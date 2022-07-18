Авдеевка в полукольце - Басурин

«Бьем их там больно». Военный эксперт о том, чем закончится торг с ВСУ по поводу Авдеевки

Когда русская армия разберется с группировкой ВСУ в Славянске/Краматорске, будет торг по поводу Авдеевки. Либо мы их там всех уничтожаем, либо каким-то способом частично они оттуда выходят. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру