, к этой границе географической, психологической специальная военная операция подошла.Думаю, с учетом этих двух обстоятельств и какой-то своей секретной информации, добытой спецслужбами, американцы - надо отдать им должное, что они всегда делают и предупреждают своих, что лучше покинуть территорию Украины. Отмечу также, что интенсивность обстрела разных военных объектов, где бы они ни находились, в том числе, в гражданских зданиях часто, со стороны Вооруженных сил России повысилась, и это дополнительный толчок к тому, чтобы американцы пожелали своим гражданам поберечь здоровье.– Судя по всему, что-то знают и знали не только Соединенные Штаты. В январе этого года вы говорили, что 2022 может стать последним для Украины как единого государства. Насколько подтверждаются ваши прогнозы январского периода?– Спасибо, что помните этот мой прогноз. Этот прогноз уже подтвердился. Единого государства Украина - даже уже не в границах 1991 года - не существует. Единого государства Украина как того, на что они надеялись, правда, попытавшись превратить всех украинцев в бандеровцев или в молча поддерживающих бандеровцев – этого государства давно уже нет, потому что значительная часть населения, кто пассивно, кто активно, эту бандеровскую, националистическую, нацистскую идеологию не поддерживают.Если брать чисто формальные аспекты, то, если бы не было гигантской финансовой поддержки Запада, я имею в виду и военные поставки, и постоянное кредитование, погашение тех гигантских долгов, которые украинский бюджет уже имеет перед западными банками, странами - если бы этой финансовой поддержки завтра не было, то Украина как государство, в принципе, уже бы рухнуло. Остались бы территории, какие-то отдельно взятые, непонятно как функционирующие, или вообще не функционирующие – здания с вывесками неких учреждений.Рассчитывать на то, что Запад будет столь бездумно, не жалея жителей этой страны, оказывать эту финансовую поддержку, для меня это тоже удивительно, потому что вроде бы все-таки есть здравомыслящие, реалистично мыслящие политики… Аналитики и на Западе уже предполагают, что это не может продолжаться бесконечно. Кидать деньги в эту топку бессмысленно – денег больше сгорит. Но, поскольку им действительно, как оказалось, совершенно не жаль эту территорию, жителей этой территории, то эта поддержка продолжается. Остался только вопрос юридического существования, в данном случае, режима под управлением Зеленского.Несмотря на то, что специальная военная операция идет медленнее, чем многие предполагали, можно исходить из того, что до конца года еще у нас практически шесть месяцев, и это (крах режима – Ред.) может произойти осенью, может произойти до конца года. То есть, прогноз тогда подтвердится полностью.То, что называется "государство Украина", с юридической и формальной точки зрения держится сейчас исключительно на дипломатической, информационной, санкционной по отношению к России и другим странам, которые занимают нейтральную позицию в этом вопросе, и финансовой поддержке Запада. Как только она ослабнет, режим Зеленского исчезнет моментально, а с ним, скорее всего, и независимое государство Украина, возникшее еще в 1991 году, (исчезнет – Ред.) и в своих границах, и в своем юридическом статусе.– Вы написали, что Драги обогнал Шольца. Итальянский политик пытается подать в отставку. Шольцу пока только рекомендуют. Куда пытаются сбежать европейские политики и от чего?– Такая версия существует, не знаю, насколько в серьезных аналитических кругах, но в интернете постоянно кто-то говорит о том, что крысы бегут с корабля, имею в виду западных политиков, что всякие премьер-министры пытаются (уйти – Ред.), предполагают, что ближе к зиме и даже уже осенью - будет гораздо хуже экономически. Лучше подать в отставку или уйти в отставку под тем или иным предлогом сейчас, чем их выкинут из Елисейских и прочих дворцов осенью разъяренные толпы замерзшего европейского народа.Даже не примере Бориса Джонсона мы видим, что все не совсем так. Он до последнего цеплялся за свой пост, и даже сейчас еще не вполне его покинул, оставаясь исполняющим обязанности премьер-министра еще на пару месяцев.Я в последние годы по понятным причинам на Западе не бывал, не очень слежу за внутренней ситуацией в той или иной стране, и мне тут трудно оценивать мотивы каждый раз, каждого из политиков западных, занимающих официальные первые позиции. Я предполагаю, что, все-таки, многие из них хотели бы остаться на своих постах - по разным причинам, не только по эгоистическим, как Джонсон, но они уже не могут этого сделать просто потому, что система стала резко переходить в состояние разбалансированности.Все-таки, хотя демократия современная на Западе далека не только от идеала вообще, описанного в учебниках, от того, что на том же Западе было в 70-80-е годы, но все же эта система реагирует на возмущение избирателей, налогоплательщиков. Существует такая традиция и соответствующие механизмы. Поскольку все ухудшается и ухудшается, так как политическая традиция Запада и соответствующие механизмы существуют – уход в отставку тех или иных политиков или правительств, что начало и реализовываться.Я говорил еще в начале весны, весной, и даже в начале лета, что пока, несмотря на все уверения, что сейчас все рухнет, все-таки, правительство в Евросоюзе держится, остается на своих местах. В этом смысле определенная консолидация западноевропейского, европейского политического класса существует. Сейчас уже второй месяц лета, все это, стабильность - перестала существовать. И мы видим одного за другим… Не говоря уже и о мелких странах. Уже даже не вспоминают, что премьер-министр Болгарии самый первый ушел в отставку по обстоятельствам экономического провала – это Петков. Но когда уже пошли такие фигуры как Джонсон, Драги и все больше и больше говорят о Шольце… Опять же Эстонию мы тоже не берем, эти хуторские государства-провокаторы. Видимо, это уже необратимый процесс.Что касается Италии, то частая смена премьер-министра и правительства – это отнюдь не экзотика для данной страны, это страна из классических европейских, где правительство меняется иногда по два раза в год, а в течение трех лет, чтобы существовало одно правительство в Италии – пара периодов таких есть за послевоенную историю, но и то, с трудом их можно найти.Видимо, политический класс Италии не видит замену Драги. Его считают хорошим экономистом, за ним числятся некоторые экономические достижения и, возможно, его желание уйти в отставку связано с тем… что там очень плохая ситуация. У меня друзья в Италии живут, мы постоянно созваниваемся. Трудно себе представить, что электричество в Риме отключают на несколько часов – это я знаю не по газетам, не по интернету, а от людей, кто в Риме живет, а там температура сейчас под сорок градусов.Видимо, не знают, кого поставить взамен, потому что, скорее всего, взамен придет более жесткое правое правительство, с большей склонностью, с большей тенденцией к национализму венгерского типа. То есть, условно говоря, придет итальянский Орбан, что, видимо, не устраивает и европейскую демократию. Один Орбан достаточно проблем создает своей независимой экономической политикой, в том числе, и по отношению к санкциям к России.А тут еще в Италии, в классической европейской стране, одной из основательниц Евросоюза, если аналогичное правительство по настроениям придет – видимо, это слишком серьезная вещь для Брюсселя. Я думаю, что здесь интенсивный обмен мнениями по закрытым каналам идет с Римом и Брюсселем.– Нельзя не упомянуть о мрачном прогнозе президента Сербии Вучича касательно развития конфликта на Украине, перерастания его из регионального в глобальный, после того, как российские войска выйдут на границу Донецой области. Это заявление довольно резко прокомментировали на Украине. Депутат Гончаренко сказал, что вместе с Хорватией Украина отомстит Вучичу, перевоспитает его и народ Сербии. На это отреагировал глава сербского МВД, заявив, что не Украине бы об этом говорить, потому что в Сербии свободные выборы, а не провозглашенное на Майдане правительство…– Учитывая отношения между сербами и хорватами, проявившиеся, в том числе, в ходе Второй мировой войны, вообще это заявление… ну, на Украине много больных на голову так называемых политиков и провокаторов – это вообще заявление людоедское, нацистское. Фактически это угроза кровопролития.– Не приведет ли это украинское заявление к фактическому подтверждению слов Вучича, к развязыванию более глобального конфликта с участием Украины?– Будучи марионеткой американцев, Зеленский выполняет роль, которая, видимо, тоже удивляет европейских руководителей. Он просто дергает за нос и требует от них денег, оружия. Они не все выполняют, но знают, что за спиной Зеленского или голосом Зеленского говорит Вашингтон, от которого они полностью зависят. Они вынуждены это делать (поддерживать Зеленского – Ред.)… его Вашингтон поддерживает на данный момент. Он сделал Украину на Европейском контенте очень влиятельной страной. То, что Киев и Зеленский хотят – все европейцы делают, за редким исключением.Конечно, раньше такого представить было себе невозможно, это специфические условия, поэтому думать, что Украина как субъект мировой политики разожжет какой-то мировой конфликт – это неправильно. Мировой глобальный конфликт разжечь могут провокаторы, ими могут быть и мелкие страны – Польша, прибалты… Но, пока крупные силы не будут в этом заинтересованы, никакого мирового конфликта не будет.То, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания и фактически, с большей или меньшей активностью, многие западноевропейские и европейские политики присоединились к этим словам, объявили войну России на территории Украины, в том смысле, что сказали - Россия должна проиграть, и проиграть так, чтоб никогда больше она не помышляла о самостоятельном поведении на международной арене. Они вроде бы говорят о военных действиях, но в реальности имеют в виду гораздо большее.Так это решение Запада – Вашингтона, Брюсселя, Берлина, Лондона, в совокупности, или тут решающая роль Вашингтона – это другой вопрос. Но это решение Запада, в предчувствии экономического краха якобы свободной экономики в отсутствии дешевых энергоресурсов, на которых они привыкли строить свое благополучие - как оказывается, отнюдь не на технологических достижениях.Нужно было отвлечь внимание общественности от этого – перенести на внешнюю арену. Внешний враг – это лучше всего. Россия – традиционный враг для Запада, и со своей независимой активной внешней политикой она оказалась наилучшим здесь объектом.Я бы не сказал, что на данный момент мы видим Мировую войну в полном виде. В экономическом смысле - до определенной степени, но, все-таки, это позиционный конфликт. Некоторые называют это "холодной экономической войной в стадии разогрева", но - не более того.Вучич правильно указывает, что это одна из опасностей, а по охвату территорий Земного шара, по числу стран, которые в это вовлечены, усилиями американцев, прежде всего, действительно это глобальный, то есть, мировой конфликт.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, виталий третьяков, сво, украина, сша, ес, политика