https://ukraina.ru/20220717/1036517728.html
Военный эксперт объяснил, какой на самом деле удар нанесли ВСУ по складам ВС РФ
Военный эксперт объяснил, какой на самом деле удар нанесли ВСУ по складам ВС РФ - 17.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, какой на самом деле удар нанесли ВСУ по складам ВС РФ
Удары ВСУ по складам российской армии могут затруднить логистику. Но не надо преувеличивать количество складов и техники, которое находится у нас в тылу. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T17:58
2022-07-17T17:58
2022-07-17T17:58
всу
вс рф
склады
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Не секрет, что какая-то часть складов действительно была уничтожена, но ущерб от этого не настолько велик, как пытается представить украинская пропаганда, отметил эксперт.Эти мероприятия надо проводить с учетом ошибок, которые были допущены при проведении специальной военной операции, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, вс рф, склады
Военный эксперт объяснил, какой на самом деле удар нанесли ВСУ по складам ВС РФ
Ущерб от уничтожения российских складов не столь велик, как это преподносит Украина
Удары ВСУ по складам российской армии могут затруднить логистику. Но не надо преувеличивать количество складов и техники, которое находится у нас в тылу. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Не секрет, что какая-то часть складов действительно была уничтожена, но ущерб от этого не настолько велик, как пытается представить украинская пропаганда, отметил эксперт.
"Не секрет, что какая-то часть складов уничтожается. Скрывать это не надо. Просто наше командование и штабы должны принять меры по более скрытному перемещению и более скрытной логистике", - указал Алехин.
Эти мероприятия надо проводить с учетом ошибок, которые были допущены при проведении специальной военной операции, заключил собеседник издания.