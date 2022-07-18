Самолетом, чтобы быстрее: Канада отправила в Германию турбину для "Северного потока" - 18.07.2022 Украина.ру
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Самолетом, чтобы быстрее: Канада отправила в Германию турбину для "Северного потока"
Самолетом, чтобы быстрее: Канада отправила в Германию турбину для "Северного потока" - 18.07.2022 Украина.ру
Самолетом, чтобы быстрее: Канада отправила в Германию турбину для "Северного потока"
В воскресенье, 17 июля, Канада отправила самолетом турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. В России она должна быть к 24 июля, еще три-четыре дня займет пуско-наладка. Такое сообщение 18 июля опубликовала газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
2022-07-18T09:20
2022-07-18T09:20
северный поток
канада
германия
россия
новости
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Поставки по "Северному потоку" были снижены "Газпромом" еще в середине июня. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.В рамках контрактных обязательств на аналогичные плановые работы должна была в скором времени отправиться и вторая турбина. Кроме того, в скором времени газопровод должен был остановиться на плановое техобслуживание.В связи со всеми этими обстоятельствами в правительстве Германии выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну.В конце концов, 9 июля стало известно, что Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома", что вызвало крайне резкую реакцию с украинской стороны.Более того, в Канаде заявили, что оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года, в частности, это подтвердил премьер-министр Джастин Трюдо. Между тем, в "Газпроме" заявили, что не получали никаких документов по этому поводу.К слову, в настоящее время "Северный поток" на плановом техобслуживании.
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северный поток, канада, германия, россия, новости

Самолетом, чтобы быстрее: Канада отправила в Германию турбину для "Северного потока"

09:20 18.07.2022
 
© powerinfotoday.comТурбина, "Северный поток", фото powerinfotoday.com
Турбина, Северный поток, фото powerinfotoday.com
© powerinfotoday.com
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В воскресенье, 17 июля, Канада отправила самолетом турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. В России она должна быть к 24 июля, еще три-четыре дня займет пуско-наладка. Такое сообщение 18 июля опубликовала газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

"Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу "Северный поток" из России в Германию... Машина доставляется в Германию самолетом, а не по воде, как планировалось исходно, что должно ускорить прибытие", - говорится в публикации.

Поставки по "Северному потоку" были снижены "Газпромом" еще в середине июня. Причиной стала задержка в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против РФ отказывалась вернуть турбину после технического обслуживая.
В рамках контрактных обязательств на аналогичные плановые работы должна была в скором времени отправиться и вторая турбина. Кроме того, в скором времени газопровод должен был остановиться на плановое техобслуживание.
В связи со всеми этими обстоятельствами в правительстве Германии выразили опасения, что Россия полностью может прекратить поставки газа в страну.
В конце концов, 9 июля стало известно, что Канада решила снять санкции с турбин для "Газпрома", что вызвало крайне резкую реакцию с украинской стороны.
Более того, в Канаде заявили, что оборудование "Газпрома" освободят от санкций до конца 2024 года, в частности, это подтвердил премьер-министр Джастин Трюдо. Между тем, в "Газпроме" заявили, что не получали никаких документов по этому поводу.
К слову, в настоящее время "Северный поток" на плановом техобслуживании.
 
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