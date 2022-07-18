Daily Mail: британцы вынуждены отказываться от мяса и рыбы из экономии
09:39 18.07.2022 (обновлено: 09:41 18.07.2022)
Daily Mail 17 июля сообщил о том, что миллионы британских семей вынужденно исключили из рациона мясо и рыбу на фоне резкого роста цен на продукты питания.
Издание ссылается на данные аналитической компании Kantar, которая констатировала сокращение продаж всех видов мяса, рыбы и птицы за последние три месяца. Известно, что продажи говядины упали на 13,7%, свинины — на 10,6%, баранины — на 23,7% и рыбы — на 11,6%. Сообщается также, что британцы все чаще выбирают курицу, потому что она дешевле.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил антироссийские санкции. Европейские правительства не просто призвали своих граждан отказываться от российских товаров и услуг, но даже реже мыться и не включать кондиционеры, чтобы "навредить Москве".
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