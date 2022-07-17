https://ukraina.ru/20220717/1036517202.html

Достать "Точку-У"? Военный эксперт о том, как прекратить обстрелы Белгорода

Достать "Точку-У"? Военный эксперт о том, как прекратить обстрелы Белгорода - 17.07.2022 Украина.ру

Достать "Точку-У"? Военный эксперт о том, как прекратить обстрелы Белгорода

Оперативно-тактические ракеты комплекса "Точка-У" в ВС РФ не используются. У нас есть более совершенные и более модернизированные системы, успешно решающие боевые задачи. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T17:18

2022-07-17T17:18

2022-07-17T17:18

точка-у

белгород

обстрелы

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Ранее в Сети публиковали информацию, что российские войска якобы начали доставать из загашников "Точки-У", которые сейчас из Тулы едут на фронт, потому что это якобы поможет ликвидировать точки, из которых ВСУ обстреливают Донецк и приграничные российские регионы.Что же касается обстрелов Белгородской области, то вряд ли уничтожение огневых точек именно в Цуповке и Казачьей Лопани полностью прекратит это, учитывая использование противником кочующих минометов и орудий в условиях "зеленки" и лесистой местности, к сожалению, приходится ждать, уточнил Алехин.Но учитывая продвижение наших подразделений, которые выдавливают противника с севера, востока, а также со стороны старого Салтова и Чугуева, вероятность огневых налетов в сторону Белгородской и Курской областей будет значительно уменьшена, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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точка-у, белгород, обстрелы