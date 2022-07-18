ФОТО: известный телеведущий Украины погиб в ходе спецоперации
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Известный украинский телеведущий решил стать боевиком и был ликвидирован
ФОТО: известный телеведущий Украины погиб в ходе спецоперации
Известный украинский телеведущий решил стать боевиком и был ликвидирован
Популярный на Украине телеведущий Карим Гуламов, который с начала спецоперации вызвался принять участие в боевых действиях, погиб. Об этом 18 июля его друзья на писали на странице в Facebook*
2022-07-18T13:12
2022-07-18T13:12
новости
телеведущий
украина
погиб
facebook
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Телеведущий Карим Гуламов, который до участия в спецоперации работал на украинском музыкальном телеканале М1, погиб. На странице в социальной сети его друзья и сослуживцы выражают соболезнования, называя его добрым и справедливым.Гуламов родился в Обухове, в последнее время жил в Ирпене. 26 июля ему исполнилось бы 35 лет.Подробности его гибели не приводятся.После начала спецоперации РФ многие украинские артисты заняли радикальную антироссийскую позицию. Так, певец Макс Барских заявил, что добровольно отправился в Вооруженные силы Украины, но после анонсировал свои концерты в США.Звездный дуэт Потапа и Насти Каменских тоже активно выступает в разных странах Европы, рассказывая о ситуации на Украине и проводя благотворительные мероприятия, однако успел попасть в несколько скандалов, разозлив фанатов тем, что совсем не выступают на территории Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, телеведущий, украина, погиб, facebook

Известный украинский телеведущий решил стать боевиком и был ликвидирован

13:12 18.07.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / cybulskayaКарим Гуламов
Карим Гуламов - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / cybulskaya
Читать в
Популярный на Украине телеведущий Карим Гуламов, который с начала спецоперации вызвался принять участие в боевых действиях, погиб. Об этом 18 июля его друзья на писали на странице в Facebook*
Телеведущий Карим Гуламов, который до участия в спецоперации работал на украинском музыкальном телеканале М1, погиб. На странице в социальной сети его друзья и сослуживцы выражают соболезнования, называя его добрым и справедливым.
Гуламов родился в Обухове, в последнее время жил в Ирпене. 26 июля ему исполнилось бы 35 лет.
Подробности его гибели не приводятся.
После начала спецоперации РФ многие украинские артисты заняли радикальную антироссийскую позицию. Так, певец Макс Барских заявил, что добровольно отправился в Вооруженные силы Украины, но после анонсировал свои концерты в США.
Звездный дуэт Потапа и Насти Каменских тоже активно выступает в разных странах Европы, рассказывая о ситуации на Украине и проводя благотворительные мероприятия, однако успел попасть в несколько скандалов, разозлив фанатов тем, что совсем не выступают на территории Украины.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
- РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 05:22
«Промывают мозги своим и чужим»: телеведущая Шафран рассказала, когда западные медиа «перебесятся»Россия не может повлиять на западные СМИ, они должны сами пострадать от своей информационной войны, сказала журналист и телеведущая Анна Шафран в интервью Украина.ру
 
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