Авдеевка в полукольце - Басурин - 18.07.2022 Украина.ру
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Авдеевка в полукольце - Басурин
Авдеевка в полукольце - Басурин - 18.07.2022 Украина.ру
Авдеевка в полукольце - Басурин
Авдеевка взята в полукольцо, заявил пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин 18 июля
2022-07-18T12:09
2022-07-18T12:09
спецоперация
новости
авдеевка
басурин
украина
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Также он сообщил, что войска ДНР полностью перекрыли дорогу из Авдеевки в Константиновку в двух местах.Ранее стало известно об уничтожении силами РФ и ДНР командного пункта ВСУ в Торецке.В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Геннадий Дубовой ранее рассказал, что у украинской армии действительно сильные укрепления в Авдеевке, откуда наносятся удары по Донецку и другим населенным пунктам республики. По его словам, главные пункты на этом направлении – Авдеевка, Славянск и Краматорск.
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новости, авдеевка, басурин, украина

Авдеевка в полукольце - Басурин

12:09 18.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПамятное мероприятие "Они не услышат последний звонок" в Донецке
Памятное мероприятие Они не услышат последний звонок в Донецке - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Авдеевка взята в полукольцо, заявил пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин 18 июля
Также он сообщил, что войска ДНР полностью перекрыли дорогу из Авдеевки в Константиновку в двух местах.
Ранее стало известно об уничтожении силами РФ и ДНР командного пункта ВСУ в Торецке.
В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Геннадий Дубовой ранее рассказал, что у украинской армии действительно сильные укрепления в Авдеевке, откуда наносятся удары по Донецку и другим населенным пунктам республики. По его словам, главные пункты на этом направлении – Авдеевка, Славянск и Краматорск.
Бойцы 1-й Славянской бригады ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 10:00
«Бьем их там больно». Военный эксперт о том, чем закончится торг с ВСУ по поводу АвдеевкиКогда русская армия разберется с группировкой ВСУ в Славянске/Краматорске, будет торг по поводу Авдеевки. Либо мы их там всех уничтожаем, либо каким-то способом частично они оттуда выходят. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру
 
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