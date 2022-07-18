Daily Mail: британцы вынуждены отказываться от мяса и рыбы из экономии - 18.07.2022 Украина.ру
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Daily Mail: британцы вынуждены отказываться от мяса и рыбы из экономии
Daily Mail: британцы вынуждены отказываться от мяса и рыбы из экономии - 18.07.2022 Украина.ру
Daily Mail: британцы вынуждены отказываться от мяса и рыбы из экономии
Daily Mail 17 июля сообщил о том, что миллионы британских семей вынужденно исключили из рациона мясо и рыбу на фоне резкого роста цен на продукты питания.
2022-07-18T09:39
2022-07-18T09:41
мясо
цены
рыба
птица
свинина
баранина
говядина
новости
великобритания
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Издание ссылается на данные аналитической компании Kantar, которая констатировала сокращение продаж всех видов мяса, рыбы и птицы за последние три месяца. Известно, что продажи говядины упали на 13,7%, свинины — на 10,6%, баранины — на 23,7% и рыбы — на 11,6%. Сообщается также, что британцы все чаще выбирают курицу, потому что она дешевле.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил антироссийские санкции. Европейские правительства не просто призвали своих граждан отказываться от российских товаров и услуг, но даже реже мыться и не включать кондиционеры, чтобы "навредить Москве".Пока это привело только к скачку цен на энергоносители, существенно отразившись на уровне жизни на Западе. В частности, по данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года и составила 9,1%.
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мясо, цены, рыба, птица, свинина, баранина, говядина, новости, великобритания

Daily Mail: британцы вынуждены отказываться от мяса и рыбы из экономии

09:39 18.07.2022 (обновлено: 09:41 18.07.2022)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкООО "Прибалийская мясная компания три"
ООО Прибалийская мясная компания три - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Daily Mail 17 июля сообщил о том, что миллионы британских семей вынужденно исключили из рациона мясо и рыбу на фоне резкого роста цен на продукты питания.
Издание ссылается на данные аналитической компании Kantar, которая констатировала сокращение продаж всех видов мяса, рыбы и птицы за последние три месяца. Известно, что продажи говядины упали на 13,7%, свинины — на 10,6%, баранины — на 23,7% и рыбы — на 11,6%. Сообщается также, что британцы все чаще выбирают курицу, потому что она дешевле.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил антироссийские санкции. Европейские правительства не просто призвали своих граждан отказываться от российских товаров и услуг, но даже реже мыться и не включать кондиционеры, чтобы "навредить Москве".
Пока это привело только к скачку цен на энергоносители, существенно отразившись на уровне жизни на Западе. В частности, по данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года и составила 9,1%.
Турбина, Северный поток, фото powerinfotoday.com
09:20
Самолетом, чтобы быстрее: Канада отправила в Германию турбину для "Северного потока"В воскресенье, 17 июля, Канада отправила самолетом турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. В России она должна быть к 24 июля, еще три-четыре дня займет пуско-наладка. Такое сообщение 18 июля опубликовала газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
 
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