https://ukraina.ru/20220717/1036517312.html
Это была гонка. Суздальцев о том, был ли у ВСУ хоть один шанс победить Россию
Это была гонка. Суздальцев о том, был ли у ВСУ хоть один шанс победить Россию - 17.07.2022 Украина.ру
Это была гонка. Суздальцев о том, был ли у ВСУ хоть один шанс победить Россию
У ВСУ не было шанса одержать победу над российской армией за счет западного оружия и западных санкций, но они немало сделали для подготовки к боевым действиям. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T17:34
2022-07-17T17:34
2022-07-17T17:34
всу
россия
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Мы видели, что ВСУ модернизировалась, неплохо обучен офицерский корпус. Они мотивированы. Они ждали войну. Более того, они собирались сами ее начинать. Они видели, что Россия уже на позициях, и они хотели опередить нас. Там была гонка, кто кого, отметил эксперт.Украинские аналитические материалы были очень конкретными. Делались расчеты, как за 5-10 дней полностью блокировать российскую границу в Донбассе, чтобы не дать российским войскам помочь республикам, добавил политолог.Правда, это было странно, учитывая высокую готовность нашей армии. Нам для защиты Донецка и Луганска от карательной экспедиции требовалось максимум несколько часов. Никто бы им не дал неделями громить республики, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, россия
Это была гонка. Суздальцев о том, был ли у ВСУ хоть один шанс победить Россию
У ВСУ не было шанса одержать победу над Россией
У ВСУ не было шанса одержать победу над российской армией за счет западного оружия и западных санкций, но они немало сделали для подготовки к боевым действиям. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру
Мы видели, что ВСУ модернизировалась, неплохо обучен офицерский корпус. Они мотивированы. Они ждали войну. Более того, они собирались сами ее начинать. Они видели, что Россия уже на позициях, и они хотели опередить нас. Там была гонка, кто кого, отметил эксперт.
"Я напомню, что с 2014 года каждую весну и осень в украинском медиапространстве начиналась дискуссия о том, что пришло время окончательно разобраться с ДНР/ЛНР. Появлялись массы статей, нужно ли им пройти по чистому полю к границам России, или же завязнуть в городских боях. Они даже подтягивали войска. Правда, потом начинались летние отпуска или новый год, и все это затухало. Но каждый год такое было", - указал Суздальцев.
Украинские аналитические материалы были очень конкретными. Делались расчеты, как за 5-10 дней полностью блокировать российскую границу в Донбассе, чтобы не дать российским войскам помочь республикам, добавил политолог.
Правда, это было странно, учитывая высокую готовность нашей армии. Нам для защиты Донецка и Луганска от карательной экспедиции требовалось максимум несколько часов. Никто бы им не дал неделями громить республики, заключил собеседник издания.