https://ukraina.ru/20220718/1036537319.html
Известный украинский телеведущий решил стать боевиком и был ликвидирован
ФОТО: известный телеведущий Украины погиб в ходе спецоперации
Известный украинский телеведущий решил стать боевиком и был ликвидирован
Популярный на Украине телеведущий Карим Гуламов, который с начала спецоперации вызвался принять участие в боевых действиях, погиб. Об этом 18 июля его друзья на писали на странице в Facebook*
2022-07-18T13:12
2022-07-18T13:12
2022-07-18T13:12
новости
телеведущий
украина
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facebook
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036535520_0:102:1081:710_1920x0_80_0_0_e0c1b064cbf28594f388922a042bd423.jpg
Телеведущий Карим Гуламов, который до участия в спецоперации работал на украинском музыкальном телеканале М1, погиб. На странице в социальной сети его друзья и сослуживцы выражают соболезнования, называя его добрым и справедливым.Гуламов родился в Обухове, в последнее время жил в Ирпене. 26 июля ему исполнилось бы 35 лет.Подробности его гибели не приводятся.После начала спецоперации РФ многие украинские артисты заняли радикальную антироссийскую позицию. Так, певец Макс Барских заявил, что добровольно отправился в Вооруженные силы Украины, но после анонсировал свои концерты в США.Звездный дуэт Потапа и Насти Каменских тоже активно выступает в разных странах Европы, рассказывая о ситуации на Украине и проводя благотворительные мероприятия, однако успел попасть в несколько скандалов, разозлив фанатов тем, что совсем не выступают на территории Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ukraina.ru/20220527/1034037805.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, телеведущий, украина, погиб, facebook
Известный украинский телеведущий решил стать боевиком и был ликвидирован
Популярный на Украине телеведущий Карим Гуламов, который с начала спецоперации вызвался принять участие в боевых действиях, погиб. Об этом 18 июля его друзья на писали на странице в Facebook*
Телеведущий Карим Гуламов, который до участия в спецоперации работал на украинском музыкальном телеканале М1, погиб. На странице в социальной сети его друзья и сослуживцы выражают соболезнования, называя его добрым и справедливым.
Гуламов родился в Обухове, в последнее время жил в Ирпене. 26 июля ему исполнилось бы 35 лет.
Подробности его гибели не приводятся.
После начала спецоперации РФ многие украинские артисты заняли радикальную антироссийскую позицию. Так, певец Макс Барских заявил, что добровольно отправился в Вооруженные силы Украины, но после анонсировал свои концерты в США.
Звездный дуэт Потапа и Насти Каменских тоже активно выступает в разных странах Европы, рассказывая о ситуации на Украине и проводя благотворительные мероприятия, однако успел попасть в несколько скандалов, разозлив фанатов тем, что совсем не выступают на территории Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.