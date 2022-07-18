https://ukraina.ru/20220718/1036537015.html

Константин Кнырик: Зеленский уволил Баканова, потому США включились в битву за Украину

Константин Кнырик: Зеленский уволил Баканова, потому США включились в битву за Украину - 18.07.2022 Украина.ру

Константин Кнырик: Зеленский уволил Баканова, потому США включились в битву за Украину

Сейчас США не только полностью забирают себе все силовые структуры Украины, но и избавляются от европейских лидеров, которые не очень активно участвуют в... Украина.ру, 18.07.2022

2022-07-18T13:21

2022-07-18T13:21

2022-07-18T13:51

интервью

сша

украина

владимир зеленский

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Сейчас США не только полностью забирают себе все силовые структуры Украины, но и избавляются от европейских лидеров, которые не очень активно участвуют в усилении ВСУ и Украины как участника этого вооруженного противостояния с Россией, считает руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Украинский президент рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов. По его словам, представители ведомств серьезно скомпрометировали себя контактами с российскими спецслужбами и переходами на сторону России.— Константин, почему Зеленский принял такое решение и ждать ли серьезного обострения внутриполитической борьбы на Украине?— Внутриполитическая борьба на Украине невозможна априори из-за жесткого контроля внешних сил над этими процессами. Напомню, что помимо этих двух увольнений Зеленский заявил, что надо в срочном порядке назначить руководителя НАБУ и прочих историй. Это значит, что после достаточно красивой операции по уменьшению влияния на Украину со стороны Великобритании, американцы всего лишь усиливают свое влияние.Я больше чем уверен, что Зеленскому сказали примерно следующее: «Друг, у тебя больше нет в поддержке этого замечательного человека со странной прической (это я о Борисе Джонсоне), так что ты слушай все, что мы говорим. А нам нужен полный контроль над всей правоохранительной системой. Соответственно, ты своего друга и кавээнщика Баканова отправляешь в отставку, назначаешь нашего человека». На смену Венедиктовой тоже придет исключительно проамериканский человек.На самом деле мы редко анализируем незримое противостояние за зоны влияния на Украине между США и Великобританией. Но этот процесс напрямую связан с тем, что американцы все органы власти берут под свой тотальный контроль.Более того, Зеленскому намеренно были созданы некомфортные условия. Было создано искусственное противостояние между ним и Залужным, где американцы Зеленскому каждый раз говорили, что если он не будет их слушаться на все 100%, то военные придут ему на смену. Я думаю, что США дожали Зеленского, и он просто жертвует теми фигурами, на которые ему указали американцы.- А почему США решили вновь вплотную заняться Украиной, если они вроде бы отдали ее на откуп Британии?- Я не знаю, кто на экспертном уровне думает, что американцы все отдали англичанам на откуп. Я думаю, что там был постоянный баланс и незримое противостояние. Нужно понимать, что европейцы (Великобритания, Германия и Франция), нарушили определенные договоренности. Американцы из всех своих обещаний про деньги и оружие выполнили процентов 80, а европейцы, несмотря на громогласные заявления о всецелой поддержке Украины, на самом деле не очень активно эти обязательства выполняли.Американцы делают огромную ставку на противостояние на Украине. Они считают, что все должны максимально вкладываться в этот проект. В их понимании, это долгосрочный проект, который должен привести к внутриполитическому раздраю внутри самой России. Они в прицепе не расценивали Украину как что-то отдельное от России. У них в методичках Украина считается успешным сепаратистским проектом, благодаря которому от России удалось оторвать ее часть. В этой логике они и действуют.Этим объясняется и тактика ведения боевых действий. Потому что очевидно, что Россия освобождает свои города, а Украина обороняет захваченные. Это видно по местам размещения тяжелого вооружения и использования людей в качестве живого щита.Исходя из этого, американцы разными методами плавно дают пинка под зад всем европейским лидерам, которые не очень активно участвуют в усилении ВСУ и Украины как участника этого вооруженного противостояния.У Макрона всплыла история, что он якобы лоббировал коммерческие процессы, по Шольцу нанесли удар с историей про какие-то таблетки для изнасилования, по Джонсону тоже долго качали ситуацию. Да, он громче всех заявлял о поддержке Украины, но по оценкам западных экспертов, обязательства по деньгам и оружию он выполнил процентов на 30. Это однозначно не удовлетворяет американцев.- Для нас это что-то меняет, помимо того, что спецоперацию нужно доводить до конца?- Мы должны эти процессы анализировать и делать из них выводы. Нужно действовать, четко понимая, какие намерения и планы есть у проамериканского Запада на Украине. Потому что ни о каком коллективизме говорить не приходится. Есть Америка и есть, извините за жаргон, петляющие лидеры государств, которые понимают последствия всего этого. Нам нужно доводить дело до конца и возвращать свое. Это для нас исторически и ментально свое. Потому что по ситуации на освобожденных территориях я четко могу сказать, что если отключить огульную украинскую пропаганду, то наши люди возвращаются в сознание и снова становятся нашими.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

интервью, сша, украина, владимир зеленский