Военный эксперт объяснил, какой на самом деле удар нанесли ВСУ по складам ВС РФ - 17.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, какой на самом деле удар нанесли ВСУ по складам ВС РФ
Военный эксперт объяснил, какой на самом деле удар нанесли ВСУ по складам ВС РФ - 17.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, какой на самом деле удар нанесли ВСУ по складам ВС РФ
Удары ВСУ по складам российской армии могут затруднить логистику. Но не надо преувеличивать количество складов и техники, которое находится у нас в тылу. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T17:58
2022-07-17T17:58
всу
вс рф
склады
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Не секрет, что какая-то часть складов действительно была уничтожена, но ущерб от этого не настолько велик, как пытается представить украинская пропаганда, отметил эксперт.Эти мероприятия надо проводить с учетом ошибок, которые были допущены при проведении специальной военной операции, заключил собеседник издания.
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всу, вс рф, склады
Военный эксперт объяснил, какой на самом деле удар нанесли ВСУ по складам ВС РФ

Ущерб от уничтожения российских складов не столь велик, как это преподносит Украина

17:58 17.07.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПожар на территории военной части в Донецке
Пожар на территории военной части в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Удары ВСУ по складам российской армии могут затруднить логистику. Но не надо преувеличивать количество складов и техники, которое находится у нас в тылу. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Не секрет, что какая-то часть складов действительно была уничтожена, но ущерб от этого не настолько велик, как пытается представить украинская пропаганда, отметил эксперт.
"Не секрет, что какая-то часть складов уничтожается. Скрывать это не надо. Просто наше командование и штабы должны принять меры по более скрытному перемещению и более скрытной логистике", - указал Алехин.
Эти мероприятия надо проводить с учетом ошибок, которые были допущены при проведении специальной военной операции, заключил собеседник издания.
 
ВСУВС РФсклады
 
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Заголовок открываемого материала
18:30Мосты на уничтожение, дипломаты США. Итоги 17 июля на Украине
17:58Военный эксперт объяснил, какой на самом деле удар нанесли ВСУ по складам ВС РФ
17:34Это была гонка. Суздальцев о том, был ли у ВСУ хоть один шанс победить Россию
17:18Достать "Точку-У"? Военный эксперт о том, как прекратить обстрелы Белгорода
17:03Ищенко о новой связи между Россией, Индией и Ираном
16:43Военный эксперт рассказал, как Россия встретит новые натовские пушки на Украине
16:39Хроника событий на Украине на 16:00 17 июля: уничтожение HIMARS, потери, вербовка СБУ
16:28Суздальцев объяснил, почему Запад все же склоняет Украину к переговорам с Россией
16:12Военный эксперт рассказал, как натовские наемники используют украинскую артиллерию
15:50Житель Харькова рассказал о самом подлом ударе, который ВСУ нанесли по городу
15:40Военный эксперт объяснил, что будет, если позволить Польше забрать Западную Украину
15:18Все наоборот. Суздальцев объяснил, в чем конкретно ВСУ недооценили российскую армию
15:01Не для войны с Россией. Военный эксперт о том, для чего Польша припрятала оружие
14:37В ножки кланяться? Суздальцев о том, что начнется, когда Россия победит на Украине
14:25Военный эксперт рассказал, что произойдет после ползучей аннексии Польшей Западной Украины
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