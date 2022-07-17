https://ukraina.ru/20220717/1036517202.html
Достать "Точку-У"? Военный эксперт о том, как прекратить обстрелы Белгорода
Достать "Точку-У"? Военный эксперт о том, как прекратить обстрелы Белгорода - 17.07.2022 Украина.ру
Достать "Точку-У"? Военный эксперт о том, как прекратить обстрелы Белгорода
Оперативно-тактические ракеты комплекса "Точка-У" в ВС РФ не используются. У нас есть более совершенные и более модернизированные системы, успешно решающие боевые задачи. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T17:18
2022-07-17T17:18
2022-07-17T17:18
точка-у
белгород
обстрелы
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Ранее в Сети публиковали информацию, что российские войска якобы начали доставать из загашников "Точки-У", которые сейчас из Тулы едут на фронт, потому что это якобы поможет ликвидировать точки, из которых ВСУ обстреливают Донецк и приграничные российские регионы.Что же касается обстрелов Белгородской области, то вряд ли уничтожение огневых точек именно в Цуповке и Казачьей Лопани полностью прекратит это, учитывая использование противником кочующих минометов и орудий в условиях "зеленки" и лесистой местности, к сожалению, приходится ждать, уточнил Алехин.Но учитывая продвижение наших подразделений, которые выдавливают противника с севера, востока, а также со стороны старого Салтова и Чугуева, вероятность огневых налетов в сторону Белгородской и Курской областей будет значительно уменьшена, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
точка-у, белгород, обстрелы
Достать "Точку-У"? Военный эксперт о том, как прекратить обстрелы Белгорода
Оперативно-тактические ракеты комплекса "Точка-У" в ВС РФ не используются.
Оперативно-тактические ракеты комплекса "Точка-У" в ВС РФ не используются. У нас есть более совершенные и более модернизированные системы, успешно решающие боевые задачи. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ранее в Сети публиковали информацию, что российские войска якобы начали доставать из загашников "Точки-У", которые сейчас из Тулы едут на фронт, потому что это якобы поможет ликвидировать точки, из которых ВСУ обстреливают Донецк и приграничные российские регионы.
"Насколько я знаю, оперативно-тактические ракеты комплекса "Точка-У" в ВС РФ не используются. У нас есть более совершенные и более модернизированные системы. Как показывает практика, они решают свои задачи в ходе проведения специальной военной операции", - указал эксперт.
Что же касается обстрелов Белгородской области, то вряд ли уничтожение огневых точек именно в Цуповке и Казачьей Лопани полностью прекратит это, учитывая использование противником кочующих минометов и орудий в условиях "зеленки" и лесистой местности, к сожалению, приходится ждать, уточнил Алехин.
Но учитывая продвижение наших подразделений, которые выдавливают противника с севера, востока, а также со стороны старого Салтова и Чугуева, вероятность огневых налетов в сторону Белгородской и Курской областей будет значительно уменьшена, заключил собеседник издания.