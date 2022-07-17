https://ukraina.ru/20220717/1036517728.html

Военный эксперт объяснил, какой на самом деле удар нанесли ВСУ по складам ВС РФ

Военный эксперт объяснил, какой на самом деле удар нанесли ВСУ по складам ВС РФ - 17.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, какой на самом деле удар нанесли ВСУ по складам ВС РФ

Удары ВСУ по складам российской армии могут затруднить логистику. Но не надо преувеличивать количество складов и техники, которое находится у нас в тылу. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T17:58

2022-07-17T17:58

2022-07-17T17:58

всу

вс рф

склады

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102135/49/1021354974_0:171:2889:1796_1920x0_80_0_0_0411a828a193a34b18da33f28e5b987a.jpg.webp

Не секрет, что какая-то часть складов действительно была уничтожена, но ущерб от этого не настолько велик, как пытается представить украинская пропаганда, отметил эксперт.Эти мероприятия надо проводить с учетом ошибок, которые были допущены при проведении специальной военной операции, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, вс рф, склады