Авдеевка в полукольце - Басурин
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПамятное мероприятие "Они не услышат последний звонок" в Донецке
Авдеевка взята в полукольцо, заявил пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин 18 июля
Также он сообщил, что войска ДНР полностью перекрыли дорогу из Авдеевки в Константиновку в двух местах.
Ранее стало известно об уничтожении силами РФ и ДНР командного пункта ВСУ в Торецке.
В интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Геннадий Дубовой ранее рассказал, что у украинской армии действительно сильные укрепления в Авдеевке, откуда наносятся удары по Донецку и другим населенным пунктам республики. По его словам, главные пункты на этом направлении – Авдеевка, Славянск и Краматорск.
12 июля, 10:00«Бьем их там больно». Военный эксперт о том, чем закончится торг с ВСУ по поводу АвдеевкиКогда русская армия разберется с группировкой ВСУ в Славянске/Краматорске, будет торг по поводу Авдеевки. Либо мы их там всех уничтожаем, либо каким-то способом частично они оттуда выходят. Об этом рассказал военный корреспондент Геннадий Дубовой в интервью изданию Украина.ру