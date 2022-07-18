https://ukraina.ru/20220718/1036537319.html

Известный украинский телеведущий решил стать боевиком и был ликвидирован

ФОТО: известный телеведущий Украины погиб в ходе спецоперации

Известный украинский телеведущий решил стать боевиком и был ликвидирован

Популярный на Украине телеведущий Карим Гуламов, который с начала спецоперации вызвался принять участие в боевых действиях, погиб. Об этом 18 июля его друзья на писали на странице в Facebook*

2022-07-18T13:12

2022-07-18T13:12

2022-07-18T13:12

новости

телеведущий

украина

погиб

facebook

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Телеведущий Карим Гуламов, который до участия в спецоперации работал на украинском музыкальном телеканале М1, погиб. На странице в социальной сети его друзья и сослуживцы выражают соболезнования, называя его добрым и справедливым.Гуламов родился в Обухове, в последнее время жил в Ирпене. 26 июля ему исполнилось бы 35 лет.Подробности его гибели не приводятся.После начала спецоперации РФ многие украинские артисты заняли радикальную антироссийскую позицию. Так, певец Макс Барских заявил, что добровольно отправился в Вооруженные силы Украины, но после анонсировал свои концерты в США.Звездный дуэт Потапа и Насти Каменских тоже активно выступает в разных странах Европы, рассказывая о ситуации на Украине и проводя благотворительные мероприятия, однако успел попасть в несколько скандалов, разозлив фанатов тем, что совсем не выступают на территории Украины.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ukraina.ru/20220527/1034037805.html

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новости, телеведущий, украина, погиб, facebook